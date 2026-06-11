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ยกระดับความเชื่อมั่นตลาดโลก!! "กะทิชาวเกาะ" ชู ESG ควัก 10 ล้านลงทุนเทคฯ ขั้นสูงตรวจคุณภาพน้ำมะพร้าว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะพร้าวภายใต้แบรนด์ “กะทิชาวเกาะ” เปิดเผยแนวทางการดำเนินธุรกิจเพื่อรับมือความท้าทายของอุตสาหกรรมมะพร้าวโลก ผ่านการลงทุนด้านเทคโนโลยีตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ การบริหารจัดการตามกรอบ ESG และการพัฒนากระบวนการผลิตตามมาตรฐานสากล ส่งผลให้ยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในตลาดส่งออกเติบโต 20% ในปี 2568 สวนทางภาพรวมการส่งออกผลิตภัณฑ์กะทิของประเทศไทยที่อยู่ในภาวะทรงตัวหรือเติบโต 0% ตามข้อมูลของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP)


นายเกียรติศักดิ์ เทพผดุงพร กรรมการผู้จัดการ โรงงานชาวเกาะ บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด กล่าวว่า ตลอดระยะเวลากว่า 50 ปีที่ผ่านมา บริษัทมุ่งพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องจนได้รับการยอมรับในระดับสากล ปัจจุบันกลุ่มผลิตภัณฑ์กะทิถือเป็นธุรกิจหลักของบริษัท โดยมีสัดส่วนการส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ 80% และจำหน่ายในประเทศ 20% ครอบคลุมผลิตภัณฑ์กะทิ น้ำมะพร้าว น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น มะพร้าวอบกรอบ และผักผลไม้กระป๋อง

ทั้งนี้ ท่ามกลางความท้าทายของอุตสาหกรรมมะพร้าวทั่วโลกที่ต้องเผชิญกับปัญหาพื้นที่เพาะปลูกลดลง ภัยแล้ง และแมลงศัตรูพืช บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการสร้างความน่าเชื่อถือและความโปร่งใสในผลิตภัณฑ์ (Brand Trust & Transparency) ผ่านการลงทุนในนวัตกรรมและมาตรฐานการผลิตระดับสากล ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่คู่ค้าทั่วโลกให้ความสำคัญมากขึ้น

ล่าสุด บริษัทได้ลงทุนกว่า 10 ล้านบาท เพื่อนำเข้าและติดตั้งเครื่อง CRDS (Cavity Ring-Down Spectroscopy) เทคโนโลยีที่ใช้ตรวจสอบน้ำตาลในน้ำมะพร้าวโดยเฉพาะผ่านการฉายแสงเลเซอร์ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบและป้องกันการเจือปนได้อย่างแม่นยำ สร้างความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ทุกขวดและทุกกล่องยังคงคุณภาพจากธรรมชาติอย่างแท้จริง


 
สำหรับภาพรวมอุตสาหกรรมแปรรูปมะพร้าวในปัจจุบันกำลังเผชิญกับปัจจัยเสี่ยงด้านซัพพลายเชนอย่างรุนแรง เนื่องจากในรอบปีที่ผ่านมา ประเทศผู้ปลูกมะพร้าวรายใหญ่ของโลก รวมถึงประเทศไทย ประสบปัญหาพื้นที่เพาะปลูกที่ลดลง ประกอบกับภัยแล้ง และความเสียหายจากภัยแมลงศัตรูพืช นอกจากนี้ ภาคอุตสาหกรรมยังต้องรับมือกับประเด็นเรื่องคุณภาพและการเจือปนของน้ำมะพร้าวในตลาด

เพื่อรักษาความเชื่อมั่นและตอกย้ำฐานะผู้นำตลาดที่ส่งออกผลิตภัณฑ์กะทิและน้ำมะพร้าวไปทั่วโลกในสัดส่วนสูงถึง 80% (จำหน่ายในประเทศ 20%) บริษัทฯ จึงได้ตัดสินใจลงทุนนำเข้าเทคโนโลยีขั้นสูง เครื่อง CRDS (Cavity Ring-Down Spectroscopy) มาใช้ในกระบวนการตรวจสอบคุณภาพ โดยเครื่องดังกล่าวสามารถตรวจเช็คน้ำตาลเพื่อพิสูจน์การเจือปนในน้ำมะพร้าวได้อย่างแม่นยำ ซึ่งถือเป็นการยกระดับมาตรฐาน Risk Management ของบริษัทฯ ให้เข้มข้นยิ่งขึ้น


นายชวพล เทพผดุงพร ผู้จัดการฝ่ายผลิต โรงงานชาวเกาะ บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด กล่าวต่อว่า ในแง่ของการบริหารจัดการต้นทุนและสิ่งแวดล้อมภายใต้กรอบ ESG บริษัทฯ ได้ขับเคลื่อนระบบการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมจนได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO 14001:2015 และ ISO 50001:2018 โดยนำแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนมาปรับใช้ในโรงงาน ด้วยการนำของเหลือจากกระบวนการผลิตกะทิ ทั้งกาบมะพร้าวและกากมะพร้าว มาแปรสภาพเป็นพลังงานหมุนเวียนเพื่อใช้ภายในโรงงาน ควบคู่ไปกับการรักษามาตรฐานด้านแรงงานและจริยธรรมธุรกิจตามมาตรฐาน มรท. 8001-2563 (TLS8001-2020) และ SMETA ขององค์กรสากล เพื่อรองรับข้อกำหนดทางการค้าที่เข้มงวดในตลาดโลก

พร้อมกันนี้ ยังเปิดเผยข้อมูลในส่วนของภาพรวมตัวเลขการส่งออกของผลิตภัณฑ์กะทิของประเทศไทยในปี 2568 จากข้อมูลของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) ระบุว่า อัตราการเติบโตอยู่ในภาวะทรงตัวหรืออยู่ที่ 0% แต่ผลการดำเนินงานของ บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด ภายใต้แบรนด์ "กะทิชาวเกาะ" กลับสามารถสร้างปรากฏการณ์เติบโตสวนทางตลาดได้อย่างดี โดยมียอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในตลาดส่งออกเติบโตสูงถึง 20% ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ สามารถเป็นแกนหลักในการดึงตัวเลขการเติบโตของภาพรวมตลาดกะทิสำเร็จรูปของไทยให้ขับเคลื่อนขึ้นมาได้ ด้วยกลยุทธ์การมุ่งเน้นสร้าง "ความน่าเชื่อถือและความโปร่งใสในตัวผลิตภัณฑ์" (Brand Trust & Transparency) ผ่านการลงทุนในนวัตกรรมเทคโนโลยีและการยึดมั่นในมาตรฐานสิ่งแวดล้อมระดับสากล ซึ่งเป็นสิ่งที่คู่ค้าระดับโลกให้ความสำคัญสูงสุดในปัจจุบัน ./



ยกระดับความเชื่อมั่นตลาดโลก!! "กะทิชาวเกาะ" ชู ESG ควัก 10 ล้านลงทุนเทคฯ ขั้นสูงตรวจคุณภาพน้ำมะพร้าว
ยกระดับความเชื่อมั่นตลาดโลก!! "กะทิชาวเกาะ" ชู ESG ควัก 10 ล้านลงทุนเทคฯ ขั้นสูงตรวจคุณภาพน้ำมะพร้าว
ยกระดับความเชื่อมั่นตลาดโลก!! "กะทิชาวเกาะ" ชู ESG ควัก 10 ล้านลงทุนเทคฯ ขั้นสูงตรวจคุณภาพน้ำมะพร้าว
ยกระดับความเชื่อมั่นตลาดโลก!! "กะทิชาวเกาะ" ชู ESG ควัก 10 ล้านลงทุนเทคฯ ขั้นสูงตรวจคุณภาพน้ำมะพร้าว
ยกระดับความเชื่อมั่นตลาดโลก!! "กะทิชาวเกาะ" ชู ESG ควัก 10 ล้านลงทุนเทคฯ ขั้นสูงตรวจคุณภาพน้ำมะพร้าว