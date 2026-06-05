ปตท.สผ. ใช้ขาแท่นหลุมผลิตปิโตรเลียมที่ปลดระวาง ส่งเสริมความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลไทย

นางฐิติพร หลาวประเสริฐ อธิบดีกรมประมง นายวรากร พรหโมบล อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ และนายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOA) เพื่อจัดวาง ส่งมอบ และรับมอบขาแท่นหลุมผลิตปิโตรเลียมสำหรับการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลเพื่อการประมง เมื่อวันที่ 29 พ.ค.ที่ผ่านมา
ภายใต้บันทึกข้อตกลงนี้ ปตท.สผ. โดยการกำกับดูแลของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ จะดำเนินการจัดวางและส่งมอบขาแท่นหลุมผลิตปิโตรเลียมที่หมดภาระการใช้งานแล้ว จำนวน 9 ขาแท่นให้กับกรมประมง เพื่อส่งเสริม ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลให้มีความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งเป็นการนำโครงสร้างเหล็กที่หมดภาระการใช้งานแล้วในกิจการปิโตรเลียมมาใช้ให้เกิดคุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดกับท้องทะเลไทยและชุมชน โดยคาดว่าจะเริ่มดำเนินการจัดวางเป็นปะการังเทียมในช่วงไตรมาส 4 ปี 2569 นี้