เชฟรอนและบริษัทผู้ร่วมทุน มอบอุปกรณ์เพาะพันธุ์สัตว์น้ำ แก่สมาคมประมงพื้นบ้านจังหวัดชลบุรี

บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด นำโดย นายวิชากรณ์ หารินไสล (ซ้ายสุด) เจ้าหน้าที่ส่วนงานรื้อถอนบนฝั่ง เป็นตัวแทนบริษัทฯ และบริษัทผู้ร่วมทุน มอบอุปกรณ์เพาะพันธุ์สัตว์น้ำ รวมมูลค่า 34,830 บาท ให้แก่นายอมรศักดิ์ ปัญญาเจริญศรี (ที่ 2 จากซ้าย) นายกสมาคมประมงพื้นบ้านจังหวัดชลบุรี เป็นตัวแทนรับมอบ โดยมีผู้แทนจากสมาคมประมงพื้นบ้านจังหวัดชลบุรี และเจ้าหน้าที่ของบริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมกิจกรรม
กิจกรรมดังกล่าวช่วยส่งเสริมการทำประมงพื้นบ้าน โดยมุ่งเพิ่มพูนประชากรสัตว์น้ำในพื้นที่ภาคตะวันออก โดยเฉพาะอ่าวบางละมุง แหลมฉบัง และพื้นที่ชายฝั่งใกล้เคียง เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชนอย่างต่อเนื่อง พร้อมสะท้อนความมุ่งมั่นของเชฟรอนในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน และการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ควบคู่ไปกับการจัดหาพลังงานให้กับประเทศ