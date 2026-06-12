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แกร็บฟู้ด ผนึก Trash Lucky ชวนร้านดังนำร่องจัดการขยะรีไซเคิล ดันโครงการต้นแบบ “ร้านรักษ์โลก พร้อมคัดแยก”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


จันต์สุดา ธนานิตยะอุดม กรรมการผู้จัดการใหญ่ แกร็บ ประเทศไทย และ ณัฐภัค อติชาตการ ผู้ร่วมก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ Trash Lucky ร่วมเปิดตัวโครงการ “GrabFood ร้านรักษ์โลก พร้อมคัดแยก”
แกร็บฟู้ด แอปสั่งอาหารอันดับหนึ่งในประเทศไทย¹ จับมือ แทรชลัคกี้ (Trash Lucky) สตาร์ทอัพด้านสิ่งแวดล้อมของไทย เดินหน้าส่งเสริมการจัดการขยะและรีไซเคิลในธุรกิจร้านอาหารผ่านโครงการ “GrabFood ร้านรักษ์โลก พร้อมคัดแยก” เพื่อมุ่งผลักดันการคัดแยกขยะภายในร้านอาหารตั้งแต่ต้นทาง พร้อมนำกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลอย่างเป็นระบบ 

โดยผู้ประกอบการสามารถเปลี่ยนขยะเป็นรายได้ พร้อมติดตามผลได้ที่ Trash Lucky Official LINE Account @Trashlucky ทั้งจำนวนขยะและปริมาณคาร์บอนที่ลดได้ โดยร่วมกับร้านอาหารชื่อดัง อาทิ Emily’s Chicken Noodles, Hommi บะหมี่ไข่ดอง, Greyhound Café, และเนื้อแคมป์ไฟ นำร่องโครงการเป็นระยะเวลา 6 เดือน โดยตั้งเป้านำขยะเข้าระบบรีไซเคิลให้ได้ 10 ตัน พร้อมหนุนนโยบาย “ร้านนี้ไม่เทรวม” ของ กทม. เพื่อลดปริมาณขยะฝังกลบและร่วมสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับสังคม




นางสาวจันต์สุดา ธนานิตยะอุดม กรรมการผู้จัดการใหญ่ แกร็บ ประเทศไทย กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลากว่า 13 ปีที่ผ่านมา แกร็บมุ่งขับเคลื่อนธุรกิจอย่างมีเป้าหมายเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อมภายใต้พันธกิจ GrabForGood ผ่าน 3 มิติหลัก (หรือ 3P) โดยนอกจากการพัฒนาแพลตฟอร์มให้ตอบโจทย์ผู้บริโภคเพื่อสร้างผลประกอบการที่ดี (Performance) และสนับสนุนคนในอีโคซิสเต็ม (People) โดยเฉพาะคนขับและผู้ประกอบการร้านค้าแล้ว เรายังมุ่งให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความยั่งยืนในด้านสิ่งแวดล้อม (Planet) ผ่านโครงการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น โครงการ GrabEV ที่ส่งเสริมการเข้าถึงยานยนต์ไฟฟ้าในกลุ่มคนขับและไรเดอร์ โดยปัจจุบันมีรถ EV ให้บริการบนแพลตฟอร์มแล้วกว่า 30,000 คัน โครงการ Green Programme ที่ช่วยหลีกเลี่ยงหรือลดการปล่อยคาร์บอนผ่านเครดิตคาร์บอนที่ได้รับการยืนยันจากการให้บริการ รวมถึงยังมีการบริจาคเงินเพื่อปลูกต้นไม้กว่า 210,000 ต้นในปีที่ผ่านมา อีกทั้งการลดปริมาณพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้งผ่านฟีเจอร์ไม่รับช้อนส้อมพลาสติก ซึ่งช่วยลดปริมาณการใช้ไปได้รวมกว่า 5 พันล้านชุดนับตั้งแต่ปี 2564”

“สำหรับในปีนี้ เราได้ริเริ่มอีกหนึ่งโครงการใหม่ นั่นคือ 'ร้านรักษ์โลก พร้อมคัดแยก' ซึ่ง GrabFood ร่วมกับ Trash Lucky แพลตฟอร์มที่มุ่งส่งเสริมการคัดแยกขยะและรีไซเคิลของไทย ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการร้านอาหารบนแพลตฟอร์มของเราคัดแยกขยะที่เกิดขึ้นภายในร้านเพื่อนำเข้าสู่วงจรรีไซเคิลอย่างเป็นระบบ และสามารถเปลี่ยนขยะดังกล่าวเป็นเงินสดได้ทันที ทั้งยังสามารถติดตามผลการดำเนินการ ทั้งจำนวนขยะที่ถูกจัดเก็บและปริมาณคาร์บอนที่ลดได้จากการรีไซเคิล ผ่าน Trash Lucky Official LINE Account @Trashlucky ได้อีกด้วย โดยเราจะทดลองโครงการนี้เป็นระยะเวลา 6 เดือน พร้อมเก็บข้อมูลเพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดโครงการต่อไปในอนาคต”


นายณัฐภัค อติชาตการ ผู้ร่วมก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ แทรชลัคกี้ กล่าวว่า “ปัจจุบันประเทศไทยกำลังเผชิญกับวิกฤตขยะล้นเมือง ซึ่งมีจำนวนถึง 2.24 ล้านตันต่อปี แต่สามารถนำกลับมารีไซเคิลหรือใช้ประโยชน์ได้เพียง 25% ส่วน 75% ที่เหลือ ถูกนำไปกำจัดด้วยวิธีฝังกลบ เผา หรือเกิดการหลุดรอดไปในสิ่งแวดล้อม Trash Lucky ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้พัฒนาแพลตฟอร์มของเราเพื่อส่งเสริมให้คนไทยคัดแยกขยะและนำเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลที่ถูกต้องและเหมาะสม ผ่านการใช้กลยุทธ์ Rewarding system โดยสมาชิกของ Trash Lucky สามารถเปลี่ยน 'ขยะ' เป็นการสะสมแต้มเพื่อนำไปแลกรับของรางวัลต่างๆ หรือสามารถลุ้นรับรางวัลใหญ่ประจำเดือนได้ โดยปัจจุบันเรามีสมาชิกกว่า 30,000 คน และได้ช่วยพวกเขานำขยะเข้าสู่ระบบรีไซเคิลได้มากกว่า 750 ตัน”

“การร่วมมือกับ GrabFood ในครั้งนี้ ถือเป็นการขยายกลุ่มเป้าหมายจากประชาชนทั่วไป ไปสู่ผู้ประกอบการร้านอาหาร โดยเรามีเป้าหมายร่วมกันในการส่งเสริมและผลักดันให้ร้านอาหารตระหนักถึงความสำคัญและปรับพฤติกรรมในการคัดแยกและจัดการขยะได้อย่างเป็นระบบ ผ่านการให้ความรู้และคำแนะนำด้านการลดปริมาณการสร้างขยะตั้งแต่ต้นทาง การลดการใช้พลาสติกที่ไม่จำเป็น การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่สามารถรีไซเคิลได้ตามหลัก 3R (Reduce, Reuse, Recycle) รวมถึงการคัดแยกและจัดการขยะอย่างถูกต้อง นอกจากนี้ Trash Lucky ยังเข้ามาดูแลการจัดเก็บและบริหารจัดการขยะรีไซเคิล โดยเราตั้งเป้าว่าจะมีขยะจากร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการฯ เข้าสู่วงจรรีไซเคิลกว่า 10 ตัน ทั้งนี้ เราจะนำข้อมูลที่ได้จากโครงการนำร่องมาใช้วิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินการเพื่อพัฒนารูปแบบของโครงการให้เกิดความยั่งยืนต่อไป”


สำหรับโครงการนำร่อง “ร้านรักษ์โลก พร้อมคัดแยก” มีพาร์ทเนอร์ร้านอาหารของ GrabFood ให้ความสนใจเข้าร่วมมากมาย อันได้แก่ Emily's Chicken Noodles, Easy Health, Good Roots, Greyhound Cafe, Hommi บะหมี่ไข่ดอง, คุ้มสึ, เล็กใหญ่ ก๋วยเตี๋ยวต้มยำโบราณ, Lucky Panda, เนื้อแคมป์ไฟ, และ Plantiful โดยร้านเหล่านี้มาพร้อมกับความมุ่งมั่นที่จะนำเสนอคุณภาพและการบริการเพื่อสร้างความประทับใจให้ลูกค้า ควบคู่กับการให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม ผ่านความพยายามปรับปรุงรูปแบบและวิธีการดำเนินงานเพื่อลดกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการทำธุรกิจ เช่น การหันมาใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น การวางแผนวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดปริมาณขยะเศษอาหาร เป็นต้น

นายปรเมษฐ์ บุญเลิศศักดิ์สกุล กรรมการผู้จัดการ ร้าน Emily’s Chicken Noodles เผยว่า “ที่ผ่านมา Emily’s Chicken Noodles ให้ความสำคัญกับการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ต่างๆ ที่ไม่เพียงตอบโจทย์ทั้งในด้านความสวยงามและมีเอกลักษณ์ตามคอนเซปต์ของแบรนด์ แต่ยังต้องคำนึงถึงความสะดวกของลูกค้า ควบคู่ไปกับการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทำให้เราเลือกใช้กล่องกระดาษที่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ แต่ในธุรกิจอาหารก็ยังมีขยะอีกหลายประเภทที่จำเป็นต้องได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม การได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของร้านอาหารต้นแบบภายใต้โครงการ ‘ร้านรักษ์โลก พร้อมคัดแยก’ ทำให้เราได้องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์และคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่สามารถนำไปใช้ได้จริง ทั้งในด้านการคัดแยกและจัดการขยะรีไซเคิล การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ ตลอดจนการสื่อสารกับพนักงานภายในร้านเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม ซึ่งจะช่วยให้เราดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น”

จันต์สุดา ธนานิตยะอุดม กรรมการผู้จัดการใหญ่ แกร็บ ประเทศไทย และ ณัฐภัค อติชาตการ ผู้ร่วมก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ Trash Lucky ร่วมเปิดตัวโครงการ “GrabFood ร้านรักษ์โลก พร้อมคัดแยก”
แกร็บฟู้ด ผนึก Trash Lucky ชวนร้านดังนำร่องจัดการขยะรีไซเคิล ดันโครงการต้นแบบ “ร้านรักษ์โลก พร้อมคัดแยก”
แกร็บฟู้ด ผนึก Trash Lucky ชวนร้านดังนำร่องจัดการขยะรีไซเคิล ดันโครงการต้นแบบ “ร้านรักษ์โลก พร้อมคัดแยก”
แกร็บฟู้ด ผนึก Trash Lucky ชวนร้านดังนำร่องจัดการขยะรีไซเคิล ดันโครงการต้นแบบ “ร้านรักษ์โลก พร้อมคัดแยก”