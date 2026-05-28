มูลนิธิพลังงานสะอาดเพื่อประชาชน จัดอบรม การจัดทำบัญชีรายการ และรายงานก๊าซเรือนกระจกตามมาตรฐาน ISO14064-1 และ ISO14067 รุ่นที่ 2

เมื่อ 26 พฤษภาคม 2569 ดร.สุวิทย์ ธรณินทร์พานิช ประธานกรรมการมูลนิธิพลังงานสะอาดเพื่อประชาชน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม หลักสูตร “ความรู้พื้นฐานการจัดทำบัญชีรายการ และรายงานก๊าซเรือนกระจกตามมาตรฐาน ISO14064-1 และ ISO14067 แบบครบวงจร รุ่นที่ 2” โดยมี นายธวัช ผลความดี ผู้อำนวยการหลักสูตร GHG และที่ปรึกษากลุ่มฯ พลังงานหมุนเวียน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดอบรม พร้อมกันนี้ยังมี นายนที สิทธิประศาสน์ ประธานกลุ่มฯ พลังงานหมุนเวียน, นายอาทิตย์ เวชกิจ นายกสมาคมพลังงานหมุนเวียนไทย (RE100), นายวิศรุต ดวงจินดา กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิพลังงานสะอาดเพื่อประชาชน, นายพรอรัญ สุวรรณพลาย กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิพลังงานสะอาดเพื่อประชาชน และผู้เข้าอบรมจากภาครัฐและเอกชน จำนวน 31 ท่าน เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ ณ ห้องบุษบา ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน ถ.พระราม 4 เขตสีลม กรุงเทพฯ
หลักสูตร “ความรู้พื้นฐานการจัดทำรายงานบัญชีก๊าซเรือนกระจกตามมาตรฐาน ISO 14064-1 และ ISO 14067” ออกแบบขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะพื้นฐานในด้านการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งการใช้มาตรฐานสากลในการรายงานการปล่อยก๊าซให้กับบุคลากรในองค์กร ทั้งในระดับการจัดการและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะช่วยให้องค์กรสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ในหลักสูตรนี้ ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ
• ความสำคัญของการจัดทำรายงานบัญชีก๊าซเรือนกระจกในยุคปัจจุบัน
• มาตรฐาน ISO 14064-1 และ ISO 14067 และการนำมาใช้ในการจัดทำรายงาน GHG
• การรวบรวมข้อมูลและคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร
• วิธีการจัดทำรายงาน GHG ที่มีคุณภาพและโปร่งใส
การฝึกอบรมในครั้งนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นในกระบวนการจัดทำรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในองค์กรเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลและสนับสนุนความยั่งยืนในด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ