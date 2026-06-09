สถาปัตย์ จุฬาฯ เปิดนิทรรศการ “ARCH CU EXPO 2026” ออกแบบเพื่อวิถีชีวิตแห่งอนาคต

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ จัดนิทรรศการ “ARCH CU EXPO 2026: Design for Future Living” เนื่องในโอกาสครบรอบ 93 ปีแห่งการสถาปนาคณะฯ โดยมี ศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร อธิการบดี จุฬาฯ เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2569 ณ Arch Co-working Space ชั้น 2 ในงานได้รับเกียรติจาก H.E. Mr. Otaka Masato เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย H.E. Mrs. Anna Hammargren เอกอัครราชทูตสวีเดนประจำประเทศไทย กล่าวถ้อยแถลงและร่วมชมนิทรรศการครั้งนี้ ในงานมีแขกผู้มีเกียรติจากองค์กรต่าง ๆ ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการซึ่งนิทรรศการดังกล่าวจัดแสดงถึงวันที่ 29 พฤษภาคมนี้
ศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร อธิการบดีจุฬาฯ เปิดเผยว่า “นิทรรศการ “ARCH CU EXPO 2026" จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ "Design for Future Living" มีเป้าหมายสำคัญคือการปลูกฝังความคิดสร้างสรรค์ให้ติดตัวนิสิตไปตลอดชีวิต เพราะความรู้ทางวิชาการอาจล้าสมัยไปตามกาลเวลา แต่ความคิดสร้างสรรค์จะช่วยให้นิสิตพัฒนาตัวเอง การจัดงานครั้งนี้เป็นการร่วมฉลองครบรอบ 93 ปีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ซึ่งมีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและแนวคิดใหม่ๆ มาใช้เสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับโลกที่เปลี่ยนไปและต้องการนวัตกรรมใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ มุ่งเน้นการสร้างสถาปนิกที่มีทักษะในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนไทยในโลกอนาคต”
นอกจากพิธีเปิดนิทรรศการแล้ว กิจกรรมสำคัญในงานวันนี้ ผศ.สรายุทธ ทรัพย์สุข คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ได้ลงนามความร่วมมือกับ 4 บริษัท คือ Mitsubishi Jisho, Itochu, Thai Obayashi และ Midsummer เพื่อขับเคลื่อนเรื่องการก่อสร้างด้วยไม้ โดยมีโครงการต้นแบบคือป้ายรถ Carbon Zero โดยใช้ไม้โครงสร้างร่วมกับพลังงานสะอาดจากโซลาร์เซลล์
ผศ.สรายุทธ กล่าวว่า “ความร่วมมือนี้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยที่เน้นงานวิจัยที่สร้างผลกระทบต่อสังคม การก่อสร้างด้วยไม้เป็นทางรอดของประเทศไทยสู่สังคมยั่งยืน การเพิ่มปริมาณป่าปลูกเพื่อใช้ไม้ในงานอุตสาหกรรมจะช่วยลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 ลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยวที่ต้องเผาทำลาย และช่วยรักษาความสะอาดของต้นน้ำ”
“การใช้ไม้โตเร็วที่แม้คุณภาพเริ่มต้นจะต่ำ แต่เมื่อผ่านระบบอุตสาหกรรมโดยการเติมกาวและแปรรูป จะกลายเป็นไม้โครงสร้างท่อนใหญ่ที่มีความสามารถในการรับแรงได้เทียบเท่าคอนกรีตและเหล็ก เนื่องจากประเทศไทยว่างเว้นจากการก่อสร้างด้วยไม้มานานหลังจากปิดป่า จึงต้องอาศัยความเชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาช่วยทำต้นแบบ ให้ความรู้ และจัดทำเอกสารข้อแนะนำ สำหรับการก่อสร้างด้วยไม้ในอนาคต
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ได้ร่วมมือกับบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ได้แก่
• Mitsubishi Jisho เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเมืองและการก่อสร้างด้วยไม้จากโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
• Itochu กลุ่มบริษัทค้านไม้อุตสาหกรรมในญี่ปุ่น เป็นผู้ส่งไม้ต้นแบบโดยตรงมาให้โครงการ
• Thai Obayashi มีความชำนาญด้านการก่อสร้างและมีประสบการณ์จากการก่อสร้างในงาน Expo ที่ญี่ปุ่น มาช่วยในส่วนของการประกอบ
• Midsummer บริษัทจากสวีเดน สนับสนุนแผ่นโซลาร์เซลล์แบบบางน้ำหนักเบา เพื่อนำมาติดตั้งและทดสอบการผลิตไฟฟ้า
นิทรรศการ “ARCH CU EXPO 2026: Design for Future Living” จะพาผู้ชมไปสำรวจแนวคิด“การออกแบบเพื่อการอยู่อาศัยในอนาคต” ผ่านผลงานวิจัยและผลงานวิชาชีพของคณาจารย์และนิสิต รวมถึงภาคีความร่วมมือของคณะฯ และ Special Talk & Workshop ร่วมแบ่งปันมุมมองใหม่ ๆ ด้านการออกแบบและการใช้ชีวิตแห่งอนาคต ./