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เซ็นทรัล เปิดพื้นที่ธุรกิจสู่ "ห้องเรียนชีวิต" เสนอ "4 โอกาสสำคัญ" สร้างงาน สร้างทักษะ สร้างอนาคตเยาวชนไทย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กลุ่มเซ็นทรัล และบริษัทในเครือ ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ เปิดพื้นที่ธุรกิจให้เป็น "ห้องเรียนชีวิต" ที่เชื่อมโยงการเรียนรู้เข้ากับโลกการทำงานจริง เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและขยายโอกาสให้เยาวชนได้เข้าถึงการพัฒนาทักษะและประสบการณ์ที่จำเป็นต่ออนาคต ผ่านโครงการและรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย ครอบคลุมทั้งทุนการศึกษา การเรียนและทำงานควบคู่กัน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และการสร้างโอกาสในการเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างเป็นรูปธรรม เพราะการเตรียมคนให้พร้อมสำหรับอนาคต ต้องเริ่มจากการสร้างโอกาสให้ได้ลงมือทำและเรียนรู้ในบริบทจริงตั้งแต่วันนี้

พิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร กลุ่มเซ็นทรัล
พิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร กลุ่มเซ็นทรัล กล่าวว่า "เด็กและเยาวชนทุกคนมีศักยภาพที่จะเติบโตและประสบความสำเร็จ สิ่งที่ทำให้เส้นทางชีวิตของแต่ละคนแตกต่างกันบ่อยครั้งไม่ใช่ความสามารถ แต่คือโอกาส เราจึงเชื่อว่าภาคธุรกิจมีบทบาทสำคัญในการเปิดประตูแห่งโอกาส ให้เยาวชนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ค้นพบศักยภาพของตนเอง และเตรียมความพร้อมสำหรับโลกที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพราะการสร้างคนในวันนี้ คือการสร้างอนาคตของประเทศในวันข้างหน้า กลุ่มเซ็นทรัลจึงนำศักยภาพและความหลากหลายของธุรกิจในเครือมาสร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้ เพื่อช่วยให้เยาวชนมีทักษะ มีประสบการณ์ และสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงในเส้นทางที่เหมาะสมกับตนเอง"

จากความมุ่งมั่นดังกล่าว กลุ่มเซ็นทรัลได้ขับเคลื่อน "ห้องเรียนชีวิต" ผ่าน 4 แนวทางสำคัญ กล่าวคือ

1. Work-based & Dual Education เรียนจริง ทำงานจริง มีรายได้ระหว่างเรียน
2. Business as a Learning Space พื้นที่ธุรกิจ คือห้องเรียนที่ดีที่สุด
3. Academic & Research Collaboration จับมือมหาวิทยาลัยต่อยอดองค์ความรู้สู่นวัตกรรม
4. Curriculum Co-development ร่วมออกแบบหลักสูตรเพื่อทักษะแห่งอนาคต


โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. Work-based & Dual Education เรียนจริง ทำงานจริง มีรายได้ระหว่างเรียน : กลุ่มเซ็นทรัลเปิดโอกาสให้เยาวชนได้ปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมธุรกิจของเครือควบคู่กับการศึกษาในระบบ เพื่อสร้างทักษะวิชาชีพและเส้นทางอาชีพที่มั่นคงตั้งแต่ยังเรียนอยู่

หนึ่งในโครงการสำคัญคือ "โครงการทุนการศึกษาระบบทวิภาคี" ระดับ ปวส. และปริญญาตรี ที่สนับสนุนค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน พร้อมค่าที่พักและค่าเบี้ยเลี้ยงระหว่างฝึกงาน ปัจจุบันมีนักศึกษาเข้าร่วมสะสมกว่า 10,000 คน และได้รับการบรรจุเป็นพนักงานแล้วกว่า 3,839 คน

นอกจากนี้ยังมีโครงการ "3 ม. มีเงิน มีงาน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม" สำหรับนักเรียนที่จบ ม.6 หรือ ปวช. ที่ต้องการเรียนต่อระดับ ปวส. ควบคู่กับการทำงาน พร้อมรับรายได้และสวัสดิการอย่างครบถ้วน

ในกลุ่มธุรกิจเฉพาะทาง กลุ่มเซ็นทรัลได้พัฒนาโครงการร่วมกับสถานศึกษาหลายแห่ง ได้แก่ โครงการทุนทวิภาคีไทวัสดุ สายงานค้าปลีกและโลจิสติกส์, โครงการทุนทวิภาคี AUTO1 สายช่างยนต์ และโครงการ vFIX Short Course Training Program ร่วมกับโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ขณะที่เซ็นทารา และเซ็นทรัล เรสตอรองส์ ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและสถาบันอาชีวศึกษาหลายแห่ง เพื่อส่งเสริมสหกิจศึกษาในอุตสาหกรรมบริการและอาหาร


2. Business as a Learning Space พื้นที่ธุรกิจ คือห้องเรียนที่ดีที่สุด : กลุ่มเซ็นทรัลเปลี่ยนพื้นที่และโจทย์ธุรกิจในเครือให้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงประสบการณ์ เปิดโอกาสให้นักศึกษาสัมผัสบริบทการทำงานจริงและพัฒนาทักษะก่อนก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงาน

Central Retail Academy จัดกิจกรรม Learning Sessions for University Students ให้นักศึกษาเรียนรู้แนวโน้มอุตสาหกรรม Future Skills และกรณีศึกษาจากธุรกิจค้าปลีก มีผู้เข้าร่วมกว่า 643 คนใน 10 คลาส Tops ร่วมกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พัฒนา Capstone Project จากโจทย์ค้าปลีกจริง เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกวิเคราะห์และแก้ปัญหาทางธุรกิจ พร้อมเปิดรับมุมมองใหม่จากคนรุ่นใหม่กลับสู่องค์กร

เซ็นทารา เปิดโอกาสให้นักศึกษาทั้งไทยและต่างชาติร่วม International Internship Program และ Centara Internship Program 2026 เรียนรู้จากมืออาชีพในสายงานบริการ การตลาด Sustainability และ Digital Content ส่วน เซ็นทรัล เรสตอรองส์ ร่วมกับสถาบันการศึกษาจัดโครงการ Recruitment Champion และความร่วมมือกับวิทยาลัยดุสิตธานีในธุรกิจอาหารและบริการ


3. Academic & Research Collaboration จับมือมหาวิทยาลัยต่อยอดองค์ความรู้สู่นวัตกรรม : กลุ่มเซ็นทรัลร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำพัฒนานวัตกรรมที่ใช้ได้จริง และเชื่อมโยงองค์ความรู้จากภาคธุรกิจสู่การสร้างคุณค่าทั้งเชิงพาณิชย์และสังคม

โครงการ Sustainovation Partnership for Net Zero 2050 ของ เซ็นทรัลพัฒนา ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และเครือข่ายพันธมิตร พัฒนานวัตกรรมด้าน Circular Economy, Green Road และ Start-up & SME Empowerment Central Retail Academy ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และ Food Innopolis พัฒนา Fresh Food Academy ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพด้านอาหารสด และ Food Safety Tops Care ร่วมมือกับ 5 มหาวิทยาลัยพัฒนาเภสัชกรรุ่นใหม่ผ่านทุนการศึกษาและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ขณะที่ เซ็นทารา ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พัฒนาความร่วมมือด้านวิชาการ การวิจัย และ ESG Learning


4. Curriculum Co-development ร่วมออกแบบหลักสูตรเพื่อทักษะแห่งอนาคต : กลุ่มเซ็นทรัลทำงานร่วมกับสถาบันการศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับทักษะที่ตลาดแรงงานต้องการ เพื่อสร้างความพร้อมให้เยาวชนไทยอย่างเป็นรูปธรรม

Central Retail Academy มีบทบาทในการทบทวนและพัฒนาหลักสูตร (Curriculum Review & Industry Curriculum Validation) โดยนำประสบการณ์จากภาคธุรกิจมาแลกเปลี่ยนกับคณาจารย์ เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป ร่วมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจร้านอาหาร เชื่อมการเรียนการสอนเข้ากับโมเดล Work-integrated Learning เซ็นทารา ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พัฒนาความร่วมมือใน 4 มิติ ทั้งการฝึกงานแบบ Project-based การพัฒนาทักษะต่อเนื่อง การร่วมพัฒนาหลักสูตร และการวิจัยนวัตกรรม และ vFIX ร่วมกับโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครพัฒนาหลักสูตรช่างระยะสั้นด้านเครื่องปรับอากาศที่ออกแบบตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน


โครงการทั้งหมดนี้สะท้อนความเชื่อของกลุ่มเซ็นทรัลว่า ความสำเร็จของธุรกิจไม่ได้วัดจากการเติบโตทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว แต่รวมถึงความสามารถในการสร้างคุณค่าและโอกาสให้ผู้คนได้เติบโตไปพร้อมกัน โดยกลุ่มเซ็นทรัลจะเดินหน้าขยายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและชุมชนทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมพัฒนาคนรุ่นใหม่ให้พร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลง และร่วมสร้างทุนมนุษย์ที่เข้มแข็ง เพราะเบื้องหลังความก้าวหน้าของประเทศ ไม่ได้เกิดจากเทคโนโลยีหรือโครงสร้างพื้นฐานเพียงลำพัง หากเกิดจากผู้คนที่ได้รับโอกาสในการเรียนรู้ ได้ค้นพบศักยภาพของตนเอง และได้เติบโตขึ้นเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอนาคตของประเทศไทย

เซ็นทรัล เปิดพื้นที่ธุรกิจสู่ "ห้องเรียนชีวิต" เสนอ "4 โอกาสสำคัญ" สร้างงาน สร้างทักษะ สร้างอนาคตเยาวชนไทย
พิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร กลุ่มเซ็นทรัล
เซ็นทรัล เปิดพื้นที่ธุรกิจสู่ "ห้องเรียนชีวิต" เสนอ "4 โอกาสสำคัญ" สร้างงาน สร้างทักษะ สร้างอนาคตเยาวชนไทย
เซ็นทรัล เปิดพื้นที่ธุรกิจสู่ "ห้องเรียนชีวิต" เสนอ "4 โอกาสสำคัญ" สร้างงาน สร้างทักษะ สร้างอนาคตเยาวชนไทย
เซ็นทรัล เปิดพื้นที่ธุรกิจสู่ "ห้องเรียนชีวิต" เสนอ "4 โอกาสสำคัญ" สร้างงาน สร้างทักษะ สร้างอนาคตเยาวชนไทย
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