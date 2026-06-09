กิจกรรมดีๆ!! “ทีทีบี ชวนร่วมรักษ์โลกแล้วโลกจะกลับมารักเรา” เปลี่ยนของเหลือใช้ให้เกิดคุณค่า

ทีทีบี ชวนทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลก ผ่านกิจกรรม “รักษ์โลกแล้วโลกจะกลับมารักเรา” เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายนนี้ กับ 2 กิจกรรมง่ายๆ ที่ทำได้ในชีวิตประจำวัน เปลี่ยน “ของเหลือใช้” ให้กลายเป็น “คุณค่า” ที่ส่งต่อประโยชน์ทั้งต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม เปิดโอกาสให้ร่วมกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2569 เพราะทีทีบีเชื่อว่า การรักษ์โลกไม่ใช่เรื่องไกลตัว แต่เริ่มต้นได้จากพฤติกรรมเล็กๆ ในทุกวัน
ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงที่จับต้องได้ ผ่าน 2 กิจกรรมหลัก ได้แก่
๐ “ฝาขวด...รักษ์โลก”
เพียงรวบรวมฝาขวดพลาสติกตั้งแต่ 50 ฝาขึ้นไป นำมาบริจาค เพื่อนำไป Upcycle เป็นโต๊ะ เก้าอี้ และอุปกรณ์การเรียน ส่งต่อให้น้อง ๆ ในพื้นที่ภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม โดยตั้งเป้ารวบรวม 250,000 ฝา ร่วมกับวิสาหกิจเพื่อสังคม Poonsook.Craft จังหวัดภูเก็ต
๐ “ถุงผ้า...ปันรัก”
ชวนบริจาคถุงผ้าใหม่ หรือถุงผ้าใช้แล้วที่สะอาดและยังอยู่ในสภาพดี ตั้งแต่ 20 ใบขึ้นไป เพื่อนำไปใช้เป็นถุงใส่ยาสำหรับผู้ป่วย ลดการใช้ถุงพลาสติก โดยถุงผ้า 1,500 ใบ จะถูกส่งต่อไปยังโรงพยาบาลรัฐ 6 แห่งในเครือข่ายปันบุญ โดย ทีทีบี
นอกจากได้ร่วมดูแลโลกแล้ว ยังได้ส่งต่อความห่วงใยให้กับเพื่อนมนุษย์อีกด้วย พิเศษ! สำหรับ 50 ท่านแรก เพียงลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมผ่านคลิกลิ้งก์https://bit.ly/loveearthvolunteerและส่งของบริจาคตามกติกา ลุ้นรับกระเป๋ารักษ์โลกจากทีทีบี โดยจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2569 ทางเว็บไซต์ www.ttbfoundation.org
ทีทีบี ยังคงเดินหน้าสร้างความยั่งยืนภายใต้แนวคิด Make REAL Change เชื่อว่าทุกการเปลี่ยนแปลง แม้เพียงเล็กน้อยในชีวิตประจำวัน ก็สามารถสร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ได้ เพื่อก้าวสู่การเป็น “ธนาคารเพื่อความยั่งยืน” ที่เติบโตไปพร้อมกับโลกอย่างแท้จริง