กาแฟพันธุ์ไทย x มทร.ธัญบุรี หนุนการศึกษาไทย ปั้นบัณฑิตสู่ผู้นำธุรกิจรุ่นใหม่ ผ่านการทำงานจริง

บริษัท จำกัด เดินหน้าขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม พร้อมเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดตัว “โครงการความร่วมมือจัดทำหลักสูตรผู้จัดการฝึกหัด (Management Trainee Program)” มุ่งเน้นการเรียนรู้แบบบูรณาการเชื่อมโยงองค์ความรู้จากห้องเรียนสู่ประสบการณ์การทำงานจริง เพื่อสร้างบัณฑิตรุ่นใหม่ ที่มีทักษะบริหารจัดการครบวงจร พร้อมก้าวสู่เส้นทางอาชีพที่มั่นคง และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืน
นายอนันต์ รัตนมั่นคง ผู้อำนวยการอาวุโสกลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม บริษัท กาแฟพันธุ์ไทย จำกัด เปิดเผยว่า “กาแฟพันธุ์ไทยเชื่อมั่นว่าคนรุ่นใหม่คือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอนาคตของประเทศ ภายใต้แนวคิด ‘พันธุ์ไทยอะไรก็เป็นไปได้’ จึงมุ่งสร้างโอกาสและพื้นที่การเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เติบโตไปพร้อมกับองค์กร โครงการนี้จึงเป็นสะพานเชื่อมโยงความรู้จากห้องเรียนสู่โลกธุรกิจจริง โดยมุ่งเน้นพัฒนาทั้ง Hard Skills ด้านการจัดการร้านกาแฟ และ Soft Skills ที่สำคัญในศตวรรษที่ 21 เช่น ภาวะผู้นำ การคิดเชิงวิเคราะห์ และการบริการอย่างมืออาชีพ เพื่อปั้นบุคลากรคุณภาพที่จะยกระดับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน และสร้างความอยู่ดีมีสุขให้กับสังคมไทยอย่างแท้จริง ” นายอนันต์กล่าว
ด้าน รองศาสตราจารย์ ดร. สมหมาย ผิวสะอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กล่าวว่า "ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว มหาวิทยาลัยฯ มุ่งมั่นพัฒนาหลักสูตรให้เท่าทันยุคสมัยอยู่เสมอการได้พันธมิตรที่เป็นมืออาชีพในภาคธุรกิจมาร่วมพัฒนาการเรียนการสอน จะช่วยเติมเต็มประสบการณ์ตรงและบ่มเพาะทักษะการปฏิบัติงานจริงให้แก่นักศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษาออกไปสู่โลกแห่งการทำงานจริง นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยฯ ยังพร้อมผลักดันการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านงานวิจัย โดยอาศัยความเชี่ยวชาญของคณาจารย์ในการนำงานวิจัยและนวัตกรรมเข้าไปปรับใช้ในสถานประกอบการ เพื่อช่วยขับเคลื่อนธุรกิจและพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตรุ่นใหม่ไปพร้อมๆ กัน"
ภายใต้กรอบความร่วมมือดังกล่าว ทั้งสองหน่วยงานกำหนดแนวทางดำเนินงานผ่านแกนสำคัญ ดังนี้
· การพัฒนาหลักสูตรเชิงบูรณาการ (Work-Integrated Learning & Management Trainee Program)
ร่วมออกแบบและพัฒนาหลักสูตรที่เชื่อมโยงองค์ความรู้ทางวิชาการเข้ากับประสบการณ์ทำงานจริงในสถานประกอบการ เปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติงานในพื้นที่จริงของสาขาร้านกาแฟพันธุ์ไทย และศูนย์ฝึกอบรม (Training Store) ควบคู่กับการพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการ การบริการ และการทำงานเป็นทีมอย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างประสบการณ์ตรงในการดำเนินธุรกิจร้านกาแฟและอุตสาหกรรมบริการอย่างครบวงจร รวมถึงมีการจัดทำ Training Roadmap และการประเมินผล ตลอดจนlสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดการร้านกาแฟ การบริการ และนวัตกรรมทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
· การพัฒนาทักษะกำลังคนแห่งอนาคต (Leadership & Future Skills Development)
นอกเหนือจากทักษะการบริหารร้าน Hard Skills โครงการนี้ยังมุ่งเน้นการบ่มเพาะ Soft Skills ในศตวรรษที่ 21 เช่น ภาวะผู้นำ การคิดเชิงวิเคราะห์ และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า โดยมีพี่เลี้ยงมืออาชีพ (Mentor) คอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ยังเปิดพื้นที่เพื่อการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านบริการและผลิตภัณฑ์ร่วมกันระหว่างภาคเอกชนและภาคการศึกษา
· การสร้างโอกาสทางอาชีพ (Career Opportunity Pathway)
สำหรับนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ จะได้รับโอกาสฝึกอบรมในสถานประกอบการระยะเวลา 4–6 เดือน พร้อมทุนสนับสนุนการศึกษาระหว่างฝึกอบรม โดยผู้ที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ของโครงการ จะได้รับการพิจารณาเข้าร่วมงานกับบริษัทในตำแหน่ง Supervisor หรือ Management Trainee เพื่อพัฒนาเส้นทางอาชีพสู่บทบาทด้านการบริหารในอนาคต
ความร่วมมือครั้งนี้สะท้อนถึงเจตนารมณ์อันแน่วแน่ของภาคการศึกษาและภาคธุรกิจ ในการร่วมกันบ่มเพาะ "บัณฑิตคุณภาพ" ที่พร้อมด้วยทักษะวิชาชีพและจิตวิญญาณแห่งการบริการ เพื่อสร้างรากฐานที่มั่นคงให้แก่คนรุ่นใหม่ พร้อมกันนั้นยังมุ่งยกระดับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน และเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง