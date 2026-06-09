กสิกรไทย ผนึกพันธมิตรเปิดฟอรัมใหญ่แห่งปี "EARTH JUMP 2026"

กสิกรไทย ผนึกพันธมิตรเปิดงานฟอรัมใหญ่แห่งปี "EARTH JUMP 2026" นางสาวขัตติยา อินทรวิชัย (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช (ที่ 4 จากซ้าย) อธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม Ms. Melinda Good (ที่ 4 จากขวา) Division Director for Thailand and Myanma, World Bank พร้อมด้วยผู้แทนจากองค์กรภาครัฐและเอกชนชั้นนำ ร่วมเปิดงานฟอรัมใหญ่แห่งปีด้านความยั่งยืน Earth Jump 2026: A Bridge to Empowered Actions เพื่อสนับสนุนให้ธุรกิจลงมือทำได้จริง แนะแนวทางให้ธุรกิจอยู่รอด ปรับตัว และเติบโตได้ในโลกใหม่ ณ พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน เมื่อเร็วๆ นี้
รายนามผู้บริหารจากซ้ายไปขวา
(ซ้าย) นางชฎาทิพ จูตระกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์
(ที่ 2 จากซ้าย) นายปรีดา วัชรเธียรสกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และประธานสถาบันน้ำ สิ่งแวดล้อม และ Climate Change
(ที่ 3 จากซ้าย) นายสมชาย เลิศลาภวศิน ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายกำกับสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
(ที่ 4 จากซ้าย) ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช อธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
(กลาง) นางสาวขัตติยา อินทรวิชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย
(ที่ 4 จากขวา) Ms.Melinda Good Division Director for Thailand and Myanma, World Bank
(ที่ 3 จากขวา) นายพิชัย จิราธิวัฒน์ รองประธานกรรมการหอการค้าไทย
(ที่ 2 จากขวา) นายดนัยเดช เกตุสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงิน บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง
(ขวา) นายรุ่งเรือง สุขเกิดกิจพิบูลย์ ผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกสิกรไทย