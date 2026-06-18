เชิญชวน “วิปัสสนาเพื่อคนทั้งมวล” หอธรรมพระบารมี ร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระสังฆราช 99 พรรษา หนุนไทยสู่ศูนย์กลางสมาธิโลก

มูลนิธิหอธรรมพระบารมี ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา เปิดโครงการ “สมาธิเสริมคุณธรรม นำชีวิตสู่สมดุล : Moral Meditation for Life Balance” ณ หอธรรมพระบารมี อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา
กิจกรรมนี้จัดขึ้นภายใต้ "โครงการวิปัสสนาเพื่อคนทั้งมวล" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายพระกุศลเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษา สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (26 มิถุนายน 2569) และถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยได้รับเกียรติจาก นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายบุญธรรม ถาวรทัศนกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา และเครือข่ายทุกภาคส่วนเข้าร่วมงาน
นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา เปิดเผยว่า ในยุคที่เทคโนโลยี AI และสังคมเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การปฏิบัติสมาธิคือเครื่องมือสำคัญในการลดความเครียดและสร้างสมดุลชีวิต ปัจจุบันประเทศไทยมีสถานปฏิบัติธรรมกว่า 2,000 แห่งทั่วประเทศ จึงมีศักยภาพสูงในการพัฒนาสู่การเป็น “Thailand Meditation Hub” หรือศูนย์กลางการปฏิบัติสมาธิระดับสากล เพื่อสร้างสุขภาวะทางใจให้แก่ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
ทั้งนี้ มูลนิธิหอธรรมพระบารมี ถือเป็นหนึ่งในองค์กรที่มีบทบาทสำคัญด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โดยได้รับการรับรองจากกรมการศาสนาให้เป็น "หน่วยเผยแพร่คำสอนทางพระพุทธศาสนา" ซึ่งมีความพร้อมทั้งด้านบุคลากรและสถานที่ในการรองรับประชาชนและเยาวชนที่สนใจเข้ามาร่วมกิจกรรมต่างๆตลอดทั้งปี
๐ รู้จัก “มูลนิธิหอธรรมพระบารมี”
หอธรรมพระบารมี (ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา) ดำเนินงานภายใต้มุ่งหมายในการเป็นพื้นที่บูรณาการระหว่างศิลปะ ธรรมะ ธรรมชาติ เพื่อเป็นพื้นที่ขัดเกลาจิตใจ สร้างความสงบภายในให้แก่เยาวชน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
๐ ช่องทางการติดต่อและเข้าร่วมกิจกรรม
ผู้ที่สนใจเข้าร่วมคอร์สปฏิบัติธรรม สามารถสมัครทาง www.kondee.com โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด
• สถานที่ตั้ง: หอธรรมพระบารมี ตำบลบางกรูด อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
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