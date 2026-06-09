กสิกรไทย x พันธมิตรระดับโลก ดันธุรกิจ “ลงมือทำจริง” ใน "EARTH JUMP 2026"

ฟอรัมใหญ่ด้านความยั่งยืนแห่งปี !! "EARTH JUMP 2026" ปีที่ 4 จัดโดยธนาคารกสิกรไทยร่วมกับพันธมิตรระดับโลก ภายใต้ธีม "A Bridge To Empowered Actions" สนับสนุนให้ธุรกิจลงมือทำได้จริง แนะแนวทางให้ธุรกิจอยู่รอด ปรับตัว และเติบโตได้ในโลกใหม่ ทั้งนี้นักธุรกิจและ SME ไทยตื่นตัวมาร่วมงานกว่า 2,000 คน เป็นสัญญาณที่ดีของธุรกิจไทยที่พร้อมลงมือทำจริง
โดยงานนี้มีเนื้อหาอัดแน่นเต็ม 2 วัน 2 เวที กับ 60 Speakers ชั้นนำ และในงานยังมี K-Climate Solutions ครบวงจร ตั้งแต่การเช็กความพร้อมธุรกิจด้วย ESG Readiness Check คำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญ พร้อมเปิดตัวบริการใหม่ “สินเชื่อ SME ยิ่งกรีน ยิ่งได้” (Sustainability-Linked Loan for SME) มอบส่วนลดดอกเบี้ยพิเศษเมื่อทำได้ตามเป้าหมาย
และอีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญของ EARTH JUMP 2026 คือ โอกาสดีที่ได้ต้อนรับเวทีระดับโลกผ่านความร่วมมือกับ World Bank Group ในการจัดงาน "8th Global Policy Forum on Natural Capital 2026" ซึ่งการจัดงานนี้ทำให้ประเทศไทยโดดเด่นในฐานะ “สะพานเชื่อม” ระหว่างนโยบายระดับโลกกับการปฏิบัติจริงในภาคธุรกิจ
นางสาวขัตติยา อินทรวิชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า ในโลกที่ภาคธุรกิจต้องเผชิญแรงกดดันรอบด้านอย่างต่อเนื่อง ความยั่งยืนจะเป็นวิธีที่ช่วยให้ธุรกิจอยู่รอด ปรับตัว และเติบโตได้ในโลกใหม่ โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่โลกกำลังเปลี่ยนกติกา และการทำเรื่องกรีน ไม่ใช่แต้มเพิ่ม แต่คือใบอนุญาตในการทำธุรกิจ “ความยั่งยืนระยะยาว” ต้อง อดทน–ลงทุน–รอเวลา แต่ผลลัพธ์คือโครงสร้างที่ “ยิ่งนานยิ่งแข็งแรง” สิ่งที่จะสามารถนำพาธุรกิจไทยไปสู่ความยั่งยืนได้ ต้องมี 4 คุณลักษณะ 1. เปลี่ยน Mindset จากทำเพื่ออยู่รอดระยะสั้น เป็นทำเพื่อเติบโตที่ยั่งยืน 2. เปลี่ยนจากอุปสรรคเป็นโอกาส 3. ต้องเดินไปด้วยกันทั้งหมด จากเดิมธุรกิจที่พร้อมก่อน คือ ธุรกิจขนาดใหญ่ แต่ตอนนี้ต้องขยายไปสู่ Supply Chain ไปสู่ SME ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของการเปลี่ยนผ่าน และ 4. เปลี่ยนจากวิสัยทัศน์และ Commitment ไปสู่การเริ่มลงมือทำอย่างจริงจัง โดยธนาคารกสิกรไทย พร้อมนำพาลูกค้าเชื่อมไปสู่ เงินทุน เครื่องมือ ความรู้ โซลูชัน และโอกาส ทั้งธุรกิจขนาดใหญ่และ SME ให้สามารถก้าวข้ามวิกฤตและความไม่แน่นอน เดินหน้าเปลี่ยนผ่าน และเติบโตได้อย่างยั่งยืน เพราะการเปลี่ยนผ่าน ไม่ใช่แค่การไปให้เร็ว แต่คือการไปด้วยกัน และไปให้พร้อมกัน เพื่อมุ่งสู่ Net Zero ได้อย่างยั่งยืน
Ms. Melinda Good Division Director for Thailand and Myanmar, World Bank กล่าวว่า ในฐานะผู้จัดงาน "8th Global Policy Forum on Natural Capital 2026" ซึ่งเป็นงานที่ร่วมมือกับงาน EARTH JUMP 2026 โดย World Bank มองว่าทั้ง 2 งาน มีจุดมุ่งหมายเดียวกันในการผลักดันเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อธรรมชาติ เพราะทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยสามารถเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของนวัตกรรม ช่วยปลดล็อกแหล่งเงินทุน ความเชื่อมั่นในการลงทุน และความยืดหยุ่นที่จำเป็นต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาว โดยงานที่ World Bank จัดเป็นเวทีระดับโลกที่รวบรวมผู้กำหนดนโยบาย นักเศรษฐศาสตร์ นักการเงินและผู้นำด้านความยั่งยืนจากนานาประเทศเพื่อร่วมกันค้นหาคำตอบว่า “เราจะออกแบบนโยบาย เศรษฐกิจ และระบบการเงินอย่างไร หากธรรมชาติถูกมองเป็นทุนสำคัญของประเทศ” โดยนำประเด็นสำคัญอย่าง Natural Capital หรือ “ทุนทางธรรมชาติ” มาสู่เวทีประเทศไทย เพื่อช่วยให้ภาครัฐ ภาคการเงิน และภาคธุรกิจ สามารถเปลี่ยนองค์ความรู้สู่การลงมือทำจริงและเร่งการเปลี่ยนผ่าน
สำหรับงาน EARTH JUMP 2026 นอกจากจะอัดแน่นด้วยองค์ความรู้จากนักธุรกิจชั้นนำกว่า 60 ราย ที่จะมาบรรยายใน 2 วัน กับ 2 เวที แล้ว ปีนี้ธนาคารกสิกรไทยยังจัดเต็มการสนับสนุนการลงมือทำครบทุกมิติด้วย
๐ K-Climate Solutions ตั้งแต่ ESG Readiness Check เช็กความพร้อมธุรกิจในด้านสิ่งแวดล้อม พลังงาน และ Supply Chain ภายในไม่กี่นาที พร้อม Action Plan และโซลูชันที่ตอบโจทย์ภายในงาน
๐ KCLIMATE 1.5 แพลตฟอร์มคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เก็บข้อมูลเพื่อนำไปใช้วางแผนการจัดการลดก๊าซเรือนกระจกต่อไป
๐ K ESG ADVISORY การให้คำปรึกษาเรื่องความยั่งยืนโดยผู้เชี่ยวชาญ
๐ Financial Solution เปิดตัวบริการใหม่ “สินเชื่อ SME ยิ่งกรีน ยิ่งได้” (Sustainability-Linked Loan for SME) มอบส่วนลดดอกเบี้ยพิเศษเมื่อทำได้ตามเป้าหมาย เช่น ลดการใช้พลังงานหรือได้ใบรับรองธุรกิจสีเขียว
สำหรับธุรกิจที่อยากลงมือทำเพื่อเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ และเติบโตอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน สามารถลงทะเบียนเพื่อร่วมงาน EARTH JUMP 2026 ในวันที่ 10 มิถุนายน 2569 ได้ที่ www.kasikornbank.com/k_earthjump2026