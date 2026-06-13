LINE OpenChat ผุด “The Space Maker Challenge 2026” เปลี่ยนความสนใจ เป็นโอกาสในโลกจริง

LINE OpenChat เปิดตัวโครงการ “The Space Maker Challenge 2026 ชวนเด็กสร้างด้อม” เวทีการแข่งขันระดับประเทศที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีจากทั่วประเทศไทยได้เรียนรู้และลงมือสร้างคอมมูนิตี้ที่ดีบนโลกบน LINE OpenChat แพลตฟอร์มที่รวบรวมผู้คนที่มีความสนใจเดียวกันให้สามารถพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสร้างปฏิสัมพันธ์แบบเรียลไทม์โดยมุ่งส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่สามารถเปลี่ยน “ความสนใจ” หรือ “Passion” ของตนเอง ให้กลายเป็นคอมมูนิตี้คุณภาพที่เกิดขึ้นจริง พร้อมต่อยอดสู่ทักษะและโอกาสในโลกการทำงานยุคดิจิทัล
โครงการดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Bridging Everyone’s Passion with Real-World Opportunities” ที่เชื่อว่าทุกความสนใจสามารถต่อยอดเป็นโอกาสที่จับต้องได้ ผ่านการเรียนรู้กระบวนการสร้างและบริหาร คอมมูนิตี้อย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การวางแนวคิด การสร้างการมีส่วนร่วม การสื่อสารกับสมาชิก ไปจนถึงการวางกลยุทธ์เพื่อให้คอมมูนิตี้มีคุณภาพและเติบโตอย่างยั่งยืน
ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะได้ทำงานร่วมกับ 3 แบรนด์พาร์ทเนอร์ชั้นนำจากหลากหลายอุตสาหกรรม ได้แก่ Samsung Thailand ในหัวข้อ AI & Technology, Royal Canin ในหัวข้อ Pet Health & Nutrition และ Trip.com ในหัวข้อ Travel & Exploration โดยแต่ละทีมจะได้รับโจทย์จริงจากแบรนด์ พร้อมโอกาสเข้าร่วม เวิร์คช้อปและกิจกรรมพัฒนาทักษะจากทีมงาน LINE ประเทศไทย รวมถึงวิทยากรผู้มีประสบการณ์ในการสร้างและบริหารคอมมูนิตี้ที่ประสบความสำเร็จในระดับประเทศ
นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมยังจะได้เรียนรู้การใช้ LINE OpenChat ในฐานะเครื่องมือสร้างคอมมูนิตี้ยุคใหม่ ซึ่งมีฟีเจอร์ที่ตอบโจทย์การรวมตัวของผู้คนที่มีความสนใจร่วมกัน อาทิ การเข้าร่วมโดยไม่ต้องเปิดเผยตัวตน การรองรับสมาชิกจำนวนมาก การดูแลและจัดการคอมมูนิตี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการจัดการห้องสนทนาและสมาชิกได้อย่างยืดหยุ่น
การแข่งขันเปิดรับสมัครเป็นทีม ทีมละ 3 - 4 คน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกคณะ ทุกชั้นปี จากทุกมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ โดยทีมที่ผ่านการคัดเลือกจะได้ร่วมพัฒนาคอมมูนิตี้บน LINE OpenChat ภายใต้โจทย์จากแบรนด์พาร์ทเนอร์ พร้อมนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจาก LINE ประเทศไทย และภาคธุรกิจชั้นนำ
ผู้ชนะการแข่งขันจะได้รับรางวัลรวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท พร้อมโอกาสได้รับการพิจารณาเข้าร่วมฝึกงานกับ LINE ประเทศไทย และบริษัทพาร์ทเนอร์ รวมถึงได้รับใบประกาศนียบัตรจาก LINE ประเทศไทย เพื่อรับรองประสบการณ์และทักษะด้านสร้างคอมมูนิตี้ซึ่งเป็นหนึ่งในทักษะสำคัญของโลกดิจิทัลและเศรษฐกิจครีเอเตอร์ในปัจจุบัน
ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ The Space Maker Challenge 2026 ชวนเด็กสร้างด้อม ได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2569 ผ่านทาง https://lin.ee/rcSuEPn โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://lin.ee/n49fcmF