บางจากฯ ติดอันดับ Fortune Southeast Asia 500 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 สะท้อนความแข็งแกร่งของกลุ่มบริษัทพลังงานไทยบนเวทีภูมิภาค

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับการจัดอันดับที่ 21 ของบริษัทที่มีรายได้สูงสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 500 บริษัท จากการประกาศรายชื่อ Fortune Southeast Asia 500 ประจำปี 2569
นับเป็นการติดอันดับต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ของบางจากฯ สะท้อนศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ การเติบโตอย่างต่อเนื่อง และความแข็งแกร่งของกลุ่มบริษัทในระดับภูมิภาค โดยในปีนี้ บางจากฯ ยังคงเป็นบริษัทไทยอันดับ 4 ที่ได้รับการจัดอันดับ และรักษาอันดับ 2 ในกลุ่มบริษัทพลังงานของไทย สะท้อนความสามารถในการแข่งขันและบทบาทสำคัญของกลุ่มบริษัทบางจากในอุตสาหกรรมพลังงานของภูมิภาค
การจัดอันดับดังกล่าวจัดทำโดยนิตยสาร Fortune เป็นปีที่ 3 ของการรวบรวมรายชื่อ 500 บริษัทที่มีรายได้สูงสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยพิจารณาจากรายได้ปีงบประมาณ 2568 ครอบคลุม 7 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย ไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ เวียดนาม ฟิลิปปินส์ และกัมพูชา
นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “การได้รับการจัดอันดับ Fortune Southeast Asia 500 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 สะท้อนถึงศักยภาพและความแข็งแกร่งของกลุ่มบริษัทบางจากในการดำเนินธุรกิจท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจและตลาดพลังงานโลก ความสำเร็จครั้งนี้เกิดจากความมุ่งมั่นของพนักงานทุกคนในการขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืน ควบคู่กับการสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทางธุรกิจ และยืนยันบทบาทของบางจากฯ ในฐานะบริษัทพลังงานชั้นนำของไทยที่สามารถแข่งขันได้ในระดับภูมิภาคและระดับสากล”
Fortune Southeast Asia 500 ประจำปี 2569 เป็นการจัดอันดับรายชื่อบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคประจำปีครั้งที่ 3 โดย Fortune และเผยแพร่ผ่าน Fortune.com/Asia เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2569