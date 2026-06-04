สีคิ้ว x Esri Thailand พลิกโฉมเมืองสู่ Smart City ผ่านแพลตฟอร์ม ArcGIS ยกระดับการบริหารเมือง

เทศบาลเมืองสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำระดับโลกด้านแพลตฟอร์ม Location Intelligence ในกลุ่มบริษัทซีดีจี เปิดต้นแบบการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ผ่านแพลตฟอร์ม ArcGIS เป็นแกนกลางขับเคลื่อน ยกระดับการบริหารจัดการเมืองแบบบูรณาการ ครอบคลุมทั้งด้านสิ่งแวดล้อม และพื้นที่สีเขียว ด้านสุขภาพ การเข้าถึง
กลุ่มเปราะบาง การสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ตลอดจนการบริการประชาชน
สะท้อนผลลัพธ์การนำข้อมูลมาใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเป็นรูปธรรม ชูแนวคิด ‘Smart Life’ ที่ทุกคนเข้าถึง มีส่วนร่วม และเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเมือง ตอกย้ำแนวทาง ‘Strategic Location Intelligence Platform’ ที่สร้างระบบข้อมูลกลางเชิงกลยุทธ์ เชื่อมทุกภาคส่วนและขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน
นายปรีชา จันทรรวงทอง นายกเทศมนตรีเมืองสีคิ้ว กล่าวว่า “ที่ผ่านมาการบริหารจัดการเมืองต้องเผชิญกับความท้าทายจากข้อมูลที่กระจัดกระจายหลายส่วน ทำให้การทำงานซ้ำซ้อน การตัดสินใจและแก้ไขปัญหาล่าช้า และไม่สามารถมองเห็นภาพรวมของเมืองได้อย่างชัดเจน ดังนั้นความเป็น ‘Smart City’ ของสีคิ้ว จึงไม่ใช่แค่เพียงเรื่องของเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย แต่คือการทำให้ทุกภาคส่วนสามารถใช้ข้อมูลร่วมกัน เพื่อขับเคลื่อนเมืองไปในทิศทางเดียวกัน เทศบาลฯ จึงเลือกนำแนวทาง Location Intelligence มาเป็นหัวใจสำคัญในการเชื่อมโยงข้อมูล เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทุกฝ่าย สนับสนุนการวางแผนเชิงนโยบาย นำไปสู่การแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดและรวดเร็ว โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างเมืองที่ประชาชนเข้าถึง มีส่วนร่วม และรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกัน ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาเมืองในระยะยาว”
แพร พันธุมวนิช ประธานบริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ความสำเร็จของเทศบาลเมืองสีคิ้วพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าการพัฒนาเมือง Smart City สามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมือง
หากมีแนวทางในการจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ โดย ArcGIS ทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มกลางเชิงกลยุทธ์ในการบูรณาการข้อมูลเมือง เชื่อมโยงข้อมูลจากหลายหน่วยงานและหลายภารกิจให้ทำงานร่วมกันได้บนระบบเดียว (Single Platform) อย่างมีประสิทธิภาพ สิ่งที่เกิดขึ้นจึงไม่ใช่เพียงการเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกมากขึ้น แต่คือการเปลี่ยนวิธีทำงานของทั้งองค์กรให้ทุกภาคส่วนสามารถใช้ข้อมูลชุดเดียวกันในการวางแผน ตัดสินใจ และขับเคลื่อนภารกิจร่วมกันได้อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมต่อยอดสู่การประยุกต์ใช้ในบริบทอื่นต่อไป”
ความสำเร็จดังกล่าวเกิดจากการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการบริหาร จัดการเมืองอย่างเป็นรูปธรรม ครอบคลุม 3 มิติหลัก ได้แก่
1. ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม (Smart Environment) ใช้ ArcGIS ติดตามและวิเคราะห์พื้นที่สีเขียวของเมือง โดยปัจจุบันมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 3 ของพื้นที่ทั้งหมด ซึ่งกักเก็บก๊าซเรือนกระจกได้ประมาณ 622.025 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี พร้อมต่อยอดวางแผนขยายขอบเขตต่อไป
2. ด้านสาธารณสุข (Smart Health) พัฒนาระบบข้อมูลเพื่อดูแลกลุ่มเปราะบางกว่า 170 ราย
และติดตามสถานการณ์สุขภาพในพื้นที่ รวมถึงก้าวสำคัญสู่พื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในระดับท้องถิ่น โดยสามารถฉีดวัคซีนได้เกินเป้าถึง 117% ควบคู่กับการควบคุมปริมาณสัตว์เชิงรุก ต่อยอดสู่การยกระดับระบบฐานข้อมูลประชากรสัตว์ เพื่อประสิทธิภาพการป้องกันโรค ที่แม่นยำ และครอบคลุม
3. ด้านการบริหารจัดการเมือง (Smart Governance) เชื่อมต่อระบบรับเรื่องร้องเรียนจากหลายช่องทาง ทำให้สามารถติดตามและแก้ไขปัญหาของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว โดยมีอัตราการดำเนินการแล้วเสร็จครบ 100% ส่งผลให้เทศบาลเมืองสีคิ้วสามารถยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงาน ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมในทุกมิติ
ด้าน จรรยาพร แขพุดซา นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ และนายสัตวแพทย์ ธนนท์ บุตรสมบัติ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการกล่าวว่า “หลังจากการนำแพลตฟอร์ม ArcGIS มาใช้ การทำงานในระดับปฏิบัติการมีความชัดเจนและคล่องตัวมากขึ้น เจ้าหน้าที่สามารถติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางและการควบคุมโรคในพื้นที่เป็นไปอย่างตรงจุด ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่เห็นผลลัพธ์ของงานที่เกิดขึ้นจริง จึงเกิดความภาคภูมิใจในบทบาทตนเองมีแรงขับเคลื่อนในการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ประชาชนได้รับบริการที่รวดเร็ว ตรงความต้องการ และเกิดความเชื่อมั่นต่อการทำงานของเทศบาลมากขึ้น”
พูนทรัพย์ ศรีจันทึก ประธานชุมชนโนนกุ่มใต้ เปิดเผยว่า “ที่ผ่านมา เราไม่เคยทราบอย่างชัดเจนว่า พื้นที่สีเขียวของเมืองมีเท่าไหร่ หรือได้รับการดูแลไปถึงระดับไหน แต่วันนี้เทศบาลสามารถระบุข้อมูลได้อย่างชัดเจน รวมถึงวางแนวทางการดูแลในพื้นที่ที่ยังต้องพัฒนาเพิ่มเติมได้อย่างตรงจุด ขณะเดียวกัน การดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงมีการติดตามต่อเนื่องมากขึ้น ส่วนการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าก็ครอบคลุมจนไม่พบการระบาดในพื้นที่ สร้างความมั่นใจให้กับคนในชุมชน อีกทั้งเมื่อเกิดปัญหา ประชาชนสามารถแจ้งและติดตามผลผ่านระบบได้ เห็นความคืบหน้าโดยไม่ต้องรอหรือแจ้งซ้ำเหมือนที่ผ่านมา และยังสามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง ทั้งการเสนอแนะแนวทางหรือเข้าร่วมกิจกรรมอาสา ทำให้ทุกคนรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนา และร่วมกันขับเคลื่อนเมืองไปข้างหน้าได้อย่างแท้จริง”
กรณีของเทศบาลเมืองสีคิ้ว นับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของการพัฒนาเมือง สะท้อนให้เห็นว่า ArcGIS ไม่ได้เป็นเพียงแพลตฟอร์มด้านเทคโนโลยีแต่เป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนวิธีคิดในการบริหารงาน จากการทำงานแบบแยกส่วน สู่การใช้ข้อมูลร่วมกันบนภาพเดียว (Single Source of Truth) นำไปสู่การตัดสินใจที่แม่นยำ การพัฒนาที่ตรงจุด และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง ทั้งในด้านประสิทธิภาพการบริหาร คุณภาพชีวิตของประชาชน และความเชื่อมั่นของสังคม ตอกย้ำแนวทางการพัฒนาเมืองที่เริ่มต้นจาก คนและวิธีคิด ควบคู่ไปกับการใช้เทคโนโลยีอย่างแท้จริง ./