เจียไต๋ ร่วมเปิดตัว “ศูนย์เรียนรู้และประสบการณ์เกษตรยันม่าร์” เชื่อมโยงองค์ความรู้และเทคโนโลยี ผนึกกำลังยกระดับเกษตรกรไทย

บริษัท เจียไต๋ จำกัด ผู้นำธุรกิจนวัตกรรมการเกษตรของไทย นำโดยคุณมนัส เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีกับ มร.เคมอล โชชิ ประธานบริษัท บริษัท ยันม่าร์ อะกริบิสสิเนส จำกัด และ มร.มาซาโทชิ ซูยามา ประธานบริษัท บริษัท ยันม่าร์ เอส.พี. จำกัด ในงานเปิดตัว “ศูนย์เรียนรู้และประสบการณ์เกษตรยันม่าร์” หรือ “YANMAR Solution Experience Center” ซึ่งได้รับเกียรติจากนางสาวฉัตรประอร นิยม ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ ณ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา
ศูนย์ฯ ดังกล่าวอยู่ภายในพื้นที่เดียวกับ “เจียไต๋ เอ็กซ์พีเรียนซ์” หรือ “ศูนย์เกษตรเจียไต๋” เพื่อเป็นอีกหนึ่งพื้นที่เรียนรู้ที่เชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านการเพาะปลูก เทคโนโลยี เครื่องจักรกลการเกษตร และแนวทางการบริหารจัดการแปลง ช่วยให้เกษตรกรสามารถมองเห็นแนวทางการนำโซลูชันไปปรับใช้ได้จริงในพื้นที่เพาะปลูก ภายในศูนย์ฯ มีการจัดแสดงการใช้งานเครื่องจักรกลการเกษตรในทุกขั้นตอนการทำนา ควบคู่กับการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ การให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกรไทย และยังเป็นพื้นที่สำหรับการจัดอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานให้กับผู้ที่สนใจอีกด้วย
การเปิดศูนย์ฯ ในครั้งนี้ สะท้อนความร่วมมือระหว่าง บริษัท เจียไต๋ จำกัด บริษัท ยันม่าร์ เอส.พี. จำกัด และ XAG ในการผสานความเชี่ยวชาญด้านการเพาะปลูก เทคโนโลยีโดรนเพื่อการเกษตร และเครื่องจักรกลการเกษตร เพื่อร่วมกันสร้างพื้นที่เรียนรู้จากประสบการณ์จริง พร้อมส่งเสริมการพัฒนาเกษตรกรไทยให้มีศักยภาพ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดความเสี่ยง และเติบโตได้อย่างยั่งยืน
สำหรับเจียไต๋ ความร่วมมือครั้งนี้สะท้อนอีกหนึ่งบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนสู่ “โซลูชัน โพรไวเดอร์” ที่มุ่งสนับสนุนเกษตรกรด้วยองค์ความรู้ เทคโนโลยี การวางแผน และการบริหารจัดการที่เหมาะสมกับบริบทการเพาะปลูก เพื่อยกระดับเกษตรกรไทยจาก “อาชีพเกษตร” สู่ “เกษตรกรมืออาชีพ” ที่เข้าถึงเครื่องมือและโอกาสในการสร้างผลผลิตคุณภาพ รายได้ที่มั่นคง และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น