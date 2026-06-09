ปูนฯ นครหลวง ผนึกพันธมิตร เดินหน้าโครงการ "ฟื้นฟูผืนป่า" ต่อเนื่อง คืนความหลากหลายทางชีวภาพ

ปูนซีเมนต์นครหลวง เดินหน้าตอกย้ำพันธกิจด้านสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ภายใต้โครงการ "ฟื้นฟูป่าและความหลากหลายทางชีวภาพ" นำคณะผู้บริหาร พนักงานปูนซีเมนต์นครหลวง และองค์กรพันธมิตร ร่วมปลูกต้นไม้และส่งมอบต้นกล้า รวม 1,000 ต้น ณ อุทยานเจ็ดคด-โป่งก้อนเส้า อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ตอกย้ำการดำเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ตามเป้าหมายการพัฒนาด้านความยั่งยืนปีพ.ศ.2573
นายมนตรี นิธิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจปูนซีเมนต์ของประเทศไทย บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ปูนซีเมนต์นครหลวงตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคีเครือข่ายในการบูรณาการและบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ซึ่งตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
เนื่องในโอกาสวันสิ่งแวดล้อมโลก ซึ่งตรงกับวันที่ 5 มิถุนายนของทุกปี ปูนซีเมนต์นครหลวงได้ร่วมกับอุทยานแห่งชาติเจ็ดคด-โป่งก้อนเส้า หน่วยงานในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยองค์กรพันธมิตร ได้แก่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด (ช่อง 7 HD) เซอร์เจมส์ รีสอร์ท (Sir James Resort) และวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ภายใต้โครงการ “ฟื้นฟูป่าและความหลากหลายทางชีวภาพ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกต้นไม้บนพื้นที่ 20 ไร่ ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเจ็ดคด-โป่งก้อนเส้า และพัฒนาเป็นพื้นที่สีเขียวเพื่อการเรียนรู้และศึกษาธรรมชาติ พื้นที่สันทนาการเป็นลานกางเต็นท์ และเป็นสถานที่พักผ่อนสำหรับคนในชุมชนและประชาชนทั่วไป
ในปีนี้ทางคณะผู้บริหารและพนักงานอาสาจากกลุ่มบริษัทฯ จำนวน 80 คน พร้อมด้วยองค์กรพันธมิตรและสื่อมวลชน จำนวนกว่า 40 คน พร้อมใจกันร่วมปลูกต้นไม้ จำนวน 500 ต้น เพื่อฟื้นฟูผืนป่าสร้างความหลากหลายทางชีวภาพ และรักษาสมดุลของระบบนิเวศในพื้นที่อุทยานเจ็ดคด-โป่งก้อนเส้า อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี พร้อมกันนี้ได้ส่งมอบต้นกล้า จำนวน 500 ต้น ให้แก่ทางอุทยานฯ โดยกล้าไม้ทั้งหมดเป็นผลผลิตจากที่ทางบริษัทฯ ได้ทำงานร่วมกับชุมชนรอบโรงงานและพื้นที่เหมืองให้เป็นผู้ดูแลและอนุบาลต้นไม้ตั้งแต่ยังเป็นเมล็ดพันธุ์จนเติบโตแข็งแรง ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการสร้างงาน สร้างรายได้หมุนเวียน และเสริมสร้างทักษะอาชีพให้กับชาวบ้านในท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน
นายวชร สุรเชษฐพงษ์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเจ็ดคด-โป่งก้อนเส้า จังหวัดสระบุรี กล่าวว่า “อุทยานแห่งชาติเจ็ดคด-โป่งก้อนเส้าเป็นพื้นที่อนุรักษ์และแหล่งต้นน้ำที่สำคัญของจังหวัดสระบุรี การฟื้นฟูพื้นที่ป่าและความหลากหลายทางชีวภาพจึงเป็นภารกิจสำคัญที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทางอุทยานฯ ขอขอบคุณปูนซีเมนต์นครหลวงและพันธมิตรที่ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและร่วมดำเนินโครงการฟื้นฟูป่าอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2
ความร่วมมือครั้งนี้ไม่เพียงช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวและฟื้นฟูระบบนิเวศเท่านั้น แต่ยังเป็นตัวอย่างที่ดีของการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติร่วมกัน ซึ่งจะช่วยสร้างความสมบูรณ์ให้กับผืนป่าและส่งต่อคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติให้กับคนรุ่นต่อไปได้อย่างยั่งยืน”
นายมนตรี กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมเท่านั้น แต่ยังสะท้อนถึงเจตนารมณ์และความตั้งใจจริงของบริษัทฯ ในการยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของชุมชนโดยรอบเพื่อสร้างสังคมคุณภาพและขับเคลื่อนสู่สังคมคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน ผ่านความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาด้านความยั่งยืนปี 2573 ภายใต้ค่านิยมองค์กร “ห่วงใย...ใส่ใจอนาคต”
นอกจากการเพิ่มพื้นที่สีเขียวแล้ว ปูนซีเมนต์นครหลวงยังขับเคลื่อนกลยุทธ์การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญของปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยสอดคล้องกับเป้าหมายด้าน Climate Action ภายใต้ SD Ambition 2030 ที่มุ่งลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่คุณค่าและสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมคาร์บอนต่ำ
บริษัทฯ ได้จัดตั้ง บริษัท อินทรี บี.กริม โซลาร์ จำกัด ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง และบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) เพื่อพัฒนาโครงการพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาและภาคพื้นดินภายในพื้นที่โรงงานปูนซีเมนต์นครหลวง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เพื่อนำพลังงานสะอาดมาใช้ทดแทนพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล ลดการพึ่งพาแหล่งพลังงานที่ก่อให้เกิดมลพิษ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในกระบวนการผลิต โดยมีเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากถึง 54,000 ตันต่อปี
ในด้านผลิตภัณฑ์ บริษัทฯ มุ่งพัฒนาปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้างคาร์บอนต่ำอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์กว่า 80% ของบริษัทฯ เป็นผลิตภัณฑ์คาร์บอนต่ำ ซึ่งสะท้อนถึงการยอมรับจากลูกค้าและความต้องการของตลาดที่ให้ความสำคัญกับการก่อสร้างอย่างยั่งยืนมากขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังดำเนินการประเมินและเปิดเผยข้อมูลผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ผ่าน Environmental Product Declaration (EPD) ตามมาตรฐานสากล ซึ่งช่วยให้ลูกค้า ผู้ออกแบบ และเจ้าของโครงการสามารถนำข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมไปใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกวัสดุก่อสร้างที่ยั่งยืนมากขึ้น รวมถึงสนับสนุนการขอการรับรองอาคารเขียวและมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ
ควบคู่กับการลดคาร์บอน บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ ผ่านโครงการฟื้นฟูป่าและระบบนิเวศในพื้นที่สำคัญของจังหวัดสระบุรี รวมถึงการฟื้นฟูพื้นที่ภายหลังการทำเหมือง (Quarry Rehabilitation) เพื่อส่งคืนพื้นที่สีเขียวและสร้างสมดุลทางธรรมชาติในระยะยาว
บริษัทฯ เชื่อว่าการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนจำเป็นต้องดำเนินการควบคู่กันทั้งในมิติของการลดคาร์บอนและการฟื้นฟูธรรมชาติ เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคม ตอกย้ำความมุ่งมั่นของปูนซีเมนต์นครหลวงในการดำเนินธุรกิจควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อม และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนให้กับสังคมไทยในระยะยาว ./