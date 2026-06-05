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แคมเปญ “จุลินทรีย์หยุด PM 2.5” ส่ง Grey Thailand คว้า ‘Green Pencil’ รางวัลสิ่งแวดล้อมระดับโลก จาก The One Show 2026

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



แคมเปญ “จุลินทรีย์หยุด PM 2.5” ซึ่งสร้างสรรค์โดย Grey Thailand ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และกรมวิชาการเกษตร ประกาศความสำเร็จด้วยการคว้ารางวัล Green Pencil ครั้งแรกของประเทศไทย พร้อมรางวัล Merit ในหมวด Sustainable Development Goals (SDGs) จากเวทีประกวดงานโฆษณาและดีไซน์ระดับโลก The One Show Awards 2026 ตอกย้ำความเป็นเลิศของไทยในการใช้นวัตกรรมทางความคิดเพื่อกู้วิกฤตสภาพภูมิอากาศ

ปัญหามลพิษฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ของประเทศไทย มีต้นตอหลักมาจากการเผาเศษซากทางการเกษตรในที่โล่ง โดยเฉพาะการจัดการตอซังข้าวหลังการเก็บเกี่ยว ซึ่งนอกจากจะส่งผลเสียต่อสุขอนามัยของคนเมืองแล้ว การเผาทำลายนี้ยังแผดเผาสารอาหารและจุลินทรีย์ดีในดินจนหมดสิ้น ส่งผลให้ดินเสื่อมโทรมและบังคับให้เกษตรกรต้องซื้อปุ๋ยเคมีมากขึ้นในฤดูกาลถัดไป


เพื่อแก้ไขวงจรทำลายล้างนี้ สสส. และกรมวิชาการเกษตร จึงได้พัฒนา “หัวเชื้อจุลินทรีย์ย่อยสลายตอซัง” นวัตกรรมชีวภาพที่ช่วยบำรุงดินโดยไม่ต้องเผา และเมื่อได้รับการต่อยอดด้วยการออกแบบการสื่อสารและการสร้างแบรนด์ “จุลินทรีย์หยุด PM 2.5” โดย Grey Thailand นวัตกรรมนี้จึงสามารถเข้าถึงและเปลี่ยนพฤติกรรมเกษตรกรได้อย่างรวดเร็ว ด้วยกลยุทธ์การย่อยสลายฟางและตอซังให้กลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์ธรรมชาติภายในเวลาเพียง 7 วัน สอดคล้องกับหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ที่แท้จริง

กนกกร สีหพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Grey Thailand
กนกกร สีหพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Grey Thailand เผยแง่มุมด้านความยั่งยืนของแคมเปญนี้ว่า "อากาศบริสุทธิ์คือสิทธิขั้นพื้นฐานของทุกคน แต่การจะทวงคืนสิทธินี้ เราต้องเริ่มด้วยความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจ (Empathy) เกษตรกรผู้เป็นต้นทางก่อน เกษตรกรไม่ได้อยากเผาทำลายสิ่งแวดล้อม แต่จำเป็นต้องทำเพื่อความอยู่รอดภายใต้ข้อจำกัดด้านเวลาและทุนทรัพย์"

จิรเดช เพ่งเล็งผล รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสร้างสรรค์ Grey Thailand อธิบายเพิ่มเติมว่า “การนำเสนอ 'จุลินทรีย์หยุด PM 2.5' จึงเป็นการยื่นเครื่องมือที่เปลี่ยนจาก 'การทำลาย' ให้กลายเป็นการ 'ฟื้นฟู' ดิน ช่วยลดการปล่อยคาร์บอนและสารเคมีลงสู่ธรรมชาติ การที่แคมเปญนี้ได้รับรางวัล Green Pencil และ Merit ในหมวด SDGs ถือเป็นการยืนยันว่า ความคิดสร้างสรรค์ของคนไทยสามารถนำไปสู่ทางออกของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติได้จริง โดยเริ่มจากการทำให้ผืนดินอุดมสมบูรณ์ เพื่อคืนอากาศสะอาดและสุขภาพที่ดีแก่เพื่อนมนุษย์"

จิรเดช เพ่งเล็งผล รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสร้างสรรค์ Grey Thailand
ผลสัมฤทธิ์จากการขับเคลื่อนนวัตกรรมสีเขียวนี้ ได้นำไปสู่การฟื้นฟูระบบนิเวศและคุณภาพชีวิตของเกษตรกรอย่างเป็นลูกโซ่ โดยเริ่มจากกระบวนการย่อยสลายตามธรรมชาติที่รวดเร็ว ช่วยให้เกษตรกรเตรียมหน้าดินได้เร็วขึ้น เมื่อเทียบกับวิถีทางธรรมชาติทั่วไป และด้วยการที่เศษตอซังถูกเปลี่ยนรูปให้เป็นอินทรียวัตถุในชั้นดินโดยตรง ดินจึงมีความอุดมสมบูรณ์ขึ้นจนสามารถช่วยลดการพึ่งพาและลดต้นทุนปุ๋ยเคมีลงได้ทันที ซึ่งสารอาหารธรรมชาติที่กักเก็บไว้ในดินนี้เองที่เป็นปัจจัยสำคัญในการเสริมความแข็งแกร่งให้กับผลผลิตข้าวรอบถัดไปให้งอกงามและเพิ่มปริมาณผลผลิต

เมื่อแนวทางการปฏิบัตินี้ขยายผลออกไปในวงกว้าง เกษตรกรสามารถเตรียมหน้าดินปลอดการเผาได้มากกว่า 96 ล้านตารางเมตร ซึ่งตัวเลขผืนดินสีเขียวขนาดใหญ่นี้ส่งผลโดยตรงต่อสภาพภูมิอากาศตามรายงานสถิติดาวเทียมของ GISTDA ที่ชี้ให้เห็นว่า จุดความร้อน (Hotspots) ในนาข้าวลดลงในช่วงฤดูเก็บเกี่ยว และช่วยบรรเทาความหนาแน่นของฝุ่นละอองพิษ PM 2.5 ในพื้นที่เป้าหมาย

ความสำเร็จของแคมเปญ “จุลินทรีย์หยุด PM 2.5” ในครั้งนี้ เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าพลังแห่งความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคความคิดสร้างสรรค์ สามารถเนรมิตโซลูชันที่ช่วยเยียวยาโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจะเป็นต้นแบบสำคัญให้กับโครงการรักษ์โลกอื่นๆ ทั่วภูมิภาคเอเชียในการขับเคลื่อนสังคมคาร์บอนต่ำ เพื่อโลกที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน เฉลิมฉลองวันสิ่งแวดล้อมโลกที่เวียนมาบรรจบอีกครั้งในปีนี้


เวที The One Show จัดโดย The One Club for Creativity สหรัฐอเมริกา เป็นหนึ่งในสถาบันตัดสินงานสร้างสรรค์ที่เก่าแก่และได้รับการยอมรับว่ามีมาตรฐานการคัดเลือกที่เข้มงวดที่สุดของโลก โดยเฉพาะรางวัล Green Pencil ถือเป็นเกียรติยศสูงสุดสำหรับผลงานโฆษณาที่ขับเคลื่อนการปกป้องสิ่งแวดล้อมโลก โดยพิจารณาจากแคมเปญที่สร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมและลดผลกระทบทางนิเวศวิทยาได้จริง ขณะที่รางวัล Merit ในหมวด SDGs มอบให้แก่ผลงานที่มีส่วนช่วยแก้ปัญหาระดับโลกตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (UN SDGs)

ทั้งนี้ Grey Thailand เป็นหนึ่งในเอเจนซี่โฆษณาชั้นนำของประเทศไทย ที่มีชื่อเสียงในด้านการสร้างสรรค์แคมเปญการสื่อสารที่ “Famously Effective” ซึ่งไม่เพียงแต่สร้างการรับรู้ แต่ยังขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและสร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับแบรนด์ สังคม และสิ่งแวดล้อม ด้วยทีมงานที่มีความสามารถและประสบการณ์ Grey Thailand มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในการสร้างสรรค์นวัตกรรมการสื่อสารที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าและสร้างคุณค่าที่ยั่งยืน

แคมเปญ “จุลินทรีย์หยุด PM 2.5” ส่ง Grey Thailand คว้า ‘Green Pencil’ รางวัลสิ่งแวดล้อมระดับโลก จาก The One Show 2026
แคมเปญ “จุลินทรีย์หยุด PM 2.5” ส่ง Grey Thailand คว้า ‘Green Pencil’ รางวัลสิ่งแวดล้อมระดับโลก จาก The One Show 2026
แคมเปญ “จุลินทรีย์หยุด PM 2.5” ส่ง Grey Thailand คว้า ‘Green Pencil’ รางวัลสิ่งแวดล้อมระดับโลก จาก The One Show 2026
จิรเดช เพ่งเล็งผล รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสร้างสรรค์ Grey Thailand
กนกกร สีหพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Grey Thailand