กนอ. จับมือ มธ. และ NPC ลงนาม MOU ลุยหลักสูตรผู้บริหาร “LIFE SQL” มุ่งปั้นผู้นำยุคใหม่ ขับเคลื่อนนิคมอุตสาหกรรมสู่ความยั่งยืนสากล

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด (NPC) ลงนาม MOU เปิดตัวหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง “LIFE SQL” มุ่งยกระดับโครงสร้างพื้นฐานทุนมนุษย์ บูรณาการนวัตกรรม การจัดการความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และแนวคิด ESG สู่ภาคปฏิบัติ ปั้นผู้นำยุคใหม่ขับเคลื่อนนิคมอุตสาหกรรมไทยสู่ “นิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอัจฉริยะ” และเสริมแกร่งห่วงโซ่อุปทานระดับโลกอย่างยั่งยืน
นายสุเมธ ตั้งประเสริฐ ผู้ว่าการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า กนอ. มีภารกิจหลักในการพัฒนาและบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรม ควบคู่กับการควบคุม กำกับ ดูแลด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยเพื่อลดผลกระทบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ซึ่งการที่จะรักษาฐานการผลิตเดิมและเร่งดึงดูดการลงทุนจากกลุ่ม FDI ใหม่ๆ เพื่อขับเคลื่อนนิคมอุตสาหกรรมสู่การเป็น "นิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอัจฉริยะ" (Smart Eco Industrial Estate)ได้นั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนา“โครงสร้างพื้นฐานด้านทุนมนุษย์” (Human Capital Infrastructure) ไปพร้อมกัน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระดับสากล
“ความร่วมมือผ่านหลักสูตร LIFE SQL ในครั้งนี้ เป็นการวางแนวทางความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ เพื่อบูรณาการมาตรฐานความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และแนวคิด ESG (Environmental, Social, and Governance) เข้าสู่ภาคปฏิบัติ ยกระดับสถานประกอบการให้สอดรับกับห่วงโซ่อุปทานระดับโลก (Global Supply Chain) ควบคู่ไปกับการส่งเสริมเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมการบริหารจัดการสมัยใหม่ เพื่อเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรแห่งอนาคต ตลอดจนแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อพัฒนานโยบายหรือโครงการต้นแบบที่ตอบโจทย์ความต้องการของทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และกลุ่มนักลงทุนต่างชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม”
ด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สร้อยสุดา เกสรทอง คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มุ่งมั่นขับเคลื่อนปณิธานในการสร้าง “นักสาธารณสุขศาสตร์เพื่อสังคม” และการเป็นสถาบันการศึกษาที่เป็นตัวแปรในการสร้างการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และความเป็นอยู่ที่ดีของสังคมแห่งอนาคต (Change Agent in Health, Safety and Well-being for Future Society) โดยการพัฒนาหลักสูตร “LIFE SQL” ในครั้งนี้ ถือเป็นสะพานเชื่อมโยงพันธกิจของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาผู้นำแห่งอนาคตที่มีวิสัยทัศน์ เข้าใจระบบเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมด้วยสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 ทั้งภาวะผู้นำ การคิดเชิงระบบ การสื่อสาร ตลอดจนแนวคิดนวัตกรรม (Entrepreneurship) ที่สามารถบริหารองค์กรท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ซึ่งคณะฯ พร้อมสนับสนุนทั้งองค์ความรู้ทางวิชาการ งานวิจัย และเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญ เพื่อผสานความเข้มแข็งร่วมกับภาคภาคภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม ในการสร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้และพัฒนาผู้นำที่สามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อองค์กรและสังคมไทยอย่างเป็นรูปธรรมในระยะยาว
ขณะที่ นายประกาศ บุตตะมาศ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด (NPC) กล่าวเสริมว่า ความร่วมมือครั้งนี้นับเป็นโอกาสสำคัญในการเชื่อมโยงองค์ความรู้ทางวิชาการเข้ากับประสบการณ์และการปฏิบัติจริงจากภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำแนวคิดและกรณีศึกษาที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการองค์กรได้อย่างเป็นรูปธรรม โดย NPC พร้อมสนับสนุนองค์ความรู้และประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง รวมถึงการแลกเปลี่ยนมุมมองระหว่างผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายภาคส่วน เพื่อร่วมยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการและสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็งให้แก่ภาคอุตสาหกรรมไทยในระยะยาวต่อไป
สำหรับขอบเขตของบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ฉบับนี้ มีกำหนดระยะเวลาความร่วมมือรวม 3 ปี (พ.ศ. 2569 - 2572) โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการขับเคลื่อน 5 ด้านสำคัญ ประกอบด้วย 1.การบูรณาการองค์ความรู้และทักษะเชิงกลยุทธ์ โดยการผสมผสานด้านภาวะผู้นำ นวัตกรรม และการบริหารจัดการความปลอดภัย สุขภาพ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน (SHE & EN) เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความยั่งยืนขององค์กร 2.การขับเคลื่อนนวัตกรรมและประสิทธิผลทางธุรกิจ ส่งเสริมการนำแนวคิดสมัยใหม่ไปประยุกต์ใช้จริง เพื่อสร้างคุณค่าใหม่ (Value Creation) ในยุคดิจิทัล 3.การยกระดับ
ความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืน (ESG) นำมิติ ESG มาเป็นปัจจัยหลักในการวิเคราะห์แนวโน้มอนาคตและตัดสินใจเชิงนโยบายในระดับสากล 4.การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระดับประเทศ เป็นกลไกแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และกรณีศึกษาระหว่างผู้เชี่ยวชาญและผู้บริหาร และ 5.การพัฒนานักบริหารรุ่นใหม่ที่มีวิสัยทัศน์และจริยธรรม: เสริมสร้างศักยภาพผู้นำที่เป็นต้นแบบของการพัฒนาองค์กรสู่สังคมที่ยั่งยืน
ทั้งนี้ กนอ. พร้อมให้การสนับสนุนบุคลากรและร่วมพัฒนาหลักสูตร เพื่อยืนยันถึงความพร้อมในการเป็นผู้นำที่จะร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป