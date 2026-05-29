สจล.เปิดวิสัยทัศน์อนาคตพลังงานไทย ชูพลังงานสะอาด แบตเตอรี่กราฟีน นิวเคลียร์ขนาดเล็ก รับการเติบโต AI - ดาตาเซ็นเตอร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) จัดเวทีเสวนา “อนาคตพลังงานไทยในโลกผันผวน: จากพลังงานทดแทนสู่นิวเคลียร์และเทคโนโลยีกักเก็บพลังงาน” ภายในงานแถลงข่าว “ลาดกระบังนิทรรศน์ 69” (KMITL EXPO 2026) เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2569 โดยรวบรวมผู้เชี่ยวชาญร่วมวิเคราะห์ทิศทางพลังงานยุคใหม่ พร้อมย้ำบทบาทการพัฒนางานวิจัยและกำลังคนรองรับอุตสาหกรรมอนาคต
โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน มาลีสี อธิการบดี สจล. ร่วมเสวนาพร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.วิภู ศรีสืบสาย คณบดีคณะเทคโนโลยีนวัตกรรมบูรณาการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดา เจริญพรพาณิชย์ ประธานหลักสูตรวิศวกรรมยานยนต์และการขนส่งขั้นสูง คณะวิศวกรรมศาสตร์, ศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ เพชรภา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม, ศาสตราจารย์ ดร.เชรษฐา รัตนพันธ์ อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี วิบูลยรัตน์ ประธานกรรมการมาตรฐานดาตาเซ็นเตอร์และเมืองอัจฉริยะ พร้อมเชิญชวนผู้สนใจร่วมเปิดโลกแห่งนวัตกรรมในงาน “ลาดกระบังนิทรรศน์ 2569” ระหว่างวันที่ 1 - 6 กันยายน 2569 ณ สจล.
รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน มาลีสี อธิการบดี สจล. กล่าวว่า โลกกำลังเร่งเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด (Green Energy) เพื่อลดการปล่อยคาร์บอน ขณะที่ความท้าทายสำคัญคือเสถียรภาพของแหล่งพลังงาน ทำให้ “เทคโนโลยีกักเก็บพลังงาน” (Energy Storage) กลายเป็นหัวใจสำคัญของระบบพลังงานยุคใหม่ สจล. จึงผลักดันแนวคิด “From Lab to Life” จากงานวิจัยสู่การใช้งานจริง โดยหนึ่งในผลงานเด่นคือ “ชุดแพ็คแบตเตอรี่กราฟีน” (Graphene Battery) ที่สามารถต่อยอดใช้งานในยานยนต์ไฟฟ้า เรือไฟฟ้า และโดรนเพื่อการพาณิชย์และภาคเกษตรกรรม สะท้อนศักยภาพงานวิจัยไทยสู่ภาคอุตสาหกรรมได้อย่างเป็นรูปธรรม
ด้าน ศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ เพชรภา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม สจล. กล่าวว่า วิกฤตราคาพลังงานและแนวโน้มการลดลงของทรัพยากรฟอสซิลทั่วโลก กำลังผลักดันให้พลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) กลายเป็นทางเลือกสำคัญของประเทศไทย ควบคู่กับการพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานและอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ ซึ่งมีความต้องการสูงกว่า 80,000 คน ภายใน 5 ปีข้างหน้า โดย สจล. พร้อมเป็นแกนกลางในการพัฒนากำลังคน งานวิจัย และความร่วมมือด้านพลังงานสะอาดเพื่อรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
รองศาสตราจารย์ ดร.วิภู ศรีสืบสาย คณบดีคณะเทคโนโลยีนวัตกรรมบูรณาการ สจล. กล่าวว่า พลังงานนิวเคลียร์จะเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีสำคัญในการตอบโจทย์เป้าหมาย Net Zero และรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะเทคโนโลยีเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ขนาดเล็ก หรือ Small Modular Reactor (SMR) ที่ได้รับการออกแบบให้มีความปลอดภัยสูงขึ้น ควบคุมได้ง่าย และมีความยืดหยุ่นในการติดตั้งใช้งานมากกว่าโรงไฟฟ้านิวเคลียร์รูปแบบเดิม
ศาสตราจารย์ ดร.เชรษฐา รัตนพันธ์ อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ สจล. กล่าวว่า ปัจจุบันอุตสาหกรรมแบตเตอรี่โลกยังพึ่งพาแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนเป็นหลัก แต่เริ่มเผชิญข้อจำกัดด้านความปลอดภัย โดยเฉพาะปัญหาความร้อนสะสมและความเสี่ยงเมื่อเกิดอุบัติเหตุในยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ดังนั้น สจล. จึงมุ่งพัฒนา “แบตเตอรี่กราฟีน” ซึ่งเป็นวัสดุที่มีศักยภาพสูง ทั้งด้านประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และการลดต้นทุน โดยมีการพัฒนาอย่างครบวงจรตั้งแต่การผลิตวัสดุ การพัฒนาเทคโนโลยีนาโน ไปจนถึงการสร้างโรงงานต้นแบบระดับกึ่งอุตสาหกรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดา เจริญพรพาณิชย์ ประธานหลักสูตรวิศวกรรมยานยนต์และการขนส่งขั้นสูง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. กล่าวว่า ประเทศไทยจำเป็นต้องสร้างสมดุลด้านพลังงานและเพิ่มทางเลือกใหม่ ๆ ทั้งพลังงานชีวภาพ ยานยนต์ไฟฟ้า และพลังงานสะอาด เพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ขณะเดียวกันยังมีการวิจัยด้านความปลอดภัยของแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า รวมถึงศึกษาผลกระทบจากการเติบโตของ AI และดาตาเซ็นเตอร์ ซึ่งกำลังทำให้ความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
ด้าน รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี วิบูลยรัตน์ ประธานกรรมการมาตรฐานดาตาเซ็นเตอร์และเมืองอัจฉริยะ กล่าวว่า การเติบโตของ AI และเศรษฐกิจดิจิทัลกำลังทำให้ดาตาเซ็นเตอร์มีความต้องการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล ดังนั้นประเทศไทยจำเป็นต้องวางแผนด้านพลังงานควบคู่กับการพัฒนากำลังคนด้าน AI ดาตาเซ็นเตอร์ ระบบจัดการพลังงาน และเทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อรองรับการแข่งขันของอุตสาหกรรมโลกในอนาคต
นอกจากนี้ ภายในงาน “ลาดกระบังนิทรรศน์ 69” (KMITL EXPO 2026) สจล. ยังเตรียมต่อยอดความร่วมมือกับ ไทย สมายล์ กรุ๊ป และ ไทย สมายล์ บัส ภายหลังการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อพัฒนาและต่อยอดนวัตกรรมด้านยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ระบบขนส่งสาธารณะ รถโดยสารไฟฟ้า และเรือไฟฟ้า รวมถึงการพัฒนาองค์ความรู้และบุคลากรด้านเทคโนโลยีพลังงานสะอาด โดย นางสาวนภสร ลำธารทอง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาดและแบรนด์ บริษัท ไทย สมายล์ บัส พร้อมสนับสนุนแนวคิดการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะพลังงานสะอาดของ สจล.
