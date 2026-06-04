สจล.x เรย์แด้นท์ จัดตั้ง "ศูนย์ศึกษาพลังงานนิวเคลียร์" ปั้นบุคลากรพลังงานสะอาด รับเป้า Net Zero ไทย

รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน มาลีสี อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร บริษัท เรย์แด้นท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นำโดย นายระยอง สาหร่าย ประธานกรรมการบริษัท นายณรงค์ สาหร่าย Business Development Director และ ดร.กิตติศักดิ์ ชัยสรรค์ Director of Alternative Energy ในโอกาสร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) เพื่อศึกษาและจัดตั้งศูนย์การศึกษาด้านการผลิตพลังงานสะอาดด้วยเทคโนโลยีนิวเคลียร์ โดยมี นายพรเพิ่ม ทองศรี ประธานคณะกรรมาธิการการพลังงาน วุฒิสภา นายชัชวาล วังศิริรจันทร์ คณะอนุกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ วุฒิสภา นายบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ ดร.วีระเชษฐ์ ขันเงิน กรรมการบริหาร บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นสักขีพยาน
รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน มาลีสี อธิการบดีสจล. กล่าวว่า ประเทศไทยจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมด้านองค์ความรู้ บุคลากร และโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบพลังงานสะอาดในอนาคต ท่ามกลางเป้าหมายการบรรลุ Carbon Neutrality ภายในปี ค.ศ.2050 และ Net Zero Emissions ภายในปี ค.ศ.2065 โดยเทคโนโลยีนิวเคลียร์สมัยใหม่ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำคัญในการเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ ความร่วมมือในครั้งนี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้และการศึกษาด้านพลังงานนิวเคลียร์สมัยใหม่ เพื่อสร้างบุคลากรคุณภาพ พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม ตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่สาธารณชนเกี่ยวกับเทคโนโลยีนิวเคลียร์สำหรับการผลิตพลังงานสะอาด โดยครอบคลุมการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์สนับสนุนทางเทคนิคเพื่อการใช้งานเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์แบบ Advance Modular Reactor ซึ่งเป็นเทคโนโลยีนิวเคลียร์ยุคใหม่ที่มีขนาดกะทัดรัด มีระบบความปลอดภัยขั้นสูง และได้รับความสนใจจากหลายประเทศทั่วโลก
ทั้งนี้ สจล. ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมเปิดโลกแห่งนวัตกรรมและโอกาสระดับสากล ในงาน “ลาดกระบังนิทรรศน์ 2569” (KMITL EXPO 2026) ระหว่างวันที่ 1 - 6 กันยายน 2569 ณ สจล. โดยภายในงานจะมีการจัดแสดงนวัตกรรม เทคโนโลยีแห่งอนาคต เวทีเสวนานานาชาติ กิจกรรม Open House เวิร์กชอป และกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเยาวชนตลอดทั้ง 6 วัน