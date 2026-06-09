นักศึกษา RIC ม.รังสิต จัดกิจกรรม “CSR Project 2026” มากกว่าความสนุกคือการแบ่งปัน

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต (RIC) เดินหน้าสร้างสรรค์กิจกรรมสร้างสรรค์สังคมภายนอกรั้วมหาวิทยาลัย ควบคู่ไปกับการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา จัดกิจกรรม “CSR Project 2026” นำทีมพี่ๆ นักศึกษา RIC เดินทางไปร่วมทำกิจกรรมสุดพิเศษและสร้างรอยยิ้มให้กับน้องๆ ณ โรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี จังหวัดนครนายก
กิจกรรมในครั้งนี้ถูกดีไซน์ให้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้นอกห้องเรียนอย่างแท้จริง โดยพี่ๆ นักศึกษาและน้องๆ นักเรียนได้ใช้เวลาร่วมกันอย่างคุ้มค่าผ่านเกมสันทนาการที่สร้างทั้งความสนุกสนาน เสียงหัวเราะ และเสริมสร้างทักษะการทำงานร่วมกัน นอกจากนี้ ชาว RIC ยังได้ร่วมกันส่งต่อความสุขด้วยการมอบของขวัญ เลี้ยงอาหารกลางวัน และมอบอุปกรณ์การเรียนที่จำเป็นให้แก่ทางโรงเรียน เพื่อสนับสนุนการศึกษาของน้องๆ ในอนาคต