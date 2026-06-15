จัดเต็ม!! ทิสโก้ แชร์ความรู้ทางการเงิน ผ่านค่ายชมรมเครือข่ายค่ายการเงินฯ

กลุ่มทิสโก้จัดกิจกรรม ‘ค่ายชมรมเครือข่ายค่ายการเงินทิสโก้’ 3 วัน 2 คืน เปิดพื้นที่แชร์ความรู้ทางการเงินระหว่างผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินกับสมาชิกชมรมฯ มีนักเรียนและครู 54 คน จาก 18 ชมรมจากทุกภาคทั่วประเทศไทยเข้าร่วม ณ อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ มุ่งสร้างความแน่นเฟ้นของชมรมเครือข่ายค่ายการเงินทิสโก้ที่เริ่มจัดตั้งปี 2564 ให้แข็งแกร่ง ทั้งยังเสริมสร้างทักษะทางการเงินที่สอดคล้องกับปัญหาและบริบทในพื้นที่ของชุมชน เพื่อเป็นรากฐานการส่งต่อความรู้ทางการเงินที่มั่นคงจากรุ่นสู่รุ่น และต่อยอดแนวคิดการวางแผนการเงินสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน
นายเมธา ปิงสุทธิวงศ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ชมรมเครือข่ายค่ายการเงินธนาคารทิสโก้ ริเริ่มตั้งแต่ปี 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการเงินแบบ ‘ออมก่อนใช้’ แก่เยาวชน พร้อมเสริมความรู้ความเข้าใจและสร้างทัศนคติที่ถูกต้องด้านการเงินแก่ครูที่ปรึกษาด้วย รวมถึงขยายผลเป็นแบบอย่างแก่คนใกล้ตัวและคนในชุมชน ทิสโก้เล็งเห็นว่าวิชาการเงินเป็นหนึ่งในวิชาชีวิต ทักษะทางการเงินไม่ใช่เรื่องไกลตัว ควรเริ่มปลูกฝังตั้งแต่วัยเด็ก การเรียนรู้เรื่องเงินที่เหมาะสมกับช่วงวัย จะช่วยสร้างพื้นฐานการคิดอย่างเป็นระบบ
โดยตลอดระยะเวลาการดำเนินกิจกรรมให้ความรู้ทางการเงินผ่านชมรมเครือข่ายค่ายการเงินทิสโก้ ได้กระจายความรู้แก่ประชาชนทั่วประเทศไปแล้วกว่า 169,799 คน และชมรมฯ สามารถ
นำความรู้ไปสร้างผลผลิตจากการบริหารจัดการเงินได้เป็นรูปธรรม อาทิ ร้านกาแฟบ้านดิน เทพศิรินทร์ล้านนา โดยชมรมเยาวชนนักคิด พิชิตเงินออม โรงเรียนเทพศิรินทร์เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ซึ่งครูและนักเรียนนำความรู้การเงินออมก่อนใช้ ผนวกกับแผนการเรียนธุรกิจจำลอง ต่อยอดสู่การลงทุนและสร้างรายได้หมุนเวียน สะท้อนภาพแบบอย่างความสำเร็จและประโยชน์จากการบริหารการเงินได้อย่างแท้จริง
ค่ายชมรมเครือข่ายค่ายการเงินทิสโก้ จัดอบรมให้ความรู้เต็มวัน ประกอบด้วย 4 หัวข้อ ได้แก่ "ออมก่อนใช้ สร้างวินัยทางการเงิน" โดย นางสาวลดาวัลย์ ลีลาภรณ์ หัวหน้าธนกิจส่วนบุคคล ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) "รู้จักนี่ จะห่างไกลหนี้" และเวิร์กชอป โดย นางสาวศศิกานต์ กลึงเทศ หัวหน้าฝ่ายการตลาดดิจิทัลและพัฒนาลูกค้า ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) "ภัยทางการเงินและภัยไซเบอร์ใกล้ตัว" โดย นายนพกฤษฏิ์ อิทธิธีรเกียรติ ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ บริษัท ทิสโก้อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด และ "เงินออมเพื่อการเกษียณ ก้อนแรกที่ควรมี" โดย กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ให้เกียรติร่วมถ่ายทอดความรู้
ภายหลังจากการเข้าร่วมอบรมโครงการ ‘ค่ายชมรมเครือข่ายค่ายการเงินทิสโก้’ คณะครูและนักเรียนจะได้รับมอบหมายภารกิจสำคัญในการนำองค์ความรู้ไปต่อยอด โดยจัดทำแผนงานและจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ทางการเงินให้แก่สมาชิกในชมรม พร้อมทั้งขยายผลการเรียนรู้สู่ชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจนเผยแพร่กิจกรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของชมรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างการรับรู้ในวงกว้าง
นอกจากนี้ แต่ละชมรมจะต้องจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานที่สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมทางการเงินอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงนำเสนอแนวทางการต่อยอดเพื่อสร้างวินัยทางการเงินที่ดีให้แก่ชมรมและชุมชนอย่างยั่งยืน กลับมายังกลุ่มทิสโก้ ซึ่งกลุ่มทิสโก้ได้มอบเงินทุนสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมให้แก่ชมรมเครือข่ายฯ ที่ผ่านเกณฑ์ เพื่อเป็นกำลังใจและขับเคลื่อนโครงการให้บรรลุเป้าหมาย