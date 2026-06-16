สจล. x สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พัฒนานวัตกรรมพลังงานและเทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศ

รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน มาลีสี อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) และพลเรือโท ภินันต์ ดาวกระจาย เจ้ากรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษา วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจด้านความมั่นคงของประเทศ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี ทองคำ จากคณะวิทยาศาสตร์ สจล. ผู้มีบทบาทสำคัญในการผลักดันให้เกิดความร่วมมือครั้งนี้ พร้อมด้วยคณาจารย์ ผู้บริหาร และผู้แทนจากทั้งสองหน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยาน ณ สำนักงานอธิการบดี สจล.
รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน มาลีสี อธิการบดีสจล. กล่าวว่า สถาบันพร้อมนำความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรม มาสนับสนุนการพัฒนางานด้านพลังงานของภาครัฐและกองทัพ ครอบคลุมการศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน การอนุรักษ์พลังงาน เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า รวมถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ บุคลากร ข้อมูลทางวิชาการ และทรัพยากรร่วมกันระหว่างทั้งสองหน่วยงาน ความร่วมมือดังกล่าวยังเป็นประตูแห่งโอกาสในการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางเทคนิคและการสำรวจออกแบบเชิงวิศวกรรม เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความมั่นคงทางพลังงานของชาติในอนาคต ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญในการยกระดับขีดความสามารถของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศให้ก้าวหน้าและพึ่งพาตนเองได้อย่างแท้จริง อันจะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงาน พัฒนากำลังคนและเทคโนโลยีที่จำเป็นต่อการยกระดับขีดความสามารถของประเทศในอนาคต สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ สจล. ในการเป็น “The World Master of Innovation” ที่มุ่งนำองค์ความรู้และนวัตกรรมมาสร้างประโยชน์ต่อประเทศและสังคมอย่างยั่งยืน
สำหรับผู้ที่สนใจงานแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคต ห้ามพลาด! งาน “ลาดกระบังนิทรรศน์ 2569” (KMITL EXPO 2026) ระหว่างวันที่ 1 - 6 กันยายน 2569 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ภายในงานพบกับการจัดแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคต เวทีเสวนานานาชาติ กิจกรรม Open House เวิร์กชอป และกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเยาวชนตลอดทั้ง 6 วัน