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เจียไต๋ ชูโซลูชันนาข้าว สาธิตโดรนเกษตร XAG ร่วมขับเคลื่อนเกษตรอัจฉริยะ ในงาน “วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2569”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



บริษัท เจียไต๋ จำกัด ผู้นำนวัตกรรมการเกษตรของไทย ร่วมงาน “วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2569” ระหว่างวันที่ 5 – 7 มิถุนายนที่ผ่านมา ณ กรมการข้าว ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร โดยนำเสนอโซลูชันนาข้าวและเทคโนโลยีการเกษตรอัจฉริยะที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุน และสนับสนุนการทำเกษตรอย่างยั่งยืน เพื่อร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาภาคการเกษตรไทยและยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร

ในโอกาสนี้ นาวสาวอนงค์นาถ วัชรธรรม General Manager – Business Development and External Relation และผู้จัดการ เจียไต๋ เอ็กซ์พีเรียนซ์ ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมน้อมเกล้าถวายรายงานเกี่ยวกับการสาธิตโดรนการเกษตรไร้คนขับ รุ่น XAG P60 ความจุ 30 ลิตร ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร ด้วยระบบบินอัตโนมัติและระบบกำหนดตำแหน่งความแม่นยำสูง สามารถรองรับการฉีดพ่นสารอารักขาพืช การหว่านปุ๋ย และการหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดระยะเวลาการทำงาน ลดการใช้แรงงาน และลดการสัมผัสสารเคมีของเกษตรกรโดยตรง อันเป็นส่วนสำคัญในการยกระดับภาคการเกษตรไทยสู่ความยั่งยืน


ภายในงาน เจียไต๋ยังได้นำเสนอโซลูชันการจัดการการเพาะปลูกนาข้าวผ่านนิทรรศการของ “เจียไต๋ เอ็กซ์พีเรียนซ์” หรือศูนย์เกษตรเจียไต๋ ซึ่งสะท้อนบทบาทของเจียไต๋ในฐานะโซลูชัน โพรไวเดอร์ที่มุ่งส่งเสริมให้เกษตรกรเข้าถึงองค์ความรู้ เทคโนโลยี และแนวทางการเพาะปลูกที่เหมาะสม ครอบคลุมตั้งแต่การวางแผนการผลิต การจัดการแปลงเพาะปลูก การเลือกใช้ปัจจัยการผลิต ไปจนถึงการเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตและการบริหารจัดการต้นทุน เพื่อยกระดับการทำนาสู่การเกษตรสมัยใหม่ที่มีประสิทธิภาพ

อีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญภายในงาน คือ การนำเสนอแนวทางบริหารจัดการนาข้าวสมัยใหม่ผ่านโซลูชันและเทคโนโลยีการเกษตรที่ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจและการวางแผนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมจัดแสดงรถ Service Provider และแผนจัดการการเพาะปลูกเจียไต๋ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโซลูชันนาข้าวที่ช่วยให้เกษตรกรสามารถบริหารจัดการแปลงเพาะปลูกได้อย่างเหมาะสม ลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ตอบโจทย์การทำเกษตรในยุคเกษตรอัจฉริยะ

การเข้าร่วมงานครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของเจียไต๋ในการสนับสนุนเกษตรกรไทยให้เข้าถึงนวัตกรรม เทคโนโลยี และองค์ความรู้ที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ควบคุมต้นทุน และสร้างความมั่นคงในการประกอบอาชีพ พร้อมร่วมขับเคลื่อนภาคการเกษตรไทยสู่อนาคตที่ยั่งยืน และยกระดับเกษตรกรไทยสู่การเป็น “เกษตรกรมืออาชีพ” ในยุคเกษตรอัจฉริยะ





เจียไต๋ ชูโซลูชันนาข้าว สาธิตโดรนเกษตร XAG ร่วมขับเคลื่อนเกษตรอัจฉริยะ ในงาน “วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2569”
เจียไต๋ ชูโซลูชันนาข้าว สาธิตโดรนเกษตร XAG ร่วมขับเคลื่อนเกษตรอัจฉริยะ ในงาน “วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2569”
เจียไต๋ ชูโซลูชันนาข้าว สาธิตโดรนเกษตร XAG ร่วมขับเคลื่อนเกษตรอัจฉริยะ ในงาน “วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2569”
เจียไต๋ ชูโซลูชันนาข้าว สาธิตโดรนเกษตร XAG ร่วมขับเคลื่อนเกษตรอัจฉริยะ ในงาน “วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2569”