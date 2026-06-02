อบก. เปิดตัว “TGO Forestry Platform” เชื่อมต่อภาครัฐ–เอกชน สร้างป่า สร้างคาร์บอนเครดิต

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO จัดงานเปิดตัว “TGO Forestry Platform” ภายใต้หัวข้อ “เปิดพื้นที่รัฐ สร้างป่า สร้างคาร์บอนเครดิต มุ่งสู่ Thailand Net Zero” ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2569 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
“TGO Forestry Platform” ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นกลไกกลางในการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนที่ต้องการสนับสนุนการปลูกป่าและพัฒนาโครงการคาร์บอนเครดิต กับหน่วยงานภาครัฐที่มีพื้นที่และภารกิจด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อให้เกิดการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก กล่าวว่า TGO มุ่งพัฒนากลไกคาร์บอนเครดิตของประเทศไทยภายใต้โครงการ T-VER ให้เป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ หรือ Net Zero โดย “TGO Forestry Platform” จะมีบทบาทสำคัญในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพิ่มศักยภาพการกักเก็บคาร์บอนของประเทศ และสร้างโอกาสให้ภาคเอกชนสามารถเข้าถึงคาร์บอนเครดิตที่มีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกขององค์กร รวมทั้งยกระดับความน่าเชื่อถือและการยอมรับในระดับสากล ซึ่งจะเป็นอีกกลไกสำคัญในการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำในอนาคต ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงแพลตฟอร์มดังกล่าวได้ที่ https://forest.tgo.or.th/
ด้าน นางสาวปรีญาพร สุวรรณเกษ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ประเทศไทยกำลังก้าวสู่การยกระดับมาตรการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างเป็นรูปธรรม โดยภาคป่าไม้และพื้นที่สีเขียวจะมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนเป้าหมาย Net Zero ของประเทศ ซึ่งรัฐบาลตั้งเป้าเพิ่มการกักเก็บคาร์บอนให้ได้ 120 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์ภายในปี ค.ศ. 2037 และรักษาระดับดังกล่าวต่อเนื่องถึงปี ค.ศ. 2050 การพัฒนาระบบคาร์บอนเครดิตที่มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ จะไม่เพียงช่วยสร้างแรงจูงใจในการปลูกและฟื้นฟูป่า แต่ยังเป็นกลไกสำคัญในการเตรียมความพร้อมภาคธุรกิจไทยต่อกติกาและมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่จะเข้มข้นขึ้นในอนาคต อันจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเอกชนไทยในเวทีการค้าโลก
ภายในงานมีการเสวนาจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนชั้นนำ ในหัวข้อ “เปิดพื้นที่รัฐ สร้างโอกาสเอกชนในการลงทุนด้านคาร์บอนเครดิต” และ “เพื่อความพร้อมของธุรกิจไทยในเส้นทางสู่ Net Zero” เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองและแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำของประเทศไทยร่วมกัน พร้อมจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านคาร์บอนเครดิตและการลดก๊าซเรือนกระจกแก่ผู้เข้าร่วมงาน
การเปิดตัว TGO Forestry Platform ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของประเทศไทยในการเชื่อมโยงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเข้ากับกลไกตลาดคาร์บอนอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านของประเทศสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ และสร้างความร่วมมือเพื่อมุ่งสู่ “Thailand Net Zero” อย่างยั่งยืน