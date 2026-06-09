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สถาปัตย์ จุฬาฯ เปิดนิทรรศการ “ARCH CU EXPO 2026” ออกแบบเพื่อวิถีชีวิตแห่งอนาคต

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ จัดนิทรรศการ “ARCH CU EXPO 2026: Design for Future Living” เนื่องในโอกาสครบรอบ 93 ปีแห่งการสถาปนาคณะฯ โดยมี ศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร อธิการบดี จุฬาฯ เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2569 ณ Arch Co-working Space ชั้น 2 ในงานได้รับเกียรติจาก H.E. Mr. Otaka Masato เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย H.E. Mrs. Anna Hammargren เอกอัครราชทูตสวีเดนประจำประเทศไทย กล่าวถ้อยแถลงและร่วมชมนิทรรศการครั้งนี้ ในงานมีแขกผู้มีเกียรติจากองค์กรต่าง ๆ ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการซึ่งนิทรรศการดังกล่าวจัดแสดงถึงวันที่ 29 พฤษภาคมนี้

ศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร อธิการบดีจุฬาฯ
ศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร อธิการบดีจุฬาฯ เปิดเผยว่า “นิทรรศการ “ARCH CU EXPO 2026" จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ "Design for Future Living" มีเป้าหมายสำคัญคือการปลูกฝังความคิดสร้างสรรค์ให้ติดตัวนิสิตไปตลอดชีวิต เพราะความรู้ทางวิชาการอาจล้าสมัยไปตามกาลเวลา แต่ความคิดสร้างสรรค์จะช่วยให้นิสิตพัฒนาตัวเอง การจัดงานครั้งนี้เป็นการร่วมฉลองครบรอบ 93 ปีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ซึ่งมีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและแนวคิดใหม่ๆ มาใช้เสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับโลกที่เปลี่ยนไปและต้องการนวัตกรรมใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ มุ่งเน้นการสร้างสถาปนิกที่มีทักษะในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนไทยในโลกอนาคต”

ผศ.สรายุทธ ทรัพย์สุข คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ
นอกจากพิธีเปิดนิทรรศการแล้ว กิจกรรมสำคัญในงานวันนี้ ผศ.สรายุทธ ทรัพย์สุข คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ได้ลงนามความร่วมมือกับ 4 บริษัท คือ Mitsubishi Jisho, Itochu, Thai Obayashi และ Midsummer เพื่อขับเคลื่อนเรื่องการก่อสร้างด้วยไม้ โดยมีโครงการต้นแบบคือป้ายรถ Carbon Zero โดยใช้ไม้โครงสร้างร่วมกับพลังงานสะอาดจากโซลาร์เซลล์

ผศ.สรายุทธ กล่าวว่า “ความร่วมมือนี้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยที่เน้นงานวิจัยที่สร้างผลกระทบต่อสังคม การก่อสร้างด้วยไม้เป็นทางรอดของประเทศไทยสู่สังคมยั่งยืน การเพิ่มปริมาณป่าปลูกเพื่อใช้ไม้ในงานอุตสาหกรรมจะช่วยลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 ลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยวที่ต้องเผาทำลาย และช่วยรักษาความสะอาดของต้นน้ำ”

“การใช้ไม้โตเร็วที่แม้คุณภาพเริ่มต้นจะต่ำ แต่เมื่อผ่านระบบอุตสาหกรรมโดยการเติมกาวและแปรรูป จะกลายเป็นไม้โครงสร้างท่อนใหญ่ที่มีความสามารถในการรับแรงได้เทียบเท่าคอนกรีตและเหล็ก เนื่องจากประเทศไทยว่างเว้นจากการก่อสร้างด้วยไม้มานานหลังจากปิดป่า จึงต้องอาศัยความเชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาช่วยทำต้นแบบ ให้ความรู้ และจัดทำเอกสารข้อแนะนำ สำหรับการก่อสร้างด้วยไม้ในอนาคต


คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ได้ร่วมมือกับบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ได้แก่

• Mitsubishi Jisho เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเมืองและการก่อสร้างด้วยไม้จากโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

• Itochu กลุ่มบริษัทค้านไม้อุตสาหกรรมในญี่ปุ่น เป็นผู้ส่งไม้ต้นแบบโดยตรงมาให้โครงการ

• Thai Obayashi มีความชำนาญด้านการก่อสร้างและมีประสบการณ์จากการก่อสร้างในงาน Expo ที่ญี่ปุ่น มาช่วยในส่วนของการประกอบ

• Midsummer บริษัทจากสวีเดน สนับสนุนแผ่นโซลาร์เซลล์แบบบางน้ำหนักเบา เพื่อนำมาติดตั้งและทดสอบการผลิตไฟฟ้า

นิทรรศการ “ARCH CU EXPO 2026: Design for Future Living” จะพาผู้ชมไปสำรวจแนวคิด“การออกแบบเพื่อการอยู่อาศัยในอนาคต” ผ่านผลงานวิจัยและผลงานวิชาชีพของคณาจารย์และนิสิต รวมถึงภาคีความร่วมมือของคณะฯ และ Special Talk & Workshop ร่วมแบ่งปันมุมมองใหม่ ๆ ด้านการออกแบบและการใช้ชีวิตแห่งอนาคต ./

สถาปัตย์ จุฬาฯ เปิดนิทรรศการ “ARCH CU EXPO 2026” ออกแบบเพื่อวิถีชีวิตแห่งอนาคต
ศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร อธิการบดีจุฬาฯ
สถาปัตย์ จุฬาฯ เปิดนิทรรศการ “ARCH CU EXPO 2026” ออกแบบเพื่อวิถีชีวิตแห่งอนาคต
สถาปัตย์ จุฬาฯ เปิดนิทรรศการ “ARCH CU EXPO 2026” ออกแบบเพื่อวิถีชีวิตแห่งอนาคต
ผศ.สรายุทธ ทรัพย์สุข คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ