ทีทีบี คว้า 5 รางวัล จากเวที Extel Asia ตอกย้ำความเชื่อมั่นจากนักลงทุนระดับสากล

ทีทีบี คว้ารางวัลแห่งความสำเร็จติดต่อกันเป็นปีที่ 4 จากการจัดอันดับ 16th Extel Asia (ex-Japan/ANZ) Executive Team ประจำปี 2026 โดย Extel สถาบันและสื่อนิตยสารธุรกิจชั้นนำของสหรัฐอเมริกา จากการสำรวจความคิดเห็นของนักวิชาชีพด้านการลงทุนชั้นนำทั่วโลก (Investment Professionals) รวมกว่า 5,581 ราย ทั้งกลุ่มผู้จัดการกองทุน (Buy-side) และกลุ่มนักวิเคราะห์การลงทุน (Sell-side) จาก 1,249 สถาบันการเงิน สะท้อนถึงความเชื่อมั่นจากนักลงทุนระดับสากล การบริหารจัดการ การบูรณาการข้อมูลและการทำงานร่วมกันขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ จนสามารถส่งมอบผลประกอบการที่แข็งแกร่ง และสื่อสารทิศทางธุรกิจสู่นักลงทุนได้อย่างโปร่งใส ชัดเจน ภายใต้ทุกสภาวะเศรษฐกิจ ควบคู่กับการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
จากผลการสำรวจความคิดเห็นประจำปี 2569 ทีทีบีได้รับรางวัลในกลุ่มธุรกิจธนาคารและสถาบันการเงิน (Bank and Non-Bank Finance) รวม 2 ประเภท จำนวนทั้งสิ้น 5 รางวัล ดังนี้
ประเภทที่ 1: All Asia (ex-Japan/ANZ) กลุ่มธนาคาร ได้แก่ รางวัล Best CEO ลำดับที่ 1 โดยนายปิติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทีทีบี ให้เป็นสุดยอด CEO ยอดเยี่ยม จากผลการโหวตของนักวิเคราะห์การลงทุน
ประเภทที่ 2: All Asia (ex-Japan/ANZ) - Mid-Small Cap กลุ่มธนาคาร ได้แก่ รางวัล Best CEO ลำดับที่ 1 โดยนายปิติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทีทีบี จากผลการโหวตรวม (Combined) ระหว่าง Buy-side และ Sell-side รางวัล Best IR Team ลำดับที่ 1 จากผลการโหวตของนักวิเคราะห์การลงทุน รางวัล Best IR Professional ลำดับที่ 2 โดยนางสาวดารารัตน์ อุระพันธมาศ หัวหน้านักลงทุนสัมพันธ์ ทีทีบี ให้เป็นบุคลากรด้านนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม จากผลการโหวตของนักวิเคราะห์การลงทุน และรางวัลBest IR Program ลำดับที่ 2 จากผลการโหวตรวม
ทั้งนี้ การได้รับรางวัลติดต่อกันเป็นปีที่ 4 ตอกย้ำจุดยืนของทีทีบีในฐานะบริษัทจดทะเบียนไทยที่ให้ความสำคัญกับบรรษัทภิบาลในระดับสากล มุ่งมั่นพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการมาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเป็นเครื่องพิสูจน์วิสัยทัศน์และการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ พร้อมตอบรับความท้าทายในโลกการเงินยุคใหม่ ความสำเร็จในครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งรางวัลแห่งความภาคภูมิใจอย่างยิ่งและเป็นแรงผลักดันสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน