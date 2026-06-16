WHA x 6 พันธมิตร เสริมแกร่ง “WeCYCLE” โครงการการจัดการของเสียครบวงจร หนุนศก.หมุนเวียน

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ WHA Groupยกระดับการจัดการของเสียครบวงจร เดินหน้าความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมครั้งสำคัญ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการ “WeCYCLE” ร่วมกับ 6 ภาคีพันธมิตร ณ อาคาร WHA Tower
ไฮไลท์สำคัญของการก้าวสู่ปีที่ 5 ในครั้งนี้ คือการประกาศขยายพันธมิตรเพิ่มขึ้นอีก 2 รายล่าสุด ได้แก่ สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) และ บริษัท โทเทิล เอนไวโรเมนทอล โซลูชั่นส์ จำกัด (SK tes) จากเดิมที่มีพันธมิตรร่วมขับเคลื่อนหลักอย่าง การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (IEAT) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (GC) บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) (SCGP) และ บริษัท ธนโชค ออยล์ ไลท์ จำกัด
การขยายความร่วมมือในครั้งนี้ช่วยส่งเสริมความแข็งแกร่งให้กับโครงการ WeCYCLE โดยสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการทรัพยากรตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ได้อย่างครบวงจรยิ่งขึ้น โดยเพิ่มศักยภาพในการรองรับวัสดุและของเสียได้หากหลายประเภท ตั้งแต่พลาสติกใช้แล้ว กระดาษ น้ำมันทอด ขยะอินทรีย์/เศษอาหาร ไปจนถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ทรัพยากรเหล่านี้สามารถกลับเข้าสู่กระบวนการใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดมูลค่าสูงสุด
ตลอดระยะเวลาการดำเนินงาน 4 ปี ที่ผ่านมา โครงการ WeCYCLE ประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม สามารถจัดการขยะรวมได้แล้วกว่า 235 ตัน และช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้สูงถึง 527 tCO2e โดยมีผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม อาคารคลังสินค้า ชุมชน เข้าร่วมอุดมการณ์แล้วกว่า 140 ราย
จรีพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)(WHA Group) เปิดเผยว่า “การเดินทางเข้าสู่ปีที่ 5 ของ WeCYCLE พร้อมกับการต้อนรับพันธมิตรใหม่ทั้ง VISTEC และ SK tes ในวันนี้ ถือเป็นหนึ่งในฟันเฟือง และกลไกสำคัญที่ช่วยสะท้อนความมุ่งมั่นของกลุ่มบริษัทฯ ภายใต้แนวคิด ‘WHA: SHAPE THE FUTURE FOR THAILAND’ด้วยการเป็นหนึ่งในผู้ร่วมสร้างอนาคตที่ยั่งยืนให้กับประเทศไทย เพราะขยะและของวัสดุใช้แล้วจะไม่ใช่สิ่งเหลือทิ้งอีกต่อไป แต่คือทรัพยากรที่มีคุณค่าเมื่อบริหารจัดการอย่างถูกวิธี"
"ความร่วมมือที่แข็งแกร่งขึ้นในครั้งนี้ เป็นการผสานศักยภาพของผู้นำอุตสาหกรรม ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการทรัพยากร และสถาบันวิจัยชั้นนำ เพื่อสร้าง Ecosystem ที่สมบูรณ์และทรงพลัง รองรับการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียว ตอบโจทย์เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) และเพื่อสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่กับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับประเทศไทยได้อย่างแท้จริง”
นอกจากนี้ ผู้บริหารจากองค์กรพันธมิตรยังได้ร่วมสะท้อนบทบาทของแต่ละองค์กรในการสนับสนุนระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนและการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน ภายใต้ความร่วมมือในครั้งนี้ ดังนี้:
สุเมธ ตั้งประเสริฐ ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)กล่าวเสริมว่า “กนอ.มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการ WeCYCLE ในวันนี้ ซึ่งการก้าวเข้าสู่ปีที่ 5 ถือ เป็นโครงการต้นแบบที่สะท้อนถึงความร่วมมืออันเข้มแข็งระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคชุมชน ในการร่วมกันขับเคลื่อน "นิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ" (Eco-Industrial Estate) อย่างเป็นระบบและยั่งยืน โดย กนอ. ขอชื่นชมทุกหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่ร่วมกันผลักดันแนวทางการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ กระบวนการคัดแยก การรวบรวม การรีไซเคิล และการหมุนเวียนกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ตลอดจนการสร้าง องค์ความรู้เพื่อยกระดับความตระหนักรู้ให้แก่ชุมชนและสถานประกอบการ ซึ่งไม่เพียงแต่จะช่วยลดผลกระทบ ต่อสิ่งแวดล้อม ลดปริมาณขยะ และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่านั้น แต่ยังมีบทบาทสำคัญในการ ขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ที่สอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนและ การมุ่งสู่ Net Zero ในอนาคต"
สาโรจน์ พุทธธรรมวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เคมีมูลค่าเพิ่ม บริษัทพีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)(GC) กล่าวเสริมถึงความสำคัญของการสร้างระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนผ่านความร่วมมือของทุกภาคส่วนว่า “ตลอดระยะเวลากว่า 4 ปีที่ GC ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ WeCYCLE เราได้ร่วมรวบรวมพลาสติกใช้แล้วผ่าน GC YOUเทิร์น แพลตฟอร์มบริหารจัดการพลาสติกใช้แล้วแบบครบวงจร ได้มากกว่า 80 ตัน หรือคิดเป็นขวดพลาสติกกว่า 4.8 ล้านขวด จากสมาชิกกว่า 113 บริษัทในนิคมอุตสาหกรรมของ WHA การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้จึงนับเป็นอีกก้าวสำคัญในการยกระดับจากการรวบรวมพลาสติกใช้แล้ว สู่การสร้างระบบนิเวศเศรษฐกิจหมุนเวียนที่เชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรม ชุมชน และผู้ใช้ปลายทางเข้าด้วยกันอย่างครบวงจร ผ่านการขยายเครือข่ายการรวบรวมพลาสติก การพัฒนาต้นแบบ Community Waste Hub การส่งต่อพลาสติกใช้แล้วเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลคุณภาพสูง รวมถึงการต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์ Upcycling และการใช้เม็ดพลาสติกรีไซเคิล (PCR) ในภาคอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มคุณค่าของทรัพยากร ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และร่วมสร้างอนาคตที่ยั่งยืนให้กับสังคมไทย
ธเนศ สุวรรณนาวาสิทธิ์ Director, Packaging Materials Recycling บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)(SCGP) กล่าวว่า "SCGP ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมตลอดห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่การออกแบบ การผลิต การบริโภค ไปจนถึงการนำวัสดุใช้แล้วกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ สำหรับกิจกรรม WeCYCLE “กระดาษเก่าเราขอ” ในโครงการ WeCYCLE เป็นหนึ่งในความร่วมมือของ SCGP และภาคอุตสาหกรรม ในการนำกระดาษใช้แล้วจาก WHA ไปจัดการอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การรวบรวม คัดแยก ส่งต่อเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลของ SCGP และนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ผ่านเทคโนโลยีการผลิตที่มีประสิทธิภาพตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์อัปไซเคิลต่าง ๆ จากกระดาษรีไซเคิลและส่งมอบให้แก่โรงเรียนในพื้นที่รอบนิคมอุตสาหกรรม WHA"
นอกจากนี้ SCGP ยังได้ต่อยอดแนวคิดในอีกหลาย ๆ ภาคส่วน อย่างภาคประชาชน ได้พัฒนาชุมชนต้นแบบด้านการจัดการทรัพยากรและชุมชนไร้ขยะ ส่งเสริมความรู้ด้านการบริหารจัดการวัสดุใช้แล้วอย่างถูกต้อง เพื่อลดปริมาณของเสีย ลดการใช้ทรัพยากรใหม่ และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนถือเป็นหัวใจสำคัญในการผลักดันให้ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนเกิดขึ้นได้จริง และเป็นแรงขับเคลื่อนสู่อนาคตที่ยั่งยืนร่วมกัน
ปัญจรส อินประคอง Managing Director บริษัท ธนโชค ออยล์ ไลท์ จำกัด กล่าวว่า “ธนโชคกรุ๊ปให้ความสำคัญของการเปลี่ยนน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วให้กลับมาสร้างคุณค่าใหม่ในรูปแบบพลังงานชีวภาพและเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืน (SAF) ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน พร้อมยืนยันความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อร่วมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและสนับสนุนเป้าหมาย Net Zero ของประเทศไทย”
ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร นายกภาสถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) กล่าวว่า “VISTEC มีความยินดีที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ WeCYCLE ในการนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมมาสนับสนุนการจัดการขยะอินทรีย์และเศษอาหารอย่างยั่งยืน ผ่านเทคโนโลยี GREENGEN Biodigester ที่ช่วยเปลี่ยนของเสียให้เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า ความร่วมมือครั้งนี้สะท้อนบทบาทของงานวิจัยในการสร้าง Circular Innovation และขับเคลื่อนสังคมคาร์บอนต่ำให้เกิดขึ้นได้จริงในระดับชุมชนและภาคอุตสาหกรรม”
Mr. Luc Bernardus Scholte van Mast - Managing Director บริษัท โทเทิล เอนไวโรเมนทอล โซลูชั่นส์ จำกัด (SK tes) กล่าวว่า “SK tes มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ WeCYCLE ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ (E-Waste) อย่างยั่งยืน ซึ่งท่ามกลางการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล การบริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกวิธีถือเป็นสิ่งจำเป็นเร่งด่วนต่อทั้งสิ่งแวดล้อมและภาคธุรกิจ บทบาทของ SK tes ภายใต้ความร่วมมือครั้งนี้ คือการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อขับเคลื่อนกระบวนการกู้คืนทรัพยากร (Resource Recovery) ที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ เปลี่ยนขยะอิเล็กทรอนิกส์ให้กลับมาเป็นวัสดุที่มีมูลค่าในระบบหมุนเวียน พร้อมทั้งร่วมสร้างความตระหนักรู้แก่สังคมว่าวัสดุใช้แล้วไม่ใช่สิ่งเหลือทิ้ง แต่คือจุดเริ่มต้นของทรัพยากรใหม่ ซึ่งความร่วมมือในระบบนิเวศ (Ecosystem) ที่แข็งแกร่งของWeCYCLE จะช่วยส่งเสริมเป้าหมายด้านความยั่งยืนของ SK tes ในการร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำและการเติบโตทางเศรษฐกิจที่สมดุลได้อย่างเป็นรูปธรรม”
ความร่วมมือภายใต้ข้อตกลง WeCYCLE ในครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญของภาคอุตสาหกรรมไทยในการเปลี่ยนผ่านสู่ความยั่งยืน ผ่านการลงมือทำจริง วัดผลได้จริง และเป็นต้นแบบของการบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา เพื่อสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจและการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างมั่นคง อันสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ภายใต้แนวคิด ‘WHA: SHAPE THE FUTURE FOR THAILAND’ ที่พร้อมเป็นแรงขับเคลื่อนและร่วมสร้างอนาคตที่ยั่งยืนให้แก่เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยอย่างแท้จริง ./