สามย่าน-บรรทัดทอง ยืนหนึ่ง!! ย่านอาหารในความทรงจำของคนทุกรุ่น ผ่านนิทรรศการภาพถ่าย “77 ภาพทรงจำ” จากแคมเปญ Coke Hunt

“โค้ก” ฉลองครบรอบ 77 ปี ผ่านแคมเปญ “โค้กซ่าทุกซอย” กับกิจกรรม “Coke Hunt” ที่ชวนคนรุ่นใหม่ออกเดินสำรวจเมือง เก็บภาพ “โค้ก” ในโมเมนต์ธรรมดาของชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นป้ายร้านเก่า ตู้แช่หน้าร้าน รถเข็นริมทาง หรือร้านอาหารประจำ ก่อนรวบรวมเป็นนิทรรศการ “77 ภาพทรงจำ” จากทั่วประเทศ มาจัดแสดงในนิทรรศการกลางสยามสแควร์
โดย “สามย่าน-บรรทัดทอง” คือหนึ่งในย่านที่ถูกพูดถึงอย่างโดดเด่นผ่านนิทรรศการครั้งนี้ ผ่านมุมมองของคนรุ่นใหม่บนโซเชียลที่บันทึกภาพร้านอาหาร บรรยากาศริมทาง และวิถีชีวิตคุ้นตาของผู้คนในย่าน สะท้อนเสน่ห์ของย่านอาหารรอบจุฬาฯ ที่เต็มไปด้วยเรื่องราว ความผูกพัน และความทรงจำที่ส่งต่อกันมาหลายรุ่น
เสน่ห์ของสามย่าน-บรรทัดทอง คือการเป็นย่านที่มีของกินอร่อยซ่อนตัวอยู่แทบทุกซอย พร้อมด้วยส่วนผสมที่ลงตัวของร้านเก่าแก่ที่หลายคนคุ้นเคยและร้านยอดนิยมของคนรุ่นใหม่ จนกลายเป็นย่านอาหารที่เชื่อมโยงผู้คนตั้งแต่รุ่นพ่อแม่จนถึง Gen Z ไม่ว่าจะเป็นร้านห้องแถวเล็ก ๆ ที่เปิดขายมานานหลายสิบปี ร้านสตรีทฟู้ดเจ้าประจำที่มีลูกค้าต่อคิวทุกวัน หรือร้านดังที่กลายเป็นหมุดหมายของนักชิมรุ่นใหม่ กระจายตัวอยู่ตามตรอกซอกซอยต่าง ๆ รอบจุฬาฯ จนทำให้การเดินสำรวจย่านแห่งนี้เต็มไปด้วยโอกาสในการค้นพบร้านโปรดร้านใหม่อยู่เสมอ โดยร้านในภาพจำที่ถูกถ่ายทอดผ่านนิทรรศการ ได้แก่
• ข้าวมันไก่สองสี ร้านดังในซอยจุฬาฯ 50 ที่หลายคนฝากท้องกันมาตั้งแต่วัยเรียน ด้วยเมนูข้าวมันไก่ต้มและไก่ทอดในจานเดียว
• หมูสะเต๊ะนายซ้ง ร้านเจ้าดังบนถนนบรรทัดทอง ที่หลายคนจดจำได้จากกลิ่นหอมของหมูย่างเตาถ่านและน้ำจิ้มถั่วรสเข้มข้น
• มีดี โภชนา ร้านดังในซอยจุฬาฯ 3 ที่เป็นเหมือน Comfort Food ของคนย่านนี้ กับเมนูผัด ทอด และอาหารจานใหญ่สไตล์แชร์กิน
• เจ้ยุ ต้มเลือดหมู ซอยจุฬาฯ 50 ร้านสตรีทฟู้ดเจ้าประจำของคนทำงานและนิสิตในพื้นที่ กับต้มเลือดหมูเครื่องแน่น น้ำซุปกลมกล่อม
• ตั้งหยู่ ร้านหมูกระทะยอดนิยมที่กลายเป็นอีกหนึ่งจุดนัดพบของคนรุ่นใหม่ริมถนนบรรทัดทอง กับบรรยากาศ Open Air สุดคึกคัก และน้ำจิ้มสุกี้รสเด็ดที่หลายคนยกให้เป็นซิกเนเจอร์ของร้าน
• หลุยส์วาณิชย์ ร้านอาหารไทยร่วมสมัยที่สะท้อนสีสันใหม่ของย่าน เป็นอีกหนึ่งร้านที่ถูกพูดถึงคนรุ่นใหม่ในย่านนี้
นอกจากนี้ ย่านสามย่าน-บรรทัดทอง ยังเต็มไปด้วยร้านอร่อยอีกมากมาย อาทิ เกาเหลาสามหมู ข้าวขาหมูร้อยอาจารย์ ก๋วยเตี๋ยวเป็ดนายเล้า ร้านนครแกง รวมถึงร้านสตรีทฟู้ดและร้านโลคอลอีกจำนวนมากที่กระจายตัวอยู่ตามซอยต่าง ๆ รอบจุฬาฯ ซึ่งล้วนเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ที่ทำให้ผู้คนยังคงแวะเวียนกลับมาเยือนอยู่เสมอ
จะเห็นได้ว่า สามย่าน-บรรทัดทอง ไม่ได้เป็นเพียงย่านรวมร้านอร่อย แต่ยังเป็นพื้นที่ที่ผสานเข้ากับการใช้ชีวิตประจำวันของผู้คนได้อย่างลงตัว ทั้งนิสิต นักศึกษา พนักงานออฟฟิศ คนทำงาน และผู้คนในชุมชนรอบข้าง ที่แวะเวียนมาฝากท้อง พบปะ และใช้ชีวิตอยู่ในย่านแห่งนี้ทุกวัน จนเกิดเป็นความผูกพันและความทรงจำร่วมของคนหลายรุ่น ซึ่งนิทรรศการ “77 ภาพทรงจำ” ได้หยิบยกเรื่องราวเหล่านี้มาถ่ายทอดผ่านภาพถ่ายที่สะท้อนเสน่ห์ของร้านอาหาร ผู้คน และวิถีชีวิตที่ทำให้ย่านแห่งนี้ยังคงมีชีวิตชีวาและอยู่ในใจผู้คนมาจนถึงปัจจุบัน
เพราะบางครั้ง “ภาพจำ” ของเมือง อาจไม่ได้อยู่ในสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดัง แต่อยู่ในร้านเล็ก ๆ ที่ซ่อนตัวอยู่ตามซอยต่างๆ หรือรสชาติอาหารจานโปรดที่ผู้คนคุ้นเคย และนี่คือเสน่ห์ที่ทำให้ย่านแห่งนี้ยังคงเป็นพื้นที่แห่งความทรงจำที่มีชีวิตของผู้คนมาจนถึงทุกวันนี้