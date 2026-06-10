KMITL Future Innovator 2026 ชวนส่งผลงานประกวดนวัตกรรม เฟ้นนวัตกรรุ่นใหม่ ร่วมขับเคลื่อนชุมชน-สังคมยั่งยืน

สำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ร่วมกับคณะ/วิทยาลัย/สำนัก และหน่วยงานต่างๆ ภายในสถาบัน เปิดรับสมัครและเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัย และผู้สนใจทั่วประเทศ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดและแข่งขันด้านนวัตกรรมในงาน “KMITL Future Innovator 2026” ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมเพื่อการขับเคลื่อนชุมชนและสังคมสู่ความยั่งยืน” ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-6 กันยายน และ 12-13 กันยายน 2569 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)
โครงการดังกล่าวมุ่งเปิดเวทีให้นวัตกรรุ่นเยาว์ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้แสดงศักยภาพผ่านการนำเสนอผลงาน สิ่งประดิษฐ์ และแนวคิดสร้างสรรค์ในหลากหลายสาขา อาทิ นาโนเทคโนโลยี นวัตกรรมการเกษตร ธุรกิจ เมืองอัจฉริยะ ศิลปะ การบิน ทันตแพทยศาสตร์ และการพยาบาล พร้อมส่งเสริมการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมกับองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน
ภายในงานมีโครงการประกวดและแข่งขันด้านนวัตกรรมรวม 12 โครงการ อาทิ การประกวดนวัตกรรมด้านนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศ ครั้งที่ 14/2569, แข่งขันแนวคิดนวัตกรรมการเกษตรเพื่ออนาคต (Pitching), KMITL Business School Hackathon 2026 Season 3: The Entrepreneurial Innovator, Smart Idea Showcase: Liberal Arts Innovators, Young Innovators 2026, ศิลป์สร้างเมือง: Art Learning Place, KMITL AIRBUS Landing Challenge 2026, และภารกิจโดรนส่งต่อหัวใจ เพื่อเฟ้นหานวัตกรรุ่นใหม่และส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง
โดยผู้ชนะจะได้รับถ้วยรางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรม โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ 089 785 1023 หรือที่ QR Code นี้
ห้ามพลาด! ร่วมเปิดโลกแห่งนวัตกรรมและโอกาสระดับสากล ในงาน “ลาดกระบังนิทรรศน์ 2569” (KMITL EXPO 2026) ระหว่างวันที่ 1 - 6 กันยายน 2569 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ภายในงานพบกับการจัดแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคต เวทีเสวนานานาชาติ กิจกรรม Open House เวิร์กชอป และกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเยาวชนตลอดทั้ง 6 วัน ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมได้ทาง ผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมได้ทาง Facebook: https://www.facebook.com/kmitlofficial และเว็บไซต์ https://www.kmitl.ac.th