UN เปิดตัว Beyond GDP ตัวชี้วัดความก้าวหน้าใหม่ สะท้อนความยั่งยืนจริง

นี่เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามระดับโลกภายใต้แนวคิด "Beyond GDP" เพื่อปรับปรุงมาตรวัดความสำเร็จของประเทศต่างๆ ให้ครอบคลุมมากกว่าแค่ตัวเลขทางเศรษฐกิจ โดยมีรายละเอียดสำคัญดังนี้
รายละเอียดของรายงานและตัวชี้วัด
เมื่อเดือนพฤษภาคม 2026 ที่ผ่านมา องค์การสหประชาชาติ (UN) ได้เปิดเผยรายงานชื่อ "Counting What Counts: A Compass of Progress for People and Planet" ซึ่งจัดทำโดยคณะกรรมาธิการผู้เชี่ยวชาญระดับสูง (High-Level Expert Group on Beyond GDP) ที่เลขาธิการสหประชาชาติแต่งตั้งขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคม 2025 ตามมติของประเทศสมาชิกใน Pact for the Future
แดชบอร์ดตัวชี้วัด 31 รายการ ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นเครื่องมือเสริม (Complement) ให้กับ GDP โดยแบ่งออกเป็น 4 หมวดหลัก เพื่อสะท้อนความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน ดังนี้
1 หลักการพื้นฐาน (Foundational Principles): เน้นด้านสันติภาพ สิทธิมนุษยชน และความเคารพต่อโลก
2 ความเป็นอยู่ที่ดีในปัจจุบัน (Current Well-being): ครอบคลุมสภาพความเป็นอยู่, งาน, สุขภาพ, การศึกษา, ความปลอดภัย, ความพึงพอใจในชีวิต, ความสมานฉันท์ในสังคม และคุณภาพของสถาบันต่างๆ
3 ความเท่าเทียมและการมีส่วนร่วม (Equity and Inclusion): เน้นการวัดความเหลื่อมล้ำ ความยากจน และช่องว่างระหว่างกลุ่มประชากร
4 ความยั่งยืนและความยืดหยุ่น (Sustainability and Resilience): การเชื่อมโยงผลลัพธ์ในปัจจุบันเข้ากับอนาคต โดยวัดผ่านทุนประเภทต่างๆ เช่น ทุนทางธรรมชาติ ทุนมนุษย์ และทุนทางสังคม
วัตถุประสงค์และการนำไปใช้
ไม่ใช่การยกเลิก GDP: ทาง UN ยืนยันว่าระบบนี้ไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อแทนที่ GDP แต่เป็น "เข็มทิศใหม่" ที่ช่วยให้รัฐบาลเห็นภาพรวมที่ชัดเจนขึ้น เพราะ GDP ดั้งเดิมไม่สามารถจับประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อม ความเหลื่อมล้ำ หรือคุณภาพชีวิตที่ดีได้
เครื่องมือที่ปรับใช้ได้: ตัวชี้วัดเหล่านี้ไม่ได้บังคับใช้แบบตายตัว แต่ละประเทศสามารถนำไปปรับใช้ (Country-owned) ให้สอดคล้องกับบริบทและค่านิยมของตนเอง เพื่อนำไปสู่การตัดสินใจเชิงนโยบาย การทำงบประมาณ และการวัดความสำเร็จของประเทศที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
แหล่งข้อมูล :
- รายงานฉบับเต็ม: Counting What Counts: A Compass of Progress for People and Planet (เว็บไซต์ทางการขององค์การสหประชาชาติ)
- การวิเคราะห์จาก UN: United Nations University: Towards A New Compass of Progress