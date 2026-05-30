“INSPIRED Care” อาหารสุขภาพเฉพาะทาง เร่งตอบโจทย์ผู้บริโภคกลุ่ม NCDs

ร่วมผลักดัน “อาหารเพื่อสุขภาพมาตรฐานแพทย์” บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) หรือ BTG ร่วมกับ ศิริราชวิทยวิจัย เปิดตัว “INSPIRED care” แบรนด์อาหารสุขภาพเฉพาะทาง เพื่อตอบโจทย์กลุ่มผู้ที่ใส่ใจสุขภาพ รวมถึงผู้บริโภคที่อยู่ในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ไม่ว่าจะเป็น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และภาวะคอเลสเตอรอลสูง
โดย INSPIRED care ถูกพัฒนาขึ้นจากความตั้งใจในการต่อยอดความสำเร็จของแบรนด์อาหารสุขภาพที่พัฒนาสูตรร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากศิริราชวิทยวิจัย โดยได้ออกสินค้าอาหารพร้อมทานเพื่อสุขภาพ โปรตีนสูง และมีคุณค่าทางโภชนาการครบ 5 หมู่ นับเป็นแบรนด์แรก และแบรนด์หนึ่งเดียวในประเทศไทยที่คิดค้นและพัฒนาสูตรอาหารโดยทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการจากศิริราชวิทยวิจัย (SIVITT)
เพื่อให้ทุกมื้ออาหารเต็มไปด้วยความอร่อยและดีต่อสุขภาพ INSPIRED care พร้อมเสิร์ฟเมนูใหม่ 12 เมนู ไม่ว่าจะเป็น ข้าวผัดปลาแซลมอน ข้าวกล้องปลาแซลมอนเทอริยากิ และข้าวกล้องอกไก่ย่างจิ้มแจ่ว เป็นต้น ในราคาเริ่มต้นที่ 89 บาท โดยทุกเมนูผ่านการตรวจสอบด้านโภชนาการอย่างเหมาะสม โดยไขมันมีปริมาณไม่เกิน 20 กรัม น้ำตาลมีปริมาณไม่เกิน 10 กรัม และโซเดียมมีปริมาณไม่เกิน 700 มิลลิกรัมต่อกล่อง เพื่อให้กลุ่มผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพ รวมถึงผู้ที่มีภาวะ NCDs (กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง) ที่ต้องการควบคุมอาหารเป็นพิเศษสามารถเลือกรับประทานได้อย่างมั่นใจ
ทั้งนี้ จากการศึกษาแนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคพบว่า ผู้บริโภคจำนวนมากในปัจจุบันให้ความสำคัญกับการเลือกรับประทานอาหารตามคำแนะนำทางการแพทย์ โดยเฉพาะกลุ่มวัยทำงานและวัยกลางคนที่เริ่มตระหนักถึงสัญญาณเตือนด้านสุขภาพ นอกจากนี้ เบทาโกรยังเล็งเห็นถึงความสำคัญของการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและญาติผู้ป่วย ซึ่งยังมีข้อจำกัดในการเข้าถึงอาหารสุขภาพภายในโรงพยาบาลศิริราช ในปีนี้ INSPIRED care จึงมอบอาหารกล่องเพื่อสุขภาพแก่มูลนิธิโรนัลด์ แมคโดนัล เฮาส์ โรงพยาบาลศิริราช (Ronald McDonald House) บ้านพักพิงสำหรับครอบครัวผู้ป่วยเด็ก ตอกย้ำความตั้งใจในการส่งมอบอาหารเฉพาะทางเพื่อสุขภาพและการคืนสู่สังคม
นายสมศักดิ์ บุญลาภ ประธานเจ้าหน้าที่ กลุ่มธุรกิจอาหาร - ประเทศไทย บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “จากการศึกษาเราพบว่าผู้บริโภคในปัจจุบันจำนวนมากต้องการทางเลือกอาหารที่ควบคุมสารอาหารอย่างเหมาะสมที่ยังคงรสชาติอร่อย INSPIRED care จึงไม่ได้เป็นเพียงอาหารเพื่อสุขภาพ แต่ยังเป็นอีกหนึ่งความตั้งใจของเบทาโกรในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ได้เข้าถึงอาหารเพื่อสุขภาพมาตรฐานแพทย์ สามารถส่งต่อคุณค่าที่ยั่งยืนแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสังคมในวงกว้าง สอดคล้องกับการเดินหน้าสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)” ./