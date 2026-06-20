เซ็นทรัลต่อยอด “โครงการฮักโลก (Hug the Earth)” ปีที่ 2 ชวนคนไทยช้อปสินค้ารักษ์โลกยั่งยืน

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ CRC ประกาศเดินหน้าร่วมมือกับหอการค้าไทย ต่อยอด “โครงการฮักโลก (Hug the Earth)” ปีที่ 2 เพื่อสร้างผลลัพธ์ด้านความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง หลังจากโครงการปีแรกสามารถผนึกพลังคู่ค้าและแบรนด์ชั้นนำกว่า 108 ราย คัดสรรสินค้ารักษ์โลกเข้าร่วมโครงการได้มากถึง 8,712 รายการ มาจัดจำหน่ายผ่านห้างร้านและแพลตฟอร์มมากกว่า 3,000 แห่ง ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ช่วยเพิ่มโอกาสการเข้าถึงสินค้าที่ได้รับฉลากสิ่งแวดล้อมให้แก่ผู้บริโภค พร้อมส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าอย่างยั่งยืน ตลอดจนสนับสนุนให้ผู้ผลิตให้ความสำคัญกับกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น
พิชัย จิราธิวัฒน์ ประธานคณะกรรมการพลังงาน หอการค้าไทย และกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “โครงการฮักโลก (Hug the Earth) ริเริ่มโดยคณะกรรมการพลังงาน หอการค้าไทย โดยมีกลุ่มเซ็นทรัล นำโดย เซ็นทรัล รีเทล เป็นองค์กรนำร่องขับเคลื่อนอย่างเต็มรูปแบบ ผ่านการนำสัญลักษณ์ ‘ฮักโลก’ เข้ามาใช้ในการสื่อสารเพื่อลดความสับสนเรื่องฉลากสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่เป็นจำนวนมากในตลาด พร้อมร่วมมือกับซัพพลายเออร์ในการพัฒนาสินค้า และสนับสนุนช่องทางจัดจำหน่ายสินค้ารักษ์โลกผ่านเครือข่ายร้านค้าของเซ็นทรัล รีเทล ทั่วประเทศไทย เพื่อช่วยให้คนไทยสามารถเข้าถึงและเลือกซื้อสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจำวันได้ง่ายขึ้นผ่านสัญลักษณ์ “ฮักโลก” ณ จุดจำหน่ายสินค้า
นอกจากนี้ โครงการดังกล่าวยังมีเป้าหมายร่วมกับหอการค้าไทยในการขยายผลโครงการสู่เครือข่ายสมาชิกหอการค้า ร้านค้าปลีกท้องถิ่นทั่วประเทศ และสมาคมผู้ค้าปลีกไทย ควบคู่ไปกับการวางโรดแมปสร้างความร่วมมือกับรัฐบาลในอนาคต เพื่อผลักดันการบริโภคสินค้ายั่งยืนในระดับประเทศผ่านสิทธิประโยชน์จากโครงการภาครัฐ ตลอดจนร่วมกันสร้างมาตรฐานใหม่ของอุตสาหกรรมค้าปลีก-ค้าส่งสีเขียวอีกด้วย”
ด้าน จริยา จิราธิวัฒน์ ประธานคณะกรรมการค้าปลีกและค้าส่ง หอการค้าไทย และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายความยั่งยืน บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวเสริมว่า “ความสำเร็จของโครงการในปีที่ผ่านมา ด้วยจำนวนสินค้ากว่า 8,712 รายการ และยอดขายสินค้ารักษ์โลกที่สูงกว่า 1,000 ล้านบาทของเซ็นทรัล รีเทล ถือเป็นแรงผลักดันสำคัญให้เราเดินหน้าโครงการฮักโลก (Hug the Earth) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยในปีนี้เราได้จับมือกับแบรนด์ชั้นนำในการเพิ่มสินค้าที่ผ่านการรับรองฉลากสิ่งแวดล้อมอีกกว่า 3,000 รายการ รวมเป็นสินค้ามากกว่า 11,000 รายการ เพื่อขยายทางเลือกและตอบโจทย์ความต้องการผู้บริโภคได้อย่างครอบคลุมยิ่งขึ้น อีกทั้งยังได้รับความร่วมมืออย่างแข็งแกร่งจากทุกหน่วยธุรกิจในเครือ ที่พร้อมใจกันส่งโปรโมชันและสิทธิประโยชน์สำหรับสินค้าที่เข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นอีกหนึ่งแรงสนับสนุนให้ผู้บริโภคหันมาเลือกซื้อสินค้าที่ใส่ใจโลก และผลักดันให้เกิดเศรษฐกิจสีเขียวอย่างยั่งยืน”
สำหรับสิทธิประโยชน์จากธุรกิจในเครือเซ็นทรัล รีเทล ที่ส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภค Green Product และลดใช้พลังงานในชีวิตประจำวัน ตลอดทั้งปี 2569 นี้ อาทิเช่น
· ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลและโรบินสัน ผนึกกำลังพันธมิตรแบรนด์ชั้นนำทุกหมวดหมู่สินค้า ชวนช้อปสินค้ารักษ์โลกในโครงการ “ฮักโลก” (Hug The Earth) ลดสูงสุด 50% (เฉพาะรุ่น/แบรนด์ที่ร่วมรายการ) อาทิแบรนด์ L' Occitane, Aveda, Triumph, Rip Curl, Billabong, Quiksilver, Pasaya, Santas และ Electrolux รวมกว่า 2,000 รายการ (เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด)
· ซูเปอร์สปอร์ต เอาใจสายสปอร์ตรักโลก ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของมูฟที่ยั่งยืนด้วยส่วนลดจากแบรนด์ชั้นนำ Columbia ซื้อครบ 2 ชิ้น รับส่วนลด On Top เพิ่ม 10% และ McKINLEY ซื้อ 1 แถม 1 สำหรับสินค้าที่ร่วมรายการ เพื่อสนับสนุนการใช้ชีวิตแอ็กทีฟควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อม
· เซ็นทรัล มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป (CMG) มอบส่วนลดสูงสุด 20% พร้อมรับของสมนาคุณมูลค่ากว่า 2,600 บาท เมื่อเลือกซื้อสินค้าจากแบรนด์ดังที่ร่วมรายการ อาทิ Aveda, Clarins, Paul Smith, Guess และ Skechers
· ท็อปส์ ชวนเติมกรีนไลฟ์สไตล์ให้ทุกวันง่ายขึ้น เชิญช้อปสินค้าที่มีฉลาก “ฮักโลก” (Hug The Earth) รวมกว่า 200 รายการ พร้อมมอบพิเศษสำหรับลูกค้าสมาชิก The 1 ที่ซื้อสินค้า “ฮักโลก” ที่ร่วมรายการ รับคะแนน The 1 X5 เท่า ตั้งแต่วันนี้ – 23 มิถุนายน 2569 ที่ท็อปส์ ฟู้ด ฮอลล์, ท็อปส์, ท็อปส์ เดลี่ ทุกสาขา และท็อปส์ ออนไลน์
· โก โฮลเซลล์ มอบสิทธิประโยชน์ให้สมาชิกเมื่อซื้อสินค้าจาก Betagro และเครื่องดื่มจากไทยน้ำทิพย์ เฉพาะรายการที่ร่วมแคมเปญ “ฮักโลก” (Hug The Earth) รับคะแนน The 1 เพิ่มสูงสุด 100 คะแนน พร้อมกิจกรรมให้ร่วมสนุกเพื่อลุ้นรับบัตรกำนัลและของพรีเมียมรักษ์โลก
· ไทวัสดุ และบีเอ็นบีโฮม ช้อปสินค้ากลุ่มรักษ์โลกครบ 1,000 บาทขึ้นไป รับคูปองส่วนลด 100 บาท (สำหรับซื้อสินค้าแบรนด์ร่วมรายการครบ 3,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ) จำกัด 1 สมาชิก 1 สิทธิ์ ต่อเดือน
· เพาเวอร์บาย ชวนประหยัดพลังงานด้วยแคมเปญ "เก่าแลกใหม่" รับส่วนลดสำหรับซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดไฟเบอร์ 5 สูงสุด 10,000 บาท และเมื่อซื้อสินค้าหมวด Solar Rooftop สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 200,000 บาท
· บีทูเอส สนับสนุนออฟฟิศสีเขียว ด้วยการมอบส่วนลดเพิ่มทันที 10% เมื่อซื้อกระดาษถ่ายเอกสารรักษ์โลกแบรนด์ ONE Green
· ออฟฟิศเมท ร่วมส่งโปรโมชันสุดคุ้มในหมวดสินค้า Green & Eco-Friendly พร้อมโค้ดส่วนลด 120 บาท (เพียงกรอกรหัส GREENER26 หรือแสดงบาร์โค้ดเพื่อรับสิทธิ์) ควบคู่ไปกับการมอบสิทธิ์รับฟรีกระดาษ ONE Green เมื่อมียอดช้อปสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมครบตามเงื่อนไขที่กำหนด
วิกฤติด้านสิ่งแวดล้อมและปัญหาจากการผลิตและการใช้ทรัพยากรที่สูงขึ้น กลายเป็นวาระระดับโลกที่ทุกภาคส่วนต้องเร่งให้ความสำคัญโดยเฉพาะกลุ่มผู้ผลิต เจ้าของแบรนด์สินค้า รวมถึงภาคค้าปลีก-ค้าส่ง โดยเซ็นทรัล รีเทล ในฐานะองค์กรที่ดำเนินธุรกิจควบคู่กับความยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่อง ตระหนักอยู่เสมอว่าวิกฤตด้านสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องใหญ่ที่ไม่สามารถผลักดันให้สำเร็จได้ด้วยตัวคนเดียว บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นที่จะผสานสรรพกำลัง เครือข่าย และแพลตฟอร์มทั้งหมด เพื่อขยายผลเรื่องนี้ให้เข้าถึงผู้บริโภคให้ได้มากที่สุด ตลอดจนพยายามรวบรวมพันธมิตรจากทุกภาคส่วนเข้ามาขับเคลื่อนในอีโคซิสเต็มสีเขียวร่วมกัน เพื่อร่วมส่งต่อโลกที่ยั่งยืนให้คนรุ่นต่อ ๆ ไป ตามเจตนารมณ์ในการเป็น Retail and Wholesale for All อย่างแท้จริง