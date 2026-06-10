แบรนด์ซุปไก่สกัด สานต่อ ‘BRAND’S BRAIN CAMP 2569’ ชวนเยาวชนไทย ค้นหาตัวตนที่ใช่ อนาคตที่ชอบ

บริษัท ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศเปิดโครงการ ‘BRAND’S BRAIN CAMP ค้นหาตัวตนที่ใช่ อนาคตที่ชอบ’ ประจำปี 2569 เดินหน้าสนับสนุนเยาวชนไทยระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้พร้อมก้าวสู่เส้นทางการศึกษาและอาชีพในอนาคต ผ่านกิจกรรม BRAND’S BRAIN CAMP โรดโชว์ใน 4 จังหวัดหัวเมืองหลักครอบคลุมทั่วประเทศ ไฮไลต์ของปีนี้มุ่งเน้นการพัฒนาเยาวชนแบบรอบด้าน ผ่านกิจกรรมค้นหาตัวตน การแนะแนวอาชีพ และเวิร์กชอปเสริมทักษะที่จำเป็น โดยมีพี่ตัวจริงในสายงาน และพี่มหาวิทยาลัยจากหลากคณะ ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมพื้นที่ดูแลใจและข้อมูลทุนการศึกษาแบบครบวงจร
ผู้เข้าร่วมยังจะได้รับประกาศนียบัตรเพื่อนำไปต่อยอดในการสมัครเรียนระดับมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ โครงการยังมีกิจกรรมต่อเนื่องตลอดทั้งปี อาทิ แคมเปญมอบสิทธิ์แลกซื้อ Mock Test ออนไลน์ฟรี กิจกรรม Live รวม 12 ครั้ง ในหัวข้อที่หลากหลายครอบคลุมเนื้อหาด้านอาชีพและสุขภาพจิตสำหรับเยาวชน รวมถึง BRAND’S ProXperience ที่เปิดโอกาสให้ทดลองฝึกงานกับองค์กรชั้นนำ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ทางเว็บไซต์ www.brandsbraincamp.com
นางสาวจตุรพร ธนาพรสังสุทธิ์ รองประธานบริหารอาวุโสฝ่ายการตลาด บริษัท ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำตลาดอาหารเสริมสุขภาพภายใต้ตราผลิตภัณฑ์แบรนด์ (BRAND'S) กล่าวว่า “แบรนด์ซุปไก่สกัดยึดมั่นในค่านิยมของซันโทรี่ด้าน ’การตอบแทนกลับคืนสู่สังคม’ (Giving Back to Society) โดยให้ความสำคัญกับการสนับสนุนด้านการศึกษาและการส่งเสริมศักยภาพของเยาวชนไทยอย่างต่อเนื่อง ผ่านโครงการและกิจกรรมที่หลากหลาย ในปี 2568 บริษัทฯ ได้ริเริ่มโครงการ ‘BRAND’S BRAIN CAMP เปิดโลกกว้าง สร้างอนาคต’ ในรูปแบบโรดโชว์ครอบคลุม 4 จังหวัดหัวเมืองหลักทั่วประเทศ สามารถเข้าถึงเยาวชนได้มากกว่า 15 ล้านคน ทั้งในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์
สำหรับปี 2569 บริษัทฯ เดินหน้าสานต่อความสำเร็จของโครงการ ภายใต้ธีม ‘BRAND’S BRAIN CAMP ค้นหาตัวตนที่ใช่ อนาคตที่ชอบ’ โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมและเตรียมความพร้อมให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศที่กำลังก้าวสู่รั้วมหาวิทยาลัย ให้สามารถค้นหาตัวตน วางแผนการศึกษา และเลือกเส้นทางอาชีพที่สอดคล้องกับความสนใจและศักยภาพของตนเองได้อย่างมั่นใจ พร้อมสนับสนุนผลิตภัณฑ์แบรนด์ซุปไก่สกัด เพื่อเสริมศักยภาพของเยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการฯ ด้วยคุณประโยชน์ของคาร์โนซีนและวิตามินบี 12 ซึ่งมีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมอง สนับสนุนการเรียนรู้ การคิดวิเคราะห์ และการตัดสินใจ เพื่อก้าวสู่อนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ”
สำหรับไฮไลต์สำคัญของโครงการ BRAND’S BRAIN CAMP ปีนี้ ได้ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์เยาวชนในทุกมิติ อาทิ
๐ Self-Discovery Zone พื้นที่ค้นหาตัวตนผ่านกิจกรรมวิเคราะห์ความถนัดและความสนใจ พร้อมคำแนะนำด้านคณะและอาชีพที่เหมาะสม
๐ Career & University Clinic กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้พูดคุยกับพี่ตัวจริงในสายงานกว่า 30 สายงาน และรุ่นพี่จากมหาวิทยาลัยชั้นนำกว่า 20 คณะ มามอบความรู้และคำปรึกษาด้านการเลือกคณะอย่างใกล้ชิด โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) ที่ส่งผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและ AI มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์
๐ เวิร์กชอปสร้าง Portfolio อย่างถูกต้องและโดดเด่น การเตรียมความพร้อมด้านการสัมภาษณ์เข้ามหาวิทยาลัย รวมถึง การพัฒนาทักษะสำคัญอีก 6 ด้าน ได้แก่ การเป็นผู้ประกอบการ การสื่อสาร การบริหารการเงิน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและ AI การพัฒนาตนเอง และการจัดการอารมณ์
๐ พื้นที่ดูแลใจ ที่จัดขึ้นร่วมกับแอปพลิเคชัน Sati แพลตฟอร์มดูแลสุขภาพจิต เพื่อช่วยให้เยาวชนเข้าใจและรับมือกับอารมณ์ของตนเองได้อย่างเหมาะสมในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิต ตอบโจทย์อินไซต์ด้านความเครียดที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว
๐ Scholarship Booth ที่รวบรวมข้อมูลทุนการศึกษาจาก “ส่องทางทุน” และมหาวิทยาลัยชั้นนำมาให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด
๐ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนจะได้รับประกาศนียบัตรเพื่อนำไปใช้ประกอบพอร์ตโฟลิโอ และต่อยอดในการสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย
โครงการจะจัดขึ้นใน 4 จังหวัด ได้แก่ จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 18 กรกฎาคม ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.ขอนแก่น ในวันที่ 1 สิงหาคม ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 13–14 สิงหาคม ณ ไบเทค บางนา และ จ.สงขลา ในวันที่ 29 สิงหาคม ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี โดยผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ทางเว็บไซต์ https://brandsbraincamp.com
นอกจากนี้ โครงการยังมีกิจกรรมต่อเนื่องตลอดทั้งปี เพื่อขยายโอกาสในการเข้าถึงสู่เยาวชนในวงกว้าง โดยเริ่มจากแคมเปญพิเศษระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 31 ตุลาคม 2569 มอบสิทธิ์แลกซื้อ Mock Test ออนไลน์ฟรี (มูลค่าสูงสุด 200 บาท) เพียงซื้อแบรนด์ซุปไก่สกัด 1 ขวด แอดไลน์ @brandsworld สแกนเลขภายในขวด และใช้ BRAND’S Points เพื่อแลกรับสิทธิ์ รวมถึงกิจกรรม Live รวม 12 ครั้ง ในหัวข้อที่หลากหลาย ในช่วงเดือนกันยายน – พฤศจิกายน 2569 ครอบคลุมเนื้อหาหลากหลายทั้งด้านอาชีพและสุขภาพจิต
เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนที่ไม่ได้เข้าร่วมงาน BRAND’S BRAIN CAMP สามารถรับชมและเข้าถึงองค์ความรู้ได้ผ่านช่องทาง TikTok: brandsworld_thailand, YouTube: BRAND’S World Thailand หรือผ่านช่องทาง Zoom โดยสามารถติดตามรายละเอียดได้ทาง Facebook Page: BRAND’S World Thailand พร้อมกันนี้ ยังมีโครงการ BRAND’S ProXperience ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ทดลองฝึกงานกับบริษัทชั้นนำในสายงานที่สนใจ เพื่อสัมผัสประสบการณ์การทำงานจริง และพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการก้าวสู่โลกอาชีพในอนาคตอย่างมั่นใจ โดยจะเปิดรับสมัครในเดือนกรกฎาคม 2569 และผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้เริ่มฝึกงานในเดือนตุลาคม 2569
ดร.จักกนิตต์ คณานุรักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการพัฒนากำลังคนดิจิทัล (depa) กล่าวว่า “ดีป้ามุ่งขับเคลื่อนอนาคตของคนไทย พร้อมยกระดับเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศสู่การเป็นหนึ่งในผู้นำระดับโลก โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของคนไทยในทุกมิติ โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนซึ่งเป็นกำลังสำคัญของประเทศ ให้มีความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล ผ่านการส่งเสริมการเข้าถึงองค์ความรู้ เทคโนโลยี และประสบการณ์ที่จำเป็นต่อการเรียนรู้และการทำงานในอนาคตอย่างรอบด้าน จึงได้สนับสนุนโครงการ ‘BRAND’S BRAIN CAMP ค้นหาตัวตนที่ใช่ อนาคตที่ชอบ’ ในครั้งนี้ สะท้อนถึงวิสัยทัศน์ร่วมกันในการสนับสนุนเยาวชนไทยให้ได้ค้นพบศักยภาพของตนเอง เข้าใจความถนัด และสามารถวางแผนเส้นทางการศึกษาและอาชีพได้อย่างเหมาะสม"
"ในโครงการนี้ ดีป้าได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนองค์ความรู้ โดยเชิญพี่ตัวจริงในสายงานเทคโนโลยีดิจิทัลและ AI มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์จริง เพื่อช่วยให้เยาวชนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะงาน เราหวังว่าการสนับสนุนในครั้งนี้จะเป็นพื้นที่สำคัญในการสร้างแรงบันดาลใจในอาชีพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและ AI ให้กับเยาวชนไทย เพื่อเติบโตและต่อยอดองค์ความรู้สู่การสร้างนวัตกรรม พร้อมก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคดิจิทัล”
“แบรนด์มุ่งมั่นในการสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพของเยาวชนไทยอย่างต่อเนื่อง โดยหวังว่าโครงการ BRAND’S BRAIN CAMP จะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างแรงบันดาลใจ เสริมความมั่นใจ และเปิดโอกาสให้เยาวชนได้ค้นพบศักยภาพของตนเอง เพื่อเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคต” นางสาวจตุรพร กล่าวทิ้งท้าย
สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ‘BRAND’S BRAIN CAMP ค้นหาตัวตนที่ใช่ อนาคตที่ชอบ’สามารถติดตามรายละเอียดและลงทะเบียนได้ทางเว็บไซต์ https://brandsbraincamp.com และ Facebook Page: BRAND’S World Thailand ./