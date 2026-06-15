แคนนอน จัด “Canon Volunteer ครั้งที่ 45” ส่งต่อรอยยิ้มต้อนรับเปิดเทอม ณ โรงเรียนบ้านช่องตะเคียน จ.นครนายก

บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้นำด้านเทคโนโลยีดิจิทัลอิมเมจจิ้งระดับโลก นำทีมพนักงานจิตอาสาแคนนอนพร้อมสมาชิกในครอบครัวรวม 53 คน สานต่อโครงการเพื่อสังคม “Canon Volunteer ครั้งที่ 45” ลงพื้นที่ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนบ้านช่องตะเคียน (ละเอียดวารีอุปถัมภ์) ตำบลพระอาจารย์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก เพื่อยกระดับสภาพแวดล้อมการเรียนรู้และสนับสนุนการศึกษาของเยาวชนไทยในพื้นที่ห่างไกล เปิดภาคเรียนใหม่ในปีการศึกษา 2569 นี้
นายพงษ์เทพ ประเสริฐวรนันท์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและ CSR บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด กล่าวว่า “แคนนอน ให้ความสำคัญกับการสนับสนุนโรงเรียนรัฐบาลขนาดเล็กในชุมชนห่างไกล เพื่อให้เยาวชนไทยทุกคนมีโอกาสทางการศึกษามากขึ้น เพราะเยาวชนคือรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศ และการพัฒนาเยาวชนที่ยั่งยืนต้องเริ่มต้นจากการศึกษาที่มีคุณภาพ ภายใต้สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่เอื้ออำนวย ซึ่งช่วงเปิดภาคเรียนแรกของแต่ละปีถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของนักเรียนในทุกระดับชั้น และครั้งนี้ แคนนอน ได้จัดกิจกรรมอมรบเชิงปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม สุขอนามัย และความปลอดภัย ที่เน้น “สนุก-เข้าใจง่าย-ทำได้จริง” เพื่อเพิ่มความรู้นอกตำรา และเสริมทักษะชีวิตให้กับเยาวชนในโรงเรียนอีกด้วย”
โรงเรียนบ้านช่องตะเคียน (ละเอียดวารีอุปถัมภ์) เป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2482 อาคารเรียนเป็นอาคารไม้ชั้นเดียวจำนวน 2 หลัง ที่ผนังและพื้นไม้ชำรุด สีภายในซีดจางตามกาลเวลา ทางโรงเรียนจึงประสานขอความอนุเคราะห์มายังแคนนอน เพื่อร่วมปรับปรุงห้องเรียนให้พร้อมต้อนรับนักเรียนในปีการศึกษาใหม่ ปัจจุบันมีนักเรียน 73 คน ซึ่งส่วนใหญ่มาจากครอบครัวที่มีฐานะยากจน
กิจกรรม “Canon Volunteer ครั้งที่ 45” ที่เหล่าอาสาสมัครร่วมมือกันในครั้งนี้ ได้แก่ การให้บริการถ่ายภาพติดบัตรแก่นักเรียนและคุณครูเพื่อใช้ประกอบเอกสารทางการศึกษา การทาสีห้องเรียนและห้องคอมพิวเตอร์รวม 5 ห้องให้สวยงามน่าเรียน การจัดซื้อและติดตั้งตาข่ายประตูฟุตบอลใหม่จำนวน 2 ชุดทดแทนของเดิมที่ชำรุด การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมความรู้พื้นฐานด้านความปลอดภัยและกฎจราจร การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย และการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน ตลอดจนถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งการคัดแยกขยะและการลดขยะอาหาร พร้อมส่งมอบชุดโต๊ะนักเรียนที่ผลิตจากวัสดุรีไซเคิล (กล่องนม UHT) จำนวน 1 ชุด เพื่อจุดประกายให้เยาวชนเห็นคุณค่าของการรีไซเคิลผ่านประสบการณ์จริง รวมถึงการมอบเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กจากบริษัท แมทเธเรียล ออโตเมชั่น จำกัด ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทแคนนอนในประเทศไทยจำนวน 3 เครื่อง เพื่อใช้ในห้องคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน และการมอบอุปกรณ์การเรียน เครื่องเขียน และสิ่งของจำเป็น ที่พนักงานแคนนอนนำมาร่วมสมทบให้แก่นักเรียนเพื่อนำไปใช้ในช่วงเปิดภาคเรียนใหม่นี้
นายวชิรวิชญ์ แก้วตา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านช่องตะเคียน (ละเอียดวารีอุปถัมภ์) กล่าวว่า “ทางโรงเรียนขอขอบคุณเป็นอย่างสูงสำหรับความช่วยเหลือจากแคนนอนในครั้งนี้ ซึ่งนอกจากการมาปรับปรุงให้โรงเรียนมีบรรยากาศที่น่าเรียนรู้ยิ่งขึ้นแล้ว ยังช่วยเปิดโลกทัศน์ให้นักเรียนได้รู้จักสังคมนอกชุมชน ได้พัฒนาทักษะการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คน ได้รับความรู้และทักษะใหม่ๆ ทั้งยังได้เห็นแบบอย่างที่ดีจากพี่ ๆ จิตอาสา ทั้งในด้านความสามัคคีและการเสียสละเพื่อสังคม ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีที่จะช่วยปลูกฝังเยาวชนให้เติบโตเป็นคนคุณภาพของประเทศชาติต่อไป”
กิจกรรม Canon Volunteer ครั้งที่ 45 ตอกย้ำเจตนารมณ์ของแคนนอน ในการดำเนินธุรกิจที่เติบโตเคียงข้างการพัฒนาผู้คน สิ่งแวดล้อม และสังคมไทย ภายใต้ปรัชญาเคียวเซ (Kyosei) หรือการอยู่ร่วมกันและเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน แคนนอนเชื่อมั่นว่าทุกห้องเรียนที่สดใสและทุกรอยยิ้มของเยาวชนในวันนี้ คือเมล็ดพันธุ์แห่งความหวังที่จะเติบโตขึ้นเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยในวันข้างหน้า