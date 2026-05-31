PMCU ดึง "สองตำนานหมอลำ" ร่วมปักหมุด "Bangkok Pride 2026" สู่เทศกาลระดับโลก กลางสนามเทพฯ

สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือ PMCU ร่วมประกาศพลังแห่งความหลากหลายครั้งยิ่งใหญ่ใจกลางกรุงเทพมหานคร กับการสนับสนุนงาน “Bangkok Pride 2026” ซึ่งเป็นการเฉลิมฉลอง Pride Month ระดับประเทศที่กำลังส่งแรงสั่นสะเทือนไปสู่เวทีโลก พร้อมเปลี่ยน “สนามกีฬาเทพหัสดิน” ให้กลายเป็นแลนด์มาร์กแห่งการเฉลิมฉลอง Pride Month ที่เต็มไปด้วยสีสัน เสียงดนตรี พลังของผู้คน และธงสีรุ้งที่พร้อมโบกสะบัดไปทั่วใจกลางเมืองปีนี้ไม่ใช่เพียงการจัดขบวนพาเหรดแต่คือการรวมพลังครั้งสำคัญของผู้คนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอัตลักษณ์ และทุกคอมมูนิตี้ ที่จะออกมาร่วมเฉลิมฉลองความเป็นตัวเองอย่างภาคภูมิใจ ท่ามกลางบรรยากาศของการยอมรับ เสรีภาพ และความเท่าเทียมที่กำลังเบ่งบานไปทั่วกรุงเทพมหานคร
PMCU ในฐานะผู้ดูแลและพัฒนาพื้นที่บริเวณสยามสแควร์-สามย่าน-บรรทัดทอง เชื่อว่าพื้นที่เมืองที่ดีต้องเป็นพื้นที่ที่ทุกคนมีที่ยืนและสามารถแสดงออกซึ่งศักยภาพได้อย่างเต็มที่ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่เปิดพื้นที่ใจกลางเมืองให้กลายเป็นถนนแห่งความคิดสร้างสรรค์ การแสดงออก และการอยู่ร่วมกันของผู้คนจากทุกความแตกต่าง เพื่อร่วมกันสร้างเมืองที่เต็มไปด้วยพลังบวก ความสุข และการยอมรับซึ่งกันและกันอย่างแท้จริง
หนึ่งในไฮไลท์สำคัญของปีนี้ คือ “Bangkok Pride Parade 2026” ขบวนพาเหรดแห่งความภาคภูมิใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของประเทศไทย กับระยะทางกว่า 4.8 กิโลเมตร พร้อมธงสีรุ้งความยาวกว่า 300 เมตร ที่จะถูกโบกสะบัดไปพร้อมกันกลางกรุงเทพฯ โดยขบวนพาเหรดจะเริ่มต้นจากบริเวณแยกนรารมย์ บนถนนสีลม เคลื่อนผ่านถนนอังรีดูนังต์ เข้าสู่พื้นที่สยามสแควร์ ,Siam Square One และลิโด้ คอนเน็คท์ ก่อนมุ่งหน้าสู่ “สนามกีฬาเทพหัสดิน” พื้นที่สำคัญที่ PMCU ร่วมสนับสนุนให้กลายเป็นศูนย์กลางแห่งการเฉลิมฉลอง Pride ใจกลางกรุงเทพมหานครติดต่อกันมาถึง 3 ปี
ซึ่งปีนี้ PMCU ได้เนรมิตลานหน้า Siam Square One ให้เป็นลานสีรุ้ง พร้อมการแสดงดนตรีจากวง BMO จากกองสังคีต กรุงเทพมหานคร พร้อมจุดตั้งขบวนที่รอร่วมเดินไปสู่สนามเทพหัสดินที่จะร่วมเติมเต็มสยามให้กลายเป็นพื้นที่แห่งความภาคภูมิใจและการเฉลิมฉลองอย่างเต็มรูปแบบ
สำหรับปีนี้ Bangkok Pride Parade ถูกออกแบบภายใต้แนวคิด “PATCH THE WORLD WITH PRIDE” ที่สะท้อนเสียงและประเด็นสำคัญของสังคม ทั้งเรื่องสิ่งแวดล้อม สันติภาพ สิทธิแรงงาน ความหลากหลายทางเพศ ความรักในทุกรูปแบบ ตลอดจนการสนับสนุนศิลปะ ศิลปิน และ Drag Community เพื่อยืนยันว่า “ทุกตัวตน” มีคุณค่า และทุกเสียงควรได้รับการมองเห็นอย่างเท่าเทียม
ตั้งแต่ช่วงบ่ายของวันที่ 31 พฤษภาคม 2569 พื้นที่ใจกลางกรุงเทพมหานครจะค่อยๆ ถูกแต่งแต้มด้วยสีสันของธง Pride และพลังของผู้คนจากหลากหลายคอมมูนิตี้ ก่อนที่ทุกสายจะมุ่งหน้าสู่ “สนามกีฬาเทพหัสดิน” พื้นที่สำคัญของค่ำคืนแห่งการเฉลิมฉลอง ที่จะเปิดประตูต้อนรับผู้ร่วมงานตั้งแต่เวลา 16.30 น.ท่ามกลางบรรยากาศคึกคัก จากเสียงดนตรี การแสดง และผู้คนที่พร้อมออกมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโมเมนต์สำคัญครั้งนี้
ไฮไลท์สำคัญที่ถูกจับตามองมากที่สุด คือการรวมตัวครั้งประวัติศาสตร์ของสองคณะหมอลำระดับตำนาน “ประถมบันเทิงศิลป์” และ “ระเบียบวาทะศิลป์” ที่จะมาร่วมสร้างปรากฏการณ์บนเวทีเดียวกันเป็นครั้งแรก สะท้อนให้เห็นว่าความหลากหลายสามารถเชื่อมโยงผู้คน ดนตรี วัฒนธรรม และคนทุกเจเนอเรชันเข้าไว้ด้วยกันอย่างงดงาม พร้อมส่งต่อ Soft Power ไทยสู่สายตาผู้คนจากทั่วโลก
โดยภายในงานยังได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.วิเลิศ ภูริวัชร อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมงาน และร่วมแสดงพลังสนับสนุนสังคมแห่งความเท่าเทียม พร้อมร่วมผลักดันให้พื้นที่เมืองเป็นพื้นที่แห่งโอกาส การแสดงออก และการอยู่ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ของทุกคน
การร่วมสนับสนุน Bangkok Pride 2026 ของ PMCU ในครั้งนี้ จึงไม่ใช่เพียงการร่วมสร้างเทศกาลครั้งสำคัญของเมือง แต่คือการร่วมขับเคลื่อนพื้นที่แห่งเสรีภาพ ความหลากหลาย และการยอมรับ ให้กลายเป็นพลังร่วมของกรุงเทพมหานคร พร้อมเปิดเมืองต้อนรับผู้คนจากทั่วโลกให้ได้ออกมาเฉลิมฉลองความเป็นตัวเองอย่างภาคภูมิใจ และร่วมผลักดันกรุงเทพฯ สู่การเป็น “World Pride Destination” บนเวทีโลกในอนาคต ./