‘ดร.ธรณ์’ ชี้สัญญาณไต้ฝุ่นมาเร็ว-เยอะขึ้น ! เพราะ “เอลนีโญ+โลกร้อน”

ผศ.ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ นักวิชาการด้านทะเลและสิ่งแวดล้อม และอาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โพสต์เฟซบุ๊ก Thon Thamrongnawasawat วานนี้ (5 มิถุนายน 2569) ชี้วิกฤตของสภาพภูมิอากาศที่แปรปรวนมากในปีนี้ ว่าไต้ฝุ่นมาเร็ว และเยอะขึ้น เพราะเกิดเอลนีโญ+โลกร้อน ทั้งนี้เอลนีโญขึ้นกับ 3 ปัจจัย แรง/นาน/ฤดูกาล (ชมคลิป ดร.ธรณ์)
เอลนีโญ+โลกร้อน จะทำให้ปีนี้เราเจอไต้ฝุ่นเยอะขึ้น Jangmi ที่เพิ่งเข้าญี่ปุ่นถือเป็นไต้ฝุ่นที่มาเร็วที่สุดในรอบเกือบ 20 ปี
ปรกติฤดูไต้ฝุ่นจะเริ่มช่วงสิงหาคม แต่น้ำทะเลที่ร้อนผิดปรกติ ทำให้ไต้ฝุ่นมาเร็ว jangmi เป็นพายุลูกที่ 4 ในประวัติศาสตร์ที่เข้าญี่ปุ่นตั้งแต่เดือนมิถุนายน
เพื่อนธรณ์ลองดูภาพอุณหภูมิผิวหน้าน้ำทะเล จะเห็นว่าในทะเลจีนใต้น้ำร้อนมาก ทั้งที่เอลนีโญยังไม่มาแบบเป็นทางการ
ไต้ฝุ่นเกิดในทะเล รับพลังงานจากน้ำร้อน ยิ่งน้ำร้อน ไต้ฝุ่นยิ่งเกิดง่าย/แรง
โลกร้อนทำให้ทะเลโดยรวมร้อนขึ้นเรื่อยๆ เมื่อบวกกับซูเปอร์เอลนีโญที่กำลังจะมา คาดการณ์ได้ว่าปีนี้เราเจอพายุหนักแน่
บางสำนักพยากรณ์ว่าอาจมีไต้ฝุ่นเกิน 28 ลูก ! มากกว่าปีปรกติ 10-15%
ไต้ฝุ่นแยกเป็น 2 ทาง ส่วนหนึ่งขึ้นเหนือไปไไต้หวัน/ญี่ปุ่น แต่ไต้ฝุ่นบางลํกมุ่งหน้ามาทางฮ่องกงและเวียดนาม
ไทยอยู่ลึกเข้ามาในแผ่นดิน แต่ยุคโลกร้อน ไต้ฝุ่นแรงขึ้น อากาศยังจุไอน้ำได้มากขึ้น
ไต้ฝุ่นหอบน้ำข้ามเขาลึกเข้ามาในแผ่นดิน เกิดฝนแช่เมื่อไหร่อาจกลายเป็นภัยพิบัติ
แม้เราไม่ค่อยเจอลมแรง แต่เราเจอฝนหนัก/น้ำท่วมฉับพลัน เช่น ภาคเหนือ/อีสานตอนบน เหมือนที่เคยเจอมาในปีก่อนๆ
จึงอยากเตือนให้ระวังไว้ แม้เอลนีโญอาจทำให้ฝนโดยรวมน้อยลง แต่ไต้ฝุ่นแรงขึ้น ต้องแยก 2 เรื่องจากกัน
Jangmi มาเตือนเราแล้ว ปีนี้ทุกอย่างจะแปรปรวนมาก เตรียมรับมือไว้ครับ