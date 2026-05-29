ซีพี-เมจิ ฉลองวันดื่มนมโลก เผยศักยภาพ “น้ำนมโค” จากเกษตรกรไทย ดันยอดขายอันดับ 1 นมโปรตีนในสิงคโปร์

บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์นมพาสเจอไรซ์และโยเกิร์ตชั้นนำของประเทศไทย ร่วมเฉลิมฉลอง “วันดื่มนมโลก” (World Milk Day) 1 มิถุนายนนี้ ตอกย้ำศักยภาพ “น้ำนมโค” จากเกษตรกรโคนมไทยสู่เวทีสากล หลังผลิตภัณฑ์ “เมจิ ไฮโปรตีน” สร้างความสำเร็จในตลาดต่างประเทศ ก้าวขึ้นเป็นแบรนด์อันดับ 1 ในกลุ่มฟังก์ชันนัลดริงก์ (Functional Drink) ในประเทศสิงคโปร์
ความสำเร็จดังกล่าวสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์นมจากประเทศไทย และแนวโน้มการเติบโตของตลาดเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพในภูมิภาคเอเชียที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
นายอภิสิทธิ์ ธีรภาพรุ่งโรจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลากว่า 37 ปี บริษัทดำเนินธุรกิจผลิตภัณฑ์นมพาสเจอไรซ์และโยเกิร์ต โดยยึดมั่นในมาตรฐานการผลิต ความสดสะอาด และการพัฒนานวัตกรรมสินค้า ควบคู่กับการสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจที่เชื่อมโยงตั้งแต่เกษตรกร ผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ ไปจนถึงผู้บริโภค ตามเจตนารมณ์ของบริษัทในการ “เพิ่มคุณค่าชีวิต”
“น้ำนมดิบคุณภาพจากเกษตรกรไทยคือรากฐานสำคัญของทุกผลิตภัณฑ์ ซีพี-เมจิจึงมุ่งมั่นทำงานร่วมกับเกษตรกรเพื่อยกระดับมาตรฐานฟาร์มโคนมอย่างต่อเนื่อง โดยส่งเสริมแนวทางปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) ไม่ว่าจะเป็นการจัดการทั้งด้านฟาร์ม ด้านสุขภาพและสวัสดิภาพสัตว์ รวมถึงด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับคุณภาพน้ำนมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตตลอดทั้งห่วงโซ่”
ปัจจุบัน ซีพี-เมจิ รับซื้อน้ำนมดิบจากเกษตรกรไทยเฉลี่ยประมาณ 680 ตันต่อวัน จากเครือข่ายฟาร์มกว่า 4,500 แห่ง
ทั่วประเทศ และเป็นหนึ่งในผู้รับซื้อน้ำนมรายใหญ่ของภาคเอกชนที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมนมไทย
ในด้านการขยายตลาดต่างประเทศ บริษัทได้รุกตลาดในเอเชีย อาทิ ลาว เวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฮ่องกง สิงคโปร์ และฟิลิปปินส์ โดยมุ่ง “เพิ่มคุณค่า” ให้ผลิตภัณฑ์ผ่านนวัตกรรม เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคในแต่ละตลาดและทุกช่วงวัย
สำหรับตลาดสิงคโปร์ ซึ่งเป็นหนึ่งในตลาดสำคัญ ซีพี-เมจิครองส่วนแบ่งตลาดนมพาสเจอไรซ์ 48% ในขณะที่ผลิตภัณฑ์
“เมจิ ไฮโปรตีน” ที่เริ่มวางจำหน่ายในปีนี้ สามารถขึ้นเป็นอันดับ 1 ในกลุ่มนมโปรตีน (Functional Dairy Drink) ด้วย
ส่วนแบ่งตลาด 66% สอดคล้องกับข้อมูลจากบริษัทวิจัยตลาดที่ระบุว่า ตลาด Protein Drinks และ Dairy Protein ในสิงคโปร์มีแนวโน้มเติบโตเฉลี่ยประมาณ 4–6% ต่อปี จากพฤติกรรมผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญกับสุขภาพ การเสริมสร้างกล้ามเนื้อ และการควบคุมน้ำหนัก
นายอภิสิทธิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า แม้ตลาดนมในต่างประเทศจะเติบโตต่อเนื่อง แต่การบริโภคนมของคนไทยยังอยู่ในระดับต่ำเมื่อเทียบกับหลายประเทศในเอเชียอย่างมีนัยสำคัญ โดยมีอัตราการบริโภคเฉลี่ยเพียงประมาณ 18–23 ลิตรต่อคนต่อปี หรือคิดเป็นการดื่มเพียง 1–2 ครั้งต่อสัปดาห์ สะท้อนถึงโอกาสในการส่งเสริมการบริโภคนมเพื่อสุขภาพของคนไทย
ในระยะยาว
“ในวันดื่มนมโลกปีนี้ เราอยากให้คนไทยภาคภูมิใจว่า ‘น้ำนมโคของเกษตรกรไทย’ มีคุณภาพและศักยภาพแข่งขันในระดับสากล ขณะเดียวกัน การดื่มนมมากขึ้น ไม่เพียงช่วยเสริมสร้างสุขภาพและโภชนาการที่ดี แต่ยังเป็นการสนับสนุนเกษตรกรโคนมไทยให้มีอาชีพที่มั่นคง ภายใต้เจตนารมณ์ในการ ‘เพิ่มคุณค่าชีวิต’ ซีพี-เมจิจะเดินหน้าพัฒนาอุตสาหกรรมนมไทยควบคู่ไปกับการสร้างสังคมสุขภาพดีอย่างยั่งยืน” นายอภิสิทธิ์ กล่าว