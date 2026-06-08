8 มิ.ย.69 วันทะเลโลก กับแนวคิด “คิดใหม่ให้ทะเล เพื่อโลกที่ยั่งยืน”

องค์การสหประชาชาติ (UN) กำหนดให้วันที่ 8 มิถุนายนของทุกปีเป็น “วันทะเลโลก” หรือ “วันมหาสมุทรโลก” (World Oceans Day) ในปีนี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด REIMAGINE : คิดใหม่ให้ทะเล เพื่อโลกที่ยั่งยืน”
องค์การสหประชาชาติ (UN) กำหนดให้วันที่ 8 มิถุนายนของทุกปีเป็น “วันทะเลโลก” หรือ “วันมหาสมุทรโลก” (World Oceans Day) เพื่อกระตุ้นให้คนทั่วโลกตระหนักถึงความสำคัญของมหาสมุทรที่เป็นแหล่งกำเนิดชีวิต และเป็นบ้านของสิ่งมีชีวิตหลากหลายสายพันธุ์ รวมทั้งมหาสมุทรยังถือเป็นกลไกควบคุมสมดุลของสภาพภูมิอากาศและระบบนิเวศที่ค้ำจุนชีวิตบนโลกอย่างแท้จริง นอกจากนี้มหาสมุทรยังเป็นแหล่งผลิตออกซิเจนราวครึ่งหนึ่งของอากาศที่เราทุกคนหายใจ และยังกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ราว 1 ใน 4 ที่ถูกปล่อยออกมาทุกๆ ปี
ในปี 2569 “วันทะเลโลก” จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “REIMAGINE : คิดใหม่ให้ทะเล เพื่อโลกที่ยั่งยืน” ซึ่งจัดโดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร พร้อมขับเคลื่อนการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลด้วยแนวคิด 4R ได้แก่ Restoration, Rehabilitation, Regeneration และ Rewilding ผ่านการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ควบคู่กับการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน
เครือข่ายวันมหาสมุทรโลก World Ocean Day Official ได้กำหนดหัวข้อปฏิบัติการ (Action Theme) ประจำปีนี้ไว้คือ
•"พื้นที่คุ้มครองทางทะเลที่เข้มแข็งเพื่อโลกสีน้ำเงินของเรา" (Strong Marine Protected Areas for our Blue Planet)
•มุ่งเน้นผลักดันเป้าหมาย 30x30 เพื่ออนุรักษ์พื้นที่บนบก แหล่งน้ำ และมหาสมุทรอย่างน้อย 30% ภายในปี ค.ศ. 2030
•สอดคล้องกับการให้สัตยาบันสนธิสัญญาทะเลหลวง (High Seas Treaty) เพื่อปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพนอกเขตอำนาจศาลของแต่ละประเทศ