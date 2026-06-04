เดลต้าฯ เข้าทำเนียบ S&P Global Sustainability Yearbook 2026 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 11

บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้นำระดับโลกด้านการจัดการพลังงานและนวัตกรรมโซลูชันสีเขียวอัจฉริยะ ได้รับคัดเลือกเข้าสู่ทำเนียบ S&P Global Sustainability Yearbook 2026 ในฐานะ Sustainability Yearbook Member ของกลุ่มอุตสาหกรรม “ชิ้นส่วนอุปกรณ์ เครื่องมือและส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์” โดยการได้รับการยกย่องในครั้งนี้พิจารณาจากผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของเดลต้า ประเทศไทย เมื่อเทียบกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน ตามเกณฑ์การประเมินความยั่งยืนองค์กรประจำปี 2568 ของ S&P Global (Corporate Sustainability Assessment หรือคะแนน CSA) และถือเป็นปีที่ 11 ติดต่อกันนับตั้งแต่ปี 2559 ที่บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับอยู่ในรายงานดังกล่าว โดยในปีนี้ ทีมพัฒนาความยั่งยืนของ เดลต้า ประเทศไทย เป็นตัวแทนเข้าร่วมพิธีประกาศเกียรติคุณอย่างเป็นทางการในงาน S&P Global Sustainability Yearbook 2026 Distinction Ceremony ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2569 ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไท
เพื่อคัดเลือกองค์กรที่จะได้อยู่ในทำเนียบ Global Sustainability Yearbook ประจำปีนี้ S&P Global ได้ประเมินบริษัทจดทะเบียนทั่วโลกกว่า 9,200 แห่ง โดยใช้กระบวนการประเมิน CSA ประจำปี 2568 ก่อนคัดเลือกให้เหลือเพียง 848 บริษัท จาก 59 อุตสาหกรรม เข้าสู่ทำเนียบ การที่เดลต้า ประเทศไทย ได้รับการบรรจุใน Yearbook อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 สะท้อนให้เห็นถึงผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนที่แข็งแกร่ง และการเข้าร่วมการประเมินด้านความยั่งยืนองค์กรชั้นนำระดับโลกอย่างสม่ำเสมอ
นอกจากการประกาศเกียรติคุณแก่องค์กรที่ได้รับการคัดเลือก พิธีประกาศเกียรติคุณในปีนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้นำธุรกิจ ผู้เชี่ยวชาญด้านความยั่งยืน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภาคส่วนต่างพุ่งเข้าๆ มาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองในประเด็นความยั่งยืนในองค์กร และร่วมเชิดชูองค์กรชั้นนำที่มีความเป็นเลิศในด้านความยั่งยืนของอุตสาหกรรมต่างๆ ภายในงานยังมีปาฐกถาพิเศษจาก คุณอัสสเดช คงสิริ กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการนำเสนอรายงาน Sustainability Yearbook 2026 โดย คุณโรเบิร์ต ดอร์เนา ผู้อำนวยการอาวุโสและหัวหน้าฝ่าย Corporate Solutions & Engagement จาก S&P Global Energy นอกจากนี้ ยังมีการจัดเวทีเสวนาในหัวข้อ “From ESG to Enterprise Value: The C-suite’s Playbook for ROI in Sustainability” และกิจกรรมเวิร์กช็อปว่าด้วยความเสี่ยงทางกายภาพจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เดลต้า ประเทศไทย มุ่งมั่นตอกย้ำพันธกิจในด้าน ESG ที่มากกว่าแค่การประกาศเจตนารมณ์ แต่เป็นการลงมือปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในทุกมิติ ไม่ว่าจะในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม หรือธรรมาภิบาล ผ่านโครงการสำคัญหลากหลายโครงการ เช่น การขยายเครือข่ายห้องปฏิบัติการพาวเวอร์อิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วประเทศ เพื่อบ่มเพาะบุคลากรด้านวิศวกรรมในไทยให้พร้อมต่ออนาคต การขับเคลื่อนโครงการฟื้นฟูแนวปะการังและความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลผ่านมูลนิธิเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ โครงการเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จของเดลต้าในการเปลี่ยนเป้าหมายด้านความยั่งยืนให้กลายมาเป็นผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม วัดผลได้ พร้อมส่งเสริมวิสัยทัศน์ของเดลต้าในการขับเคลื่อนนวัตกรรม การศึกษา และการรักษาสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการเติบโตทางธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
การได้รับคัดเลือกเข้าสู่ทำเนียบ S&P Global Sustainability Yearbook 2026 ของเดลต้า ประเทศไทยในปีนี้ เป็นภาพสะท้อนความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการเติบโตอย่างรับผิดชอบ การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานความยั่งยืนในระดับสากล โดยบริษัทฯ จะยังคงเดินหน้ายกระดับแนวทางด้านความยั่งยืน พร้อมร่วมสนับสนุนเป้าหมายด้านสภาพภูมิอากาศของโลกอย่างต่อเนื่อง