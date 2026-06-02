‘ดร.เสรี’ ชี้สัญญาณอันตราย ! “ทำไมเข้าฤดูฝนแล้วยังร้อนอบอ้าว”

รศ.ดร.เสรี ศุภราทิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติ มหาวิทยาลัยรังสิต และรองประธานมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก รศ.ดร.เสรี
ศุภราทิตย์ ว่าให้เฝ้าระวังอากาศร้อนจัดแบบ “ร้อนชื้น” ไม่ใช่ “ร้อนแห้ง” เหมือนกับประเทศในทะเลทราย ตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นไป
ศูนย์ภูมิอากาศ และภัยพิบัติ ม.รังสิต ได้วิเคราะห์ และประเมินสภาพอากาศปัจจุบันยังคงมีอากาศร้อนจัดแบบ “ร้อนชื้น” (Hot-humid) ไม่ใช่ “ร้อนแห้ง” (Hot-dry) เหมือนกับประเทศในทะเลทราย โดยตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นไป อุณหภูมิจะยังคงสูงกว่าปกติ แต่จะไม่สูงเท่าเดือนเมษายนปี 2569 ที่ผ่านมา และคาดว่าจะร้อนสุดๆเดือนเมษายน 2570 ที่จะมาถึง
อย่างไรก็ตามมีหลายพื้นที่อยู่ในโซนอันตรายต่อสุขภาพ จึงควรหลีกเลี่ยงอยู่กลางแจ้งเป็นเวลานาน และต้องปรับสภาพร่างกาย และจิตใจให้พร้อมรับน่ะครับ (พื้นที่ใดบ้างดูในรูปแนบ) ทุกหน่วยงานควรปรับเปลี่ยนงบประมาณประจำปีมาทำงานสำคัญเร่งด่วนภายในครึ่งปี (การบริหารจัดการน้ำเชิงรุก การเกษตร การค้า และอุตสาหกรรม ภาคพลังงาน และภาคประชาชน) ต้องดำเนินกลยุทธ์ “การกระจายน้ำ ใช้น้ำน้อยลง ติดตามสถานการณ์ และบริหารความเสี่ยงเชิงรุก” ในรายละเอียดทำอย่างไร จะมาเฉลยตอนต่อไปนะครับ คำถามตอนนี้ ทำไมถึงร้อนมากในฤดูฝน ?
🔴 ความชื้นสูงในบรรยากาศรอบตัว ทำให้รู้สึกอึดอัด เหงื่อระบายไม่ดีเท่าที่ควร ดัชนีความร้อนสูงเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
🔴 ฝนตกไม่สม่ำเสมอ เพราะเป็นช่วงกำลังเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ฤดูฝน
🔴 มหาสมุทร และแผ่นดินกักเก็บความร้อน (91 % และ 5% ตามลำดับ) อุณหภูมิจึงสูงขึ้น จากภาวะโลกร้อน
🔴 เมืองคอนกรีตที่มีแต่พื้นแข็งจึงสะสมพลังงานความร้อน โดยเฉพาะชุมชนหนาแน่นในเมืองจะมีอุณหภูมิสูงกว่าพื้นที่รอบนอก