อุตุฯ เตือน ! วันนี้ ระนอง-พังงา เสี่ยงฝนตกหนักมาก

🎯วันนี้ (1 มิถุนายน 2569) กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศเตือนภัย เป็นฉบับที่ 11 เรื่อง“ฝนตกหนักถึงหนักมาก และคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามัน” โดยคาดการณ์วันนี้ 2 จังหวัดพื้นที่เสี่ยงสูงในภาคใต้ คือ ระนอง พังงา ส่วนในพื้นที่เสี่ยงปานกลาง มี 28 จังหวัดในภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้
🌡️พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า (1 มิ.ย. 69) : จังหวัดที่เสี่ยงฝนตกหนักมาก คือ ระนอง พังงา ⛈
ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่อง และมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตก เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลาง
ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทย เตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมาก และฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วย
สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบน ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรง โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ส่วนทะเลอันดามันตอนล่าง ตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไป มีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร และอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง ส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วย
🌡️พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า : ในช่วงวันที่ 2 – 7 มิ.ย. 69
ประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง และมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตก ทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามัน และอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรง โดยมีคลื่นสูง 2 - 3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร
⚠️ข้อควรระวัง: ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมาก และฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม
สำหรับชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วง ส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งตลอดช่วง และเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่ 2 – 7 มิ.ย. 69
สำหรับสถานการณ์แผ่นดินไหว(ช่วงวันที่ 31 พ.ค.- 1 มิ.ย. 69): ตรวจพบเหตุการณ์แผ่นดินไหว ขนาด 4.3, 2.5 มีศูนย์กลางอยู่ที่ประเทศลาว ขนาด 2.0 มีศูนย์กลางอยู่ที่ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก ขนาด 4.2 มีศูนย์กลางอยู่ที่หมู่เกาะนิโคบาร์ ประเทศอินเดีย และขนาด 1.6 มีศูนย์กลางอยู่ที่ประเทศเมียนมา ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทยแต่อย่างใด