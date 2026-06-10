เจียไต๋ ชูโซลูชันนาข้าว สาธิตโดรนเกษตร XAG ร่วมขับเคลื่อนเกษตรอัจฉริยะ ในงาน “วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2569”

บริษัท เจียไต๋ จำกัด ผู้นำนวัตกรรมการเกษตรของไทย ร่วมงาน “วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2569” ระหว่างวันที่ 5 – 7 มิถุนายนที่ผ่านมา ณ กรมการข้าว ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร โดยนำเสนอโซลูชันนาข้าวและเทคโนโลยีการเกษตรอัจฉริยะที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุน และสนับสนุนการทำเกษตรอย่างยั่งยืน เพื่อร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาภาคการเกษตรไทยและยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร
ในโอกาสนี้ นาวสาวอนงค์นาถ วัชรธรรม General Manager – Business Development and External Relation และผู้จัดการ เจียไต๋ เอ็กซ์พีเรียนซ์ ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมน้อมเกล้าถวายรายงานเกี่ยวกับการสาธิตโดรนการเกษตรไร้คนขับ รุ่น XAG P60 ความจุ 30 ลิตร ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร ด้วยระบบบินอัตโนมัติและระบบกำหนดตำแหน่งความแม่นยำสูง สามารถรองรับการฉีดพ่นสารอารักขาพืช การหว่านปุ๋ย และการหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดระยะเวลาการทำงาน ลดการใช้แรงงาน และลดการสัมผัสสารเคมีของเกษตรกรโดยตรง อันเป็นส่วนสำคัญในการยกระดับภาคการเกษตรไทยสู่ความยั่งยืน
ภายในงาน เจียไต๋ยังได้นำเสนอโซลูชันการจัดการการเพาะปลูกนาข้าวผ่านนิทรรศการของ “เจียไต๋ เอ็กซ์พีเรียนซ์” หรือศูนย์เกษตรเจียไต๋ ซึ่งสะท้อนบทบาทของเจียไต๋ในฐานะโซลูชัน โพรไวเดอร์ที่มุ่งส่งเสริมให้เกษตรกรเข้าถึงองค์ความรู้ เทคโนโลยี และแนวทางการเพาะปลูกที่เหมาะสม ครอบคลุมตั้งแต่การวางแผนการผลิต การจัดการแปลงเพาะปลูก การเลือกใช้ปัจจัยการผลิต ไปจนถึงการเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตและการบริหารจัดการต้นทุน เพื่อยกระดับการทำนาสู่การเกษตรสมัยใหม่ที่มีประสิทธิภาพ
อีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญภายในงาน คือ การนำเสนอแนวทางบริหารจัดการนาข้าวสมัยใหม่ผ่านโซลูชันและเทคโนโลยีการเกษตรที่ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจและการวางแผนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมจัดแสดงรถ Service Provider และแผนจัดการการเพาะปลูกเจียไต๋ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโซลูชันนาข้าวที่ช่วยให้เกษตรกรสามารถบริหารจัดการแปลงเพาะปลูกได้อย่างเหมาะสม ลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ตอบโจทย์การทำเกษตรในยุคเกษตรอัจฉริยะ
การเข้าร่วมงานครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของเจียไต๋ในการสนับสนุนเกษตรกรไทยให้เข้าถึงนวัตกรรม เทคโนโลยี และองค์ความรู้ที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ควบคุมต้นทุน และสร้างความมั่นคงในการประกอบอาชีพ พร้อมร่วมขับเคลื่อนภาคการเกษตรไทยสู่อนาคตที่ยั่งยืน และยกระดับเกษตรกรไทยสู่การเป็น “เกษตรกรมืออาชีพ” ในยุคเกษตรอัจฉริยะ