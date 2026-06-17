“จากทางด่วนสู่การลดคาร์บอน” DMT ขับเคลื่อนความยั่งยืนด้วยแนวคิด 3P

บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) หรือ DMT เดินหน้าขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืน ภายใต้แนวคิด “3P : People – Planet – Profit” มุ่งสร้างสมดุลระหว่างการดูแลผู้คน การรักษาสิ่งแวดล้อม และการเติบโตทางธุรกิจ พร้อมยกระดับประสิทธิภาพการเดินทางและการใช้พลังงานของประเทศอย่างต่อเนื่อง
ท่ามกลางวิกฤตโลกร้อนที่ทวีความรุนแรง ความผันผวนของราคาพลังงานจากสถานการณ์โลก และปัญหามลพิษทางอากาศ โดยเฉพาะฝุ่น PM2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพจึงกลายเป็นภารกิจสำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันขับเคลื่อน
• นำแนวคิด “3P” เป็นกรอบดำเนินธุรกิจมุ่งสู่ ESG
“ภาคคมนาคม” ถือเป็นหนึ่งในภาคส่วนที่มีบทบาทสำคัญต่อการใช้พลังงานของประเทศ การพัฒนาระบบการเดินทางให้มีความคล่องตัวมากขึ้นไม่เพียงช่วยลดการใช้พลังงานและ ลดต้นทุน แต่ยังช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างเป็นรูปธรรม
ในฐานะผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมที่มีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงการเดินทางและเพิ่มประสิทธิภาพระบบขนส่งของประเทศ DMT ได้นำแนวคิด “3P : People – Planet – Profit” มาเป็นกรอบในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างคุณค่าร่วมระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน
• มิติแรก : Planet หรือการดูแลสิ่งแวดล้อม
ดร.ศักดิ์ดา พรรณไวย กรรมการผู้จัดการ DMT กล่าวว่า ในมิติของ Planet หรือการดูแลสิ่งแวดล้อม บริษัทได้ดำเนินแผน Decarbonization Roadmap อย่างจริงจัง เพื่อผลักดันการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การพัฒนาอาคารและสำนักงานตามแนวทาง Green Building และ Green Office รวมถึงการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ผลลัพธ์สะท้อนผ่านการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2567 DMT สามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงเหลือ 2,516 ตันคาร์บอน ลดลง 12.3% จากปีก่อนหน้า และใกล้เคียงกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนระยะยาว
จากสถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลางที่ส่งผลต่อเสถียรภาพด้านพลังงานโลก DMT ยังได้ยกระดับมาตรการประหยัดพลังงานภายในองค์กร อาทิ การกำหนดอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศไม่ต่ำกว่า 26 องศาเซลเซียส การปิดไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าเมื่อไม่ใช้งาน การส่งเสริมการใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์แทนการใช้กระดาษ และการนำใช้ระบบประหยัดพลังงานมาใช้กับอุปกรณ์สำนักงาน เพื่อร่วมลดการใช้พลังงานและสนับสนุนความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ
นอกจากนี้ DMT ยังส่งเสริมระบบคมนาคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเปิดให้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้าฉุกเฉินสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ณ ด่านดินแดง 2 เพื่อช่วยเหลือผู้ใช้ทางที่ประสบปัญหาแบตเตอรี่หมดระหว่างการเดินทาง ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบขนส่งพลังงานสะอาดของประเทศ
ในปี 2568 บริษัท ยังขยายภารกิจด้านสิ่งแวดล้อมสู่ภาคเกษตรกรรม ผ่านโครงการส่งเสริมการทำนาแบบ “เปียกสลับแห้ง” ในพื้นที่บางปะอิน ซึ่งเป็นแนวทางที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคเกษตร และสนับสนุนเป้าหมายการลดคาร์บอนของประเทศในภาพรวม
• มิติสอง : People หรือการใส่ใจดูแลผู้มีส่วนได้เสีย
ดร.ศักดิ์ดา กล่าวว่า DMT ให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งพนักงาน ผู้ใช้ทาง และชุมชนโดยรอบ หนึ่งในโครงการสำคัญคือ “DMT Smart Assistant” ระบบช่วยเหลือผู้ใช้ทางที่ผสานการทำงานของบุคลากรเทคโนโลยี AI CCTV และศูนย์ควบคุมปฏิบัติการ (OCC) เพื่อเฝ้าระวังและตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินบนทางยกระดับอุตราภิมุขได้อย่างรวดเร็ว โดยสามารถเข้าช่วยเหลือผู้ใช้ทางได้ภายใน 12 นาที ช่วยยกระดับความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจในการเดินทาง
ขณะเดียวกัน บริษัท ยังยึดหลักสิทธิมนุษยชนในการบริหารงาน ส่งเสริมความเท่าเทียมในการทำงาน พัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง และสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย เพราะเชื่อว่าความยั่งยืนขององค์กรเริ่มต้นจากคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน
นอกเหนือจากการดูแลบุคลากรภายในองค์กร DMT ยังดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ผ่านโครงการส่งเสริมอาชีพสำหรับผู้สูงอายุในพื้นที่ดอนเมืองที่ดำเนินมากว่า 4 ปี รวมถึงกิจกรรมเพื่อสังคมในหลากหลายมิติ จนได้รับรางวัล AMCHAM CSI Award Silver Recognition
• มิติที่สาม : Profit การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และโปร่งใส
ดร.ศักดิ์ดา กล่าวว่า DMT ยังคงบริหารจัดการต้นทุนและความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการปรับปรุงกระบวนการทำงาน การบริหารทรัพยากรอย่างโปร่งใส และการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานในทุกมิติ
ที่สำคัญ บริษัท ยังคงรักษาระดับการจ้างงานและการเติบโตทางธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง สะท้อนแนวคิดที่ว่า “ผลกำไร” ไม่ได้หมายถึงผลตอบแทนทางธุรกิจเพียงอย่างเดียว แต่ต้องเป็นการเติบโตที่สร้างคุณค่าร่วมแก่สังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
“ปัจจุบันองค์กรธุรกิจไม่สามารถมุ่งเน้นเพียงผลกำไรระยะสั้นได้อีกต่อไป แต่ต้องสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจ การดูแลบุคลากร และการรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างการเติบโตที่มั่นคง โปร่งใส และยั่งยืนในระยะยาว” ดร. ศักดิ์ดา กล่าว