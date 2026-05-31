Bangkok Pride Awards 2026 จัดเต็ม 11 สาขา 24 รางวัล เชิดชูศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ยิ่งใหญ่อลังการ!! เวทีเกียรติยศเชิดชูบุคคล-องค์กรที่มีส่วนร่วมขับเคลื่อนความเท่าเทียมหนึ่งเดียวหวังร่วมกันขับเคลื่อนประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพทางเพศระดับโลก

นฤมิตไพรด์ จับมือ กรุงเทพมหานครพร้อมพันธมิตรภาคประชาสังคม ภาครัฐ และภาคเอกชน ประกาศจัดงานใหญ่ “Bangkok Pride Festival 2026”(บางกอกไพรด์ เฟสติวัล 2026) ภายใต้แนวคิด "Patch the World with Pride" (ถักทอโลกด้วยความภาคภูมิใจ) พร้อมเปิดเวทีประกาศรางวัล “Bangkok Pride Awards 2026”เวทีเกียรติยศที่จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 เพื่อเชิดชูและประกาศเกียรติยศบุคคล กลุ่ม องค์กรที่มีส่วนร่วมขับเคลื่อนความเท่าเทียมทางเพศ มีบทบาทสำคัญและโดดเด่นในการสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรมด้านสิทธิ ความหลากหลายทางเพศ และความเท่าเทียมในประเทศไทย 

“Bangkok Pride Awards 2026”สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของสังคมไทยในฐานะพื้นที่เปิดกว้างที่เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของทุกคนอย่างแท้จริง ซึ่งเป็นครั้งที่ 2 ในประเทศไทย และเป็นเวทีรางวัลระดับชาติที่รวบรวมมิติของเศรษฐกิจ สังคม บันเทิง การเมือง และการเคลื่อนไหว ไว้อย่างครบถ้วนในเวทีเดียว รวมทั้งสิ้น 11 สาขา 24 รางวัล ประกอบด้วย 1.สาขาธุรกิจ 2.สาขาสื่อมวลชน 3.สาขาวัฒนธรรม 4.สาขาสังคม 5.สาขารณรงค์เคลื่อนไหว 6.สาขาการเมือง 7.สาขาคอนเทนต์ครีเอเตอร์ 8.สาขานักแสดง 9.สาขาซีรีส์ ละคร และภาพยนตร์ 10.สาขาดนตรี 11.สาขา Drag Entertainment และรางวัลพิเศษอีก 2 รางวัล

วาดดาว - อรรณว์ ชุมาพร ประธานและผู้ก่อตั้ง บริษัท นฤมิตไพรด์ จำกัด ผู้จัดงาน “Bangkok Pride Festival 2026”
Pride Month เดือนมิถุนายน 2569 ถือเป็นเดือนแห่งการเฉลิมฉลองของเหล่า LGBTQIAN+ กับ “บิ๊กเฟสติวัล” งาน “Bangkok Pride Festival 2026” (บางกอกไพรด์ เฟสติวัล 2026) ที่มีกิจกรรมไฮไลต์เพียบ! ตลอด 5 วันเต็ม และปีนี้จะเริ่มเบิกโรงตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2569 และเปิดเทศกาลด้วยงาน Bangkok Pride Awards 2026 ,Bangkok Pride Forum 2026 ,Bangkok Pride Parade 2026 ,Drag Bangkok Festival 2026 ที่พร้อมปักหมุด “กรุงเทพมหานคร” สู่มหานครแห่งความหลากหลายและความเท่าเทียมระดับโลกในอนาคต และเป้าหมายการเป็นเจ้าภาพจัดงาน Bangkok WorldPride ปี 2030 สำเร็จ

“Bangkok Pride Awards 2026” เป็นเวทีที่จัดขึ้นเพื่อยืนยันว่า การขับเคลื่อนเพื่อความเท่าเทียมไม่ใช่เพียงแค่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่ง และองค์กรใดองค์กรหนึ่ง แต่คือ “พลังร่วมของสังคมในทุกมิติ” งานนี้จึงถือเป็นหมุดหมายสำคัญที่ตอกย้ำว่า ความเปลี่ยนแปลงด้านความเท่าเทียมทางเพศไม่ใช่ภาระของใคร แต่เป็นเส้นทางที่ต้องเดินร่วมกันของทุกภาคส่วนในสังคม

วาดดาว - อรรณว์ ชุมาพร ประธานและผู้ก่อตั้ง บริษัท นฤมิตไพรด์ จำกัด ผู้จัดงาน “Bangkok Pride Festival 2026” กล่าวว่า "รางวัลในครั้งนี้เป็นมากกว่าแค่การมอบรางวัลบนเวที แต่คือการส่งสัญญาณให้ทั่วโลกได้รับรู้ถึงพลังแห่งการเปลี่ยนแปลง ผ่านพลังขับเคลื่อนของแฟนดอมทั่วทุกมุมโลก ที่ร่วมกันส่งคะแนนโหวตมามากกว่า 6 ล้านโหวต การได้เห็นผู้คนจากทั้งประเทศจีน ยุโรป เอเชีย หรือแม้กระทั่งละตินอเมริกา มาร่วมกันส่งเสียง คือ สิ่งที่เราภูมิใจที่สุด แต่สิ่งที่งดงามยิ่งกว่า คือการได้ระลึกถึงคนทำงานและเหล่านักสู้ที่ยืนหยัดขับเคลื่อนสังคมมาตั้งแต่ในยุคสมัยที่สังคมยังไม่ยอมรับ" 

"การเดินทางจากวันที่ส่งเสียงอย่างโดดเดี่ยว จนมาถึงวันที่เรามีกฎหมายสมรสเท่าเทียม และกำลังขับเคลื่อนต่อยอดไปสู่การผลักดันกฎหมายการรับรองเพศสภาพในวันนี้ เกิดขึ้นได้เพราะความกล้าหาญของคนตัวเล็กตัวน้อย หัวใจสำคัญของงานครั้งนี้ จึงคือการหลอมรวมพลังจากทุกภาคส่วน ทั้งคนทำงานที่สร้างการเปลี่ยนแปลง รวมถึงการสนับสนุนอย่างจริงใจจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน พลังอันอบอุ่นจากทั่วโลกและทุกภาคส่วนในวันนี้ ย้ำเตือนให้เราถ่อมตนต่อหน้าความหวังอันยิ่งใหญ่ และพร้อมที่จะจับมือกันก้าวต่อไปเพื่อสร้างสังคมที่โอบรับและรับรองสิทธิของทุกอัตลักษณ์อย่างแท้จริง"


ปีนี้ ”Bangkok Pride Awards 2026” มอบรางวัลรวมทั้งสิ้น 24 รางวัล และรางวัลพิเศษอีก 2 รางวัลครอบคลุมหลากหลายสาขาที่เกี่ยวข้องกับประเด็นเพศหลากหลาย ทั้งในด้านธุรกิจ สื่อมวลชน วัฒนธรรม สังคม การเมือง รณรงค์เคลื่อนไหว และภาคบันเทิง ไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์นักแสดง ซีรีส์ ภาพยนตร์ ดนตรี หรือแดร็กเอนเทอร์เทนเมนต์ โดยการตัดสินแบ่งออกเป็น 2 หมวดหลักๆ คือ

· Bangkok Pride Value: พิจารณาโดยคณะกรรมการที่มาจากเครือข่ายความหลากหลายทางเพศ
ผู้มีส่วนในการผลักดันสิทธิ LGBTQIAN+

· Pride Popular: เปิดให้ประชาชนร่วมโหวตเพื่อสนับสนุนบุคคลหรือผลงานที่เป็นที่รักและชื่นชมของสังคม

ซึ่งเป็นปีที่ 2 ที่จัด แต่ก็ได้รับความสนใจล้นหลามจากทุกภาคส่วน สะท้อนให้เห็นถึงพลังของสังคมไทย ที่ตื่นตัวและพร้อมร่วมขับเคลื่อนประเด็นนี้ไปด้วยกัน โดยประกาศผลพร้อมพิธีมอบรางวัลอันทรงเกียรติ ในวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2569 ณ Nex Hall ชั้น 5 สยามพารากอน


การมอบรางวัล “Bangkok Pride Awards 2026” ในครั้งนี้เกิดขึ้นจาก นฤมิตไพรด์ มองเห็นคุณค่าของผู้ที่ทำงานเพื่อความเสมอภาค และเป็นรางวัลเพื่อส่งต่อพลัง Pride ให้กับทุกคนที่ทุ่มเทเพื่อชุมชนความหลากหลายทางเพศ โดยภายในงานความขลัง ความอลังการและยิ่งใหญ่ไม่แพ้เวทีอื่นๆ มี “พรมรุ้ง” ที่รวมเหล่าผู้ทรงอิทธิพลของชุมชนเพศหลากหลายทุกสาขาอาชีพ และทุกแวดวง รวมถึงมีการแสดงจากศิลปิน LGBTQIAN+ และศิลปินที่ยืนเคียงข้างความหลากหลายคับคั่ง 

“Bangkok Pride Awards 2026” มุ่งหวังที่จะสร้างวัฒนธรรมใหม่ของการยกย่อง เชิดชู และให้คุณค่ากับผู้ที่ผลักดันสังคมให้ก้าวหน้า พร้อมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญของความเท่าเทียมทางเพศ และร่วมกันขับเคลื่อนประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางของสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพทางเพศในระดับโลก

มาถึงวันนี้ภาครัฐพร้อมกระโดดให้การสนับสนุนคอมมิวนิตี หรือชุมชน LGBTQIAN+ เต็มกำลัง ทั้งเรื่องการผลักดันกฎหมายสมรสเท่าเทียมที่มีผลบังคับใช้แล้ว การจัดงานพาเหรด “Bangkok Pride Festival 2026” (บางกอกไพรด์ เฟสติวัล 2026) ,งาน Pride Festival ทั่วประเทศ และงาน “Bangkok Pride Awards 2026”

งาน “Bangkok Pride Festival 2026” (บางกอกไพรด์ เฟสติวัล 2026) ตั้งแต่ 28 พฤษภาคม ถึง 1 มิถุนายน 2569 ณ ถนนสีลมสีรุ้ง จะเปลี่ยนย่านเศรษฐกิจใจกลางกรุงเทพมหานคร ให้กลายเป็นพื้นที่แห่งการเฉลิมฉลองความหลากหลายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองครั้งสำคัญได้ที่ www.bangkokpride.org และ Facebook: Bangkok Pride



