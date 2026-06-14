คาร์เทียร์ ปล่อยวิดีโอ mash up รวมสารคดีชุด ‘WOMEN LIGHTING THE PATH’

เพื่อเข้าสู่การเฉลิมฉลองครบรอบ 20 ปีของโครงการ Cartier Women’s Initiative ในพิธีมอบรางวัลประจำปี ซึ่งจะจัดขึ้นในวันพุธที่ 10 มิถุนายน 2569 ณ กรุงเทพฯ คาร์เทียร์ ประเทศไทย ได้นำเสนอเรื่องราวการเดินทางของผู้ประกอบการหญิงชาวไทย 5 ท่าน จาก 5 กิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกัน ในรูปแบบภาพยนตร์สารคดีสั้นชุด ภายใต้แนวคิดที่สร้างแรงบันดาลใจ “WOMEN LIGHTING THE PATH” หรือ “ผู้หญิงผู้จุดประกายแสงสว่างแห่งอนาคต”
ปัจจุบัน โครงการ Cartier Women’s Initiative ไม่ได้เป็นเพียงโครงการที่มุ่งขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงด้วยการเสริมสร้างศักยภาพให้กับผู้ประกอบการหญิงที่สร้างผลกระทบเชิงบวกเท่านั้น แต่ยังเป็นคอมมูนิตี้ที่เปี่ยมด้วยพลังของผู้ประกอบการหญิงจากทั่วโลกที่ร่วมกันจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ สร้างแรงบันดาลใจซึ่งกันและกัน และแบ่งปันความรู้เพื่อเอาชนะความท้าทายทางธุรกิจ
การเปิดตัวภาพยนตร์สารคดีชุดนี้ จะทำให้ทุกคนได้เจาะลึกเส้นทางของผู้ประกอบการหญิงชาวไทยทั้ง 5 ท่าน ในการก่อตั้งธุรกิจของพวกเธอ พร้อมทั้งได้รับแรงบันดาลใจจากการกระทำของพวกเธอที่กล้าหาญในการเริ่มต้นการเดินทางที่ท้าทาย เพื่อสร้างสรรค์ความเป็นไปได้ใหม่ๆ ส่องแสงสว่างให้กับเส้นทางแห่งอนาคต
Mash-up video หรือวิดีโอสรุปเรื่องราวของสารคดีชุด Cartier Women’s Initiative Docuseries พร้อมให้รับชมแล้วตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2569 เป็นต้นไป ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียของ 5 ผู้ประกอบการหญิงที่โดดเด่น ผ่านบัญชี Instagram ของพวกเธอ นอกจากวิดีโอรวมเรื่องราวแล้ว ท่านยังสามารถรับชมวิดีโอฉบับเต็มเรื่องราวจุดเริ่มต้นของการทำเพื่อสังคมของแต่ละท่าน ได้ทางช่องทางของพวกเธอ:
@pearypie - แพรี่พาย – อมตา จิตตะเสนีย์ ผู้สนับสนุนการทำเกษตรในเมืองและพื้นที่ต่างๆ ผู้ซึ่งเปลี่ยนจากการขับเคลื่อนเทรนด์ความงามและการแต่งหน้า ไปสู่การเรียนรู้และมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์โลกที่ยั่งยืนยิ่งขึ้นด้วยการเรียนรู้จากธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น
@niranwreath & @earn.onp - เอิร์น-อรนภัส บุญอนันตพัฒน์ ผู้ก่อตั้ง Niran พวงหรีดรักษ์โลก, ธุรกิจที่เปลี่ยนพวงหรีดสำหรับผู้วายชนม์ให้กลายเป็นโอกาสในการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุด ลดขยะและสร้างประโยชน์
@toeyjarinporn & @toeyjarinofficial - เต้ย-จรินทร์พร จุนเกียรติ ผู้ร่วมก่อตั้ง EEC Thailand (Environmental Education Centre Thailand), ผู้เชื่อว่าคนรุ่นใหม่คือกำลังสำคัญในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้วยการปลูกฝังเยาวชน ผ่านการสร้างความคุ้นเคยและการเรียนรู้
@baankerd.bkk & @natsalirath - ณัฐ-ภัทรพร สาลีรัฐวิภาค ผู้ร่วมก่อตั้ง Baan Kerd Café & Grocer, ที่ซึ่งเธอทำงานโดยตรงกับเกษตรกรรายย่อยและชาวประมงท้องถิ่น เพื่อสร้างสรรค์เมนูอาหารและส่งมอบผลิตภัณฑ์การเกษตรท้องถิ่นที่ตอบสนองไลฟ์สไตล์คนเมือง
@cherrykhemupsorn - เชอรี่-เข็มอัปสร สิริสุขะ ผู้ก่อตั้งแบรนด์ Sirithai, แบรนด์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับข้าวพันธุ์พื้นเมือง ที่ทำงานร่วมกับชุมชนในการอนุรักษ์ผืนป่าด้วยการทำเกษตรเชิงอนุรักษ์
Cartier Women’s Initiative โครงการระดับโลกที่สนับสนุนผู้ประกอบการหญิงที่ดำเนินธุรกิจ ซึ่งมีเป้าหมายในการสร้างผลกระทบเชิงบวกให้แก่สังคมและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครผู้ประกอบการหญิงเข้าสู่โครงการ ปี 2027 ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2569 ผ่านทางเว็บไซต์ที่ www.cartierwomensinitiative.com/awards
สำหรับข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโครงการ Cartier Women’s Initiative รวมถึงรายละเอียดกิจกรรมในปีนี้ สามารถติดตามได้การอัปเดตได้ที่ www.cartierwomensinitiative.com