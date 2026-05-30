“7 เรื่องจริง 7 แรงบันดาลใจ” TCP ชวนค้นหา “พลังในตัวเอง” ผ่านอินเตอร์แอคทีฟควิซ “เช็คพลัง...ให้ไปต่อ”

ในวันที่โลกเต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงและคนเริ่มหมดพลัง แต่กลุ่มธุรกิจ TCP ยังคงเชื่อว่า “พลังของคน” คือหัวใจสำคัญของการเติบโต เพราะทุกการเปลี่ยนแปลงล้วนเริ่มต้นจากคนที่เชื่อมั่นในตัวเองและพร้อมไปต่อ แม้ในวันที่ไม่ง่าย
ในโอกาสครบรอบ 70 ปี กลุ่มธุรกิจ TCP จึงเดินหน้าส่งต่อแนวคิด “70 ปี TCP ปลุกพลัง...ให้ไปต่อ” ผ่าน “7 เรื่องจริง 7 แรงบันดาลใจ” ถ่ายทอดเรื่องราวของผู้คนหลากหลายบทบาทที่ TCP ร่วมปลุกพลังและเชื่อในพลังของพวกเขา สะท้อนว่าเมื่อได้รับโอกาสและแรงสนับสนุน ทุกคนสามารถลุกขึ้นไปต่อ และส่งต่อพลังดีๆ ให้สังคมและสิ่งแวดล้อมได้
พร้อมกันนี้ ยังชวนค้นหาพลังที่ซ่อนอยู่ในตัวเอง ผ่านอินเตอร์แอคทีฟควิซ “เช็คพลัง...ให้ไปต่อ” เพื่อสำรวจว่าอะไรคือพลังที่ทำให้ก้าวต่อได้ในทุกวัน และต่อยอดสู่กิจกรรม “แชร์พลังคุณ
คืนพลังให้อาสา” ที่ทุก 1 การแชร์ กลุ่มธุรกิจ TCP จะร่วมส่งมอบเครื่องดื่มให้ผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือภัยพิบัติภาคประชาชนผ่านมูลนิธิกระจกเงา เพื่อเปลี่ยน “พลังเล็กๆ” ของแต่ละคน ให้กลายเป็นพลังบวกที่ส่งต่อถึงสังคมได้จริง
นางสาวอาจรีย์ สุวรรณกูล ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และการสื่อสาร กลุ่มธุรกิจ TCP กล่าวว่า “เราเชื่อเสมอว่า ‘พลังของคน’ คือสิ่งสำคัญที่ขับเคลื่อนทั้งสังคมและธุรกิจให้เติบโตต่อไปได้ และตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมากลุ่มธุรกิจ TCP ได้ส่งต่อพลังนั้นผ่านแบรนด์เครื่องดื่ม ไม่ว่าจะเป็น กระทิงแดง เรดบูล หรือสปอนเซอร์ ที่อยู่เคียงข้างผู้คนในทุกช่วงเวลาของการใช้ชีวิต ทั้งวันที่ต้องการพลังในการทำงาน การออกกำลังกาย การเริ่มต้น หรือการก้าวผ่านความท้าทายในชีวิต เราไม่ได้ต้องการเป็นเพียงแบรนด์
แคมเปญ ‘70 ปี TCP ปลุกพลัง...ให้ไปต่อ’ กลุ่มธุรกิจ TCP ถ่ายทอดเรื่องราวผ่านคอนเทนต์ซีรีส์ออนไลน์ “7 เรื่องจริง 7 แรงบันดาลใจ” เพื่อส่งต่อมุมมองและประสบการณ์ของผู้คนที่ก้าวผ่านอุปสรรคด้วยพลังของตัวเองโดยมี TCP ร่วมปลุกพลังและเชื่อในพลังเหล่านั้น เปลี่ยนความท้าทายให้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนรอบข้าง ไม่ว่าจะเป็น
1) “ปลุกพลัง คนมี Passion ให้ไปต่อ” ถ่ายทอดเรื่องราวของคนทำงานที่เดินตามเป้าหมายชีวิตด้วยความมุ่งมั่นเพื่อครอบครัว โดยมีกระทิงแดงคอยเติมพลังกายให้พร้อมก้าวต่อในทุกวัน สะท้อนแนวคิดเดียวกับแคมเปญ “ปลุกพลังคนไทยให้ไปต่อ” ที่พร้อมยืนเคียงข้างและส่งต่อพลังให้คนไทยเดินหน้าสู่เป้าหมายได้ในทุกสถานการณ์
2) “ปลุกพลัง คนรักษ์โลก ให้ไปต่อ” เรื่องราวของตัวแทนคนรุ่นใหม่ร่วมสร้างแรงบันดาลใจในการดูแลสิ่งแวดล้อมจากค่าย TCP Spirit อาสา อา guard
3) “ปลุกพลัง ผู้ประกอบการ ให้ไปต่อ” เรื่องราวของผู้ประกอบการท้องถิ่นที่พัฒนาธุรกิจครอบครัวให้เติบโตท่ามกลางโลกค้าปลีกที่เปลี่ยนแปลงกับโครงการ Durbell Successor Program
4) “ปลุกพลัง สังคม ให้ไปต่อ” เรื่องราวของบุคลากรทางการแพทย์ที่ขยายโอกาสการเข้าถึงการรักษาด้านสายตาให้ผู้คนในพื้นที่ห่างไกล โดยมีกลุ่มธุรกิจ TCP สนับสนุนเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อให้ผู้คนอีกหลายคนได้ “ไปต่อ” ด้วยคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
5) “ปลุกพลัง นักพัฒนา ให้ไปต่อ” เรื่องราวของอาสาสมัครที่ขับเคลื่อนการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมในชุมชน
6) “ปลุกพลัง ชุมชน ให้ไปต่อ” ผู้นำชุมชนที่พัฒนาคุณภาพชีวิตในพื้นที่ ต.บางแตน จ.ปราจีนบุรี ร่วมโครงการ “TCP โอบอุ้มลุ่มน้ำไทย”
7) “ปลุกพลัง คนทำงาน ให้ไปต่อ” เรื่องราวของพนักงานที่กล้าก้าวออกจาก Comfort Zone เพื่อดึงศักยภาพสูงสุด และมีกลุ่มธุรกิจ TCP ปลุกพลังให้ไปต่อได้
ภายใต้แคมเปญดังกล่าว กลุ่มธุรกิจ TCP ตั้งใจสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้บริโภคผ่านกิจกรรมทั้งออนไลน์ ออฟไลน์ และออนกราวด์ เพื่อเปิดพื้นที่ให้ผู้คนได้กลับมาค้นพบพลังตัวเองอีกครั้ง ไม่ว่าจะเป็น การจัดทำควิซ “เช็คพลัง...ให้ไปต่อ” เพื่อค้นหาว่า อะไรคือพลังที่ทำให้คุณไปต่อในทุกวันผ่านประสบการณ์แบบอินเตอร์แอคทีฟควิซที่สนุก เข้าถึงง่าย และสามารถแชร์ผลลัพธ์ลงบนโซเชียลมีเดียได้ ต่อยอดสู่กิจกรรม “แชร์พลังคุณ คืนพลังให้อาสา” ที่เปิดโอกาสให้ทุก 1 การแชร์ มีส่วนร่วมในการส่งต่อเครื่องดื่มในเครือกลุ่มธุรกิจ TCP อาทิ กระทิงแดง เรดบูล สปอนเซอร์ เพียวริคุ เป็นต้น ให้เหล่าอาสาจัดการภัยพิบัติภาคประชาชน มูลนิธิกระจกเงา
นอกจากนี้ ยังร่วมสนับสนุน ThinkFest 2026 ที่ย่านอารีย์ ระหว่างวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2569 เพื่อเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนแนวคิดแรงบันดาลใจ และบทสนทนาจากผู้คนหลากหลายวงการ สะท้อนความเชื่อร่วมกันระหว่างกลุ่มธุรกิจ TCP และ ThinkFest ว่า แม้โลกจะเปลี่ยนแปลงรวดเร็วเพียงใด ผู้คนยังสามารถค้นพบพลังและไปต่อได้ในแบบของตัวเองได้ ทั้งหมดนี้สะท้อนความตั้งใจของกลุ่มธุรกิจ TCP ในการสร้างแบรนด์ที่มีความหมายต่อผู้คน ผ่านเรื่องราว กิจกรรม และประสบการณ์ที่ช่วยปลุกพลังใจ สร้างแรงบันดาลใจ และส่งต่อพลังดีๆ ให้สังคมก้าวต่อไปด้วยกัน
ขณะเดียวกัน TCP ยังคงเดินหน้าขับเคลื่อนธุรกิจภายใต้เป้าหมาย “ปลุกพลัง เพื่อวันที่ดีกว่า” ผ่านการดำเนินธุรกิจที่เติบโตควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าให้กับเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ล่าสุด โรงงานของกลุ่มธุรกิจ TCP ที่ปราจีนบุรี บริษัทเครื่องดื่มสัญชาติไทยรายแรก ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลระดับโลกจาก Alliance for Water Stewardship หรือ AWS ระดับ Core ซึ่งหัวใจสำคัญคือการบริหารจัดการน้ำ “ร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียตลอดทั้งลุ่มน้ำบางปะกง” รวมถึงการสนับสนุนผู้ประกอบการรุ่นใหม่ผ่านโครงการ Durbell Successor Program เพื่อเตรียมความพร้อมให้ธุรกิจสามารถเติบโตต่อไปได้ในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
“ตลอด 70 ปี TCP เชื่อในพลังของคนและเราจะยังคงเดินหน้าส่งต่อพลังบวกและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนอย่างต่อเนื่อง เพราะเราเชื่อว่า เมื่อผู้คนมีพลังที่จะไปต่อ สังคมและประเทศก็จะสามารถเดินหน้า ไปต่อได้เช่นกัน” นางสาวอาจรีย์ กล่าวทิ้งท้าย
รับชม “7 เรื่องจริง 7 แรงบันดาลใจ” ได้แล้ววันนี้ทางยูทูป https://www.youtube.com/watch?v=1v8uzVQBIFU หรือเฟสบุค https://www.facebook.com/reel/844941121541252 และเช็คพลังที่ทำให้คุณไปต่อได้ทุกวันกับควิซ “เช็คพลัง...ให้ไปต่อ” https://70years.tcp.com/