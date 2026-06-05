TEI - ACEBA - TBCSD ร่วมยกระดับความร่วมมือภาคธุรกิจไทยและอาเซียน “ขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”

วานนี้ (4 มิถุนายน 2569) : งานสัมมนา “ก้าวไปข้างหน้าด้วยเศรษฐกิจหมุนเวียน: โอกาสใหม่ของภาคธุรกิจไทยสู่ความยั่งยืน” จัดงานโดย ASEAN Circular Economy Business Alliance หรือ ACEBA และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ดำเนินการร่วมกับองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) และได้รับการสนับสนุนด้านวิชาการจากโครงการ SWITCH-Asia ณ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก กรุงเทพฯ และผ่านระบบออนไลน์
ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ในฐานะ ACEBA Thailand Lead กล่าวต้อนรับ ร่วมกับ Mr. Michael Bucki, Counsellor (Environment), EU Delegation to Thailand พร้อมกันนี้ ได้มีนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการนำเศรษฐกิจหมุนเวียนไปปรับใช้ในองค์กรภาคธุรกิจไทย เพื่อยกระดับความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจไทยและอาเซียนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ผ่านมุมมองและประสบการณ์จากบริษัทผู้บุกเบิกไทย ซึ่งได้รับการนำเสนอในกรณีศึกษาของ SWITCH-Asia ได้แก่ บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เบทเทอร์ ฟลาย จำกัด พร้อมทั้ง การชี้แนวทางการเข้าร่วมกับ ACEBA Thailand สำหรับบริษัทที่มีความสนใจเป็นส่วนหนึ่งในเครือข่าย ACEBA Thailand
ในการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบนิเวศเศรษฐกิจหมุนเวียนจะสำเร็จได้ต้องอาศัยการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ตั้งแต่ระดับนโยบายไปสู่แผนการปฎิบัติการอย่างเป็นรูปธรรม โดยองค์กรภาคธุรกิจไทยถือว่าเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนไปสู่ระบบนิเวศเศรษฐกิจหมุนเวียน “Driving Circularity Ecosystem” โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ และกระบวนการทางธุรกิจโดยยึดตามหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน ตลอดห่วงโซ่อุปทานของการผลิตและการบริการ เพื่อใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ลดของเสีย ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมทั้ง เป็นการลดต้นทุนด้านวัตถุดิบ พลังงาน น้ำ และค่าใช้จ่ายในการกำจัดของเสีย ตลอดจนการสร้างตลาดใหม่ ๆ และการเข้าถึงแหล่งเงินทุนใหม่ที่ให้ความสำคัญของความยั่งยืน
การจัดงานในครั้งนี้นับว่าเป็นเวทีสำคัญที่รวบรวมองค์กรในประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนแนวคิดและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการสร้างระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนในประเทศไทยและอาเซียน ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจไทยและอาเซียนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน อันเป็นการขับเคลื่อนประเทศไปสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม