TRUE ขยายสัญญาณการสื่อสาร รองรับเส้นทางเคลื่อนขบวนเชิญพระศพ "เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ" สู่พระที่นั่งพิมานรัตยา

ทรู คอร์ปอเรชั่น ร่วมผองไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ และร่วมแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้ง โดยดำเนินการขยายและเสริมประสิทธิภาพโครงข่ายสื่อสาร 5G, 4G และ WiFi เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารแก่ประชาชนที่เดินทางไปเฝ้ารับเสด็จและร่วมแสดงความอาลัยตลอดเส้นทางเคลื่อนขบวนเชิญพระศพ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา จากเส้นทางโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย สู่พระที่นั่งพิมานรัตยา ในพระบรมมหาราชวัง
ทั้งนี้ ทรู คอร์ปอเรชั่น ได้ติดตั้งรถสถานีฐานเคลื่อนที่ COW (Cell-On-Wheel) เพิ่มเติมเพื่อรองรับการใช้งานบริเวณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย พร้อมตรวจสอบความพร้อมและเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายสื่อสารตลอดแนวเส้นทางเคลื่อนขบวนเชิญพระศพ ตั้งแต่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ถนนอังรีดูนังต์ ถนนพระราม 4 ถนนพญาไท ถนนศรีอยุธยา ถนนราชดำเนินนอก ถนนราชดำเนินกลาง ถนนราชดำเนินใน บริเวณหน้าพระลาน เข้าสู่พระบรมมหาราชวังทางประตูวิเศษไชยศรี และพระที่นั่งพิมานรัตยา เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนจำนวนมากที่เดินทางมาร่วมแสดงความอาลัย รวมถึงการติดต่อสื่อสาร การติดตามข่าวสาร และการใช้งานดิจิทัลต่างๆ ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพสูงสุด
นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินการปรับแต่งค่าพารามิเตอร์สัญญาณ (Event Parameter) ให้เหมาะสมกับพฤติกรรมการใช้งานในพื้นที่ที่มีผู้ใช้งานหนาแน่น พร้อมจัดทีมวิศวกรเครือข่ายและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการเครือข่ายอัจฉริยะ หรือ Business Network Intelligence Center (BNIC) ซึ่งใช้ระบบ AI ในการบริหารจัดการและตรวจสอบคุณภาพสัญญาณแบบเรียลไทม์ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อดูแลคุณภาพการให้บริการอย่างใกล้ชิด และรองรับการใช้งานของประชาชนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
ทรู คอร์ปอเรชั่น มุ่งมั่นดูแลโครงข่ายสื่อสารให้มีความพร้อมสูงสุด เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางมาร่วมแสดงความอาลัยและเฝ้ารับเสด็จตลอดเส้นทางเคลื่อนขบวนเชิญพระศพ ให้การติดต่อสื่อสารเป็นไปอย่างราบรื่น เรียบร้อย และสมพระเกียรติ
ทั้งนี้ ทรู คอร์ปอเรชั่น ขอแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้ง พร้อมร่วมแสดงความจงรักภักดีด้วยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้