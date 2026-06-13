Washington Blueberries ย้ำความมุ่งมั่นในไทย ผ่านงานสัมมนาเชิงกลยุทธ์ - ความร่วมมือในอุตฯ

วอชิงตันบลูเบอร์รี่ ตอกย้ำความมุ่งมั่นต่อการเติบโตต่อตลาดประเทศไทย ผ่านการจัดงานสัมมนาการค้าครั้งสำคัญในกรุงเทพฯ ซึ่งรวบรวมผู้นำเข้า ผู้ค้าปลีก ผู้นำทางความคิด (KOLs) และพันธมิตรในอุตสาหกรรม เข้าร่วมแลกเปลี่ยนโอกาสในการสร้างความร่วมมือและขับเคลื่อนการเติบโตของหมวดหมู่บลูเบอร์รีในตลาดไทย
งานสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นโดย คณะกรรมการบลูเบอร์รีแห่งรัฐวอชิงตัน (Washington Blueberry Commission) เพื่อถ่ายทอดจุดเด่นด้านคุณภาพ ความหลากหลายในการนำไปใช้ประกอบอาหาร และศักยภาพด้านการส่งออกของวอชิงตันบลูเบอร์รี (Washington Blueberries) โดยเน้นเป็นพิเศษที่ผลิตภัณฑ์บลูเบอร์รีแช่แข็งและบลูเบอร์รีอบแห้ง ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างหลากหลาย ทั้งในธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจบริการอาหาร และอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร
ประเทศไทยถือเป็นหนึ่งในตลาดที่มีศักยภาพสูงที่สุดของวอชิงตันบลูเบอร์รี ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยได้รับแรงสนับสนุนจากความสนใจของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นต่อผลไม้พรีเมียม เทรนด์การบริโภคเพื่อสุขภาพ และความต้องการวัตถุดิบที่สามารถนำไปใช้ได้หลากหลายในเมนูอาหารและเครื่องดื่ม งานสัมมนาครั้งนี้จึงเป็นเวทีสำคัญในการกระชับความสัมพันธ์กับพันธมิตรท้องถิ่น พร้อมแลกเปลี่ยนมุมมองเชิงกลยุทธ์เกี่ยวกับโอกาสทางการตลาดในประเทศไทย
อลัน ไชรเบอร์ (Alan Schreiber) ผู้อำนวยการบริหาร คณะกรรมการบลูเบอร์รีแห่งรัฐวอชิงตัน กล่าวว่า “ประเทศไทยเป็นตลาดที่เราให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ และกระแสความสนใจที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสำหรับวอชิงตันบลูเบอร์รีทั่วประเทศ ถือเป็นสัญญาณที่ชัดเจนถึงศักยภาพของหมวดหมู่บลูเบอร์รีในตลาดไทย การได้เดินทางมาที่นี่ด้วยตนเองทำให้เราสามารถเชื่อมต่อกับพันธมิตรของเราได้โดยตรง และช่วยเร่งสร้างแรงผลักดันที่วอชิงตันบลูเบอร์รี ได้สร้างไว้ในตลาดแห่งนี้ให้เติบโตยิ่งขึ้น”
ภายในงานยังได้รับเกียรติจาก จาก ไบรอัน ซาคุมะ (Bryan Sakuma) จากฟาร์มซาคุมะบราเธอร์ส (Sakuma Brothers Farms) ซึ่งมาร่วมแบ่งปันมุมมองโดยตรงในฐานะผู้ปลูกและผู้ส่งออก ฟาร์มซาคุมะบราเธอร์ส เป็นธุรกิจครอบครัวที่มีประวัติด้านการเกษตรยาวนานกว่า 100 ปี โดยผลิตผลเบอร์รีเกรดพรีเมียม ทั้งบลูเบอร์รีสดและบลูเบอร์รีแช่แข็งแบบ IQF (Individually Quick Frozen) หรือบลูเบอร์รีที่ผ่านกระบวนการแช่แข็งแบบแยกผลอย่างรวดเร็ว เพื่อล็อกความสดใหม่ รสชาติ และเนื้อสัมผัส ทำให้มั่นใจได้ถึงคุณภาพที่เหนือกว่าตลอดทั้งปี
ไบรอัน ซาคุมะ ผู้ปลูกและผู้ส่งออก จากฟาร์มซาคุมะบราเธอร์ส กล่าวว่า “วอชิงตันบลูเบอร์รี เป็นวัตถุดิบที่มีความยืดหยุ่นสูงในการนำไปใช้งานอย่างเหลือเชื่อ และความต้องการก็กำลังเพิ่มสูงขึ้นในทุกรูปแบบ ตั้งแต่ผลสด แช่แข็ง ไปจนถึงอบแห้ง นับเป็นความยินดีอย่างยิ่งที่ได้มาเยือนประเทศไทย และได้เห็นความตื่นตัวที่มีต่อหมวดหมู่บลูเบอร์รีด้วยตนเอง”
นอกจากนี้ แขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมงานยังได้รับชมการสาธิตการประกอบอาหารสดๆ ที่นำเสนอเมนูสุดสร้างสรรค์ซึ่งมีแรงบันดาลใจจากบลูเบอร์รี โดยใช้วอชิงตันบลูเบอร์รี ทั้งแบบแช่แข็งและอบแห้ง การสาธิตดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของวอชิงตันบลูเบอร์รี ในการประยุกต์ใช้กับเมนูต่าง ๆ ตั้งแต่เบเกอรี่ ของหวาน เครื่องดื่ม ไปจนถึงขนมขบเคี้ยว นอกจากความหลากหลายด้านการปรุงอาหารแล้ว วอชิงตันบลูเบอร์รี ยังได้รับการยอมรับในด้านคุณค่าทางโภชนาการที่โดดเด่น รวมถึงวิตามินและสารต้านอนุมูลอิสระที่มีอยู่ตามธรรมชาติ
การริเริ่มเชิงกลยุทธ์ต่างๆ เช่น งานสัมมนาการค้าในกรุงเทพฯ ครั้งนี้ วอชิงตันบลูเบอร์รี จะยังคงเดินหน้าสานต่อความเป็นพันธมิตรให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นทั่วประเทศไทย เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตของผลิตภัณฑ์ในระยะยาว พร้อมตอกย้ำจุดยืนในการเป็นบลูเบอร์รีระดับพรีเมียมที่เป็นตัวเลือกในตลาดไทย
ทั้งนี้ คณะกรรมการบลูเบอร์รี่แห่งรัฐวอชิงตัน (Washington Blueberry Commission) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2512 โดยมีบทบาทในการสนับสนุนอุตสาหกรรมบลูเบอร์รีในรัฐวอชิงตัน ผ่านการวิจัย การตลาด การให้ความรู้ และการสนับสนุนเชิงนโยบาย พร้อมส่งเสริมบลูเบอร์รีคุณภาพสูงจากรัฐวอชิงตันสู่ตลาดทั่วโลก