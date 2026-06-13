Coway เดินหน้าลด GHG 50% ภายในปี 2576 มอบต้นไม้ 330 ต้น เพิ่มพื้นที่สีเขียว วันสิ่งแวดล้อมโลก

โคเวย์ (COWAY) แบรนด์เครื่องกรองน้ำและเครื่องฟอกอากาศจากประเทศเกาหลีใต้ เดินหน้าสานต่อพันธกิจด้านความยั่งยืนและการดูแลสิ่งแวดล้อม ภายใต้เป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 50% ภายในปี 2576 เมื่อเทียบกับปี 2566 พร้อมส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนและการดำเนินงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day) มอบต้นไม้จำนวน 330 ต้น ให้แก่พนักงานและผู้ใช้อาคาร RASA 2 เพื่อร่วมสร้างพื้นที่สีเขียวและส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจำวัน ภายใต้แนวคิด “ดูแลโลกเหมือนที่โคเวย์ดูแลคุณ”
กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ บริเวณล็อบบี้ อาคาร RASA 2 โดยมีผู้บริหารและพนักงานของ Coway ร่วมมอบต้นไม้จำนวน 330 ต้น ให้แก่พนักงานและผู้ใช้อาคาร เพื่อส่งเสริมการสร้างพื้นที่สีเขียวและกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมด้านสิ่งแวดล้อม ภายในงานนอกจากการจัดกิจกรรมแจกต้นไม้ ยังมีการบันทึกภาพบรรยากาศและกิจกรรมประชาสัมพันธ์ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ Coway ในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
สำหรับ Coway การดูแลคุณภาพชีวิตของผู้คนไม่ได้หมายถึงเพียงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสุขภาพเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคมควบคู่กันไป โดยบริษัทมุ่งดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ผ่านการลดผลกระทบจากการดำเนินงาน การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และการสนับสนุนเป้าหมายด้านความยั่งยืนขององค์กร ขณะเดียวกัน Coway ยังเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกสามารถเริ่มต้นได้จากการลงมือทำในเรื่องใกล้ตัว
นอกเหนือจากการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกแล้ว Coway ยังเดินหน้าขับเคลื่อนเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมในระดับองค์กรอย่างต่อเนื่อง ผ่านการเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียน การลงทุนในระบบพลังงานแสงอาทิตย์ และการยกระดับประสิทธิภาพการใช้พลังงานในกระบวนการดำเนินงาน เพื่อช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระยะยาว สะท้อนความมุ่งมั่นในการสร้างการเติบโตทางธุรกิจควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมในครั้งนี้ไม่เพียงเป็นการร่วมเฉลิมฉลองวันสิ่งแวดล้อมโลกเท่านั้น แต่ยังสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ Coway ในการร่วมสร้างสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น ผ่านการส่งเสริมแนวคิดด้านความยั่งยืนและการมีส่วนร่วมของผู้คนในสังคม พร้อมตอกย้ำการเดินหน้าสู่การเป็น “Best Life Solution Company” ที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตในบ้านให้กับคนไทยอย่างรอบด้าน